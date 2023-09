The Town volta para 3º dia com Maroon 5, Chainsmokers, Joss Stone e Ludmilla; começo é tranquilo

O The Town faz seu retorno ao Autódromo de Interlagos nesta quinta, 7, com uma programação que pode ser considerada ‘light’. Sem ruídos no conceito pop, gênero que tem se firmado como a cara do festival – o evento escolhe caminhos muito mais ligados ao mainstream do que o Lollapalooza, por exemplo. Suas atrações deste retorno falam por si.

Maroon 5 será headliner do The Town no dia 7 Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

No palco Skyline, o principal, o posto de headliner deste primeiro dia ficou com o Maroon 5, o grupo de Adam Levine (vocal e guitarra), Jesse Carmichael (teclado e guitarra), James Valentine (guitarra), Matt Flynn (bateria), PJ Morton (teclado) e Sam Farrar (baixo). O grupo passou pelo Allianz Parque há menos de um ano.

Mas os hits garantem vida longa à banda, e todos eles estarão na lista: Moves Like Jagger, This Love, Stereo Hearts, One More Night, Animals, What Lovers Do, Makes Me Wonder, Wait, Harder to Breathe, Payphone, Sugar, Lost e Beautiful Mistakes estão garantidas.

Os ingressos estão todos esgotados.

Como começou o evento nesta quinta, 7?

Depois de um fim de semana cheio de shows incríveis, mas carregados com problemas de logística, o The Town parece ter aprendido sua lição. Claro que ainda é cedo para falar de filas das comidas, brindes e até abastecimento suficiente desses insumos para todos os visitantes. Mas na entrada até o portão, a mudança era clara.

Wesley Santiago, analista administrativo de 30 anos, que chegou às 15h na semana passada, só conseguiu entrar no festival às 17h30. “Hoje foi questão de meia hora até chegar ao portão. Vou assistir Ludmilla com tranquilidade”, diz ele.

The Town começou mais tranquilo nesta quinta, 7, depois de 'perrengues' no último final de semana. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Mas o susto da primeira experiência o fez pedir por um carro de aplicativo ao invés do transporte público. “Vim na semana de metrô e trem e estava muito complicado. Não quis correr riscos. Valeu a pena ter pagado mais”, conta ele.

Para adiantar a entrada, os portões abriram 30 minutos mais cedo do que o esperado, às 13h30. Assim, apesar da grande quantidade de pessoas, a fila fluía rapidamente até a entrada.

Ainda havia os “fura-fila”, que ofereciam entrada mais rápida por um “precinho camarada” (a reportagem perguntou o valor, mas eles não quiseram responder), e também as próprias pessoas que, ou por falta de auxílio ou por sacanagem, entravam na frente daqueles que esperavam sua vez de entrar. “Não tem comparação com semana passada”, garantiu o desenvolvedor Caio de Lima, de 25 anos. “Senti que hoje teve mais organização e andou bem mais rápido. Atrasou tanto que a gente perdeu o show do Mc Hariel”, diz.

Quem decidiu arriscar e veio de expresso, se surprendeu. “Foi uma experiência muito boa. Fiquei com medo dos relatos que vi da semana passada e vim mais cedo. Meu objetivo é assistir Maroon 5 mesmo”, confessou Erly Lobo, 53 anos.

Na TV

A transmissão do The Town será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). No online, a Globoplay vai fazer a exibição completa dos shows principais também para não assinantes. Tudo aberto.

Paulo Skyline

23h - Maroon 5

20h25 - The Chainsmokers

18h15 - Joss Stone

16h05 - Ludmilla





Palco The One

21h45 - Ne-Yo

19h20 -Masego

17h10 - Angelique Kidjo

15h - Maria Rita

Palco Factory

22h - Marvvilla

20h - Afrocidade

18h - Larissa Luz

16h - Hodari





Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Ivan Lins

16h30 - São Paulo Big Band convida Paula Lima

15h - São Paulo Big Band





Palco New Dance Order

23h30 - Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

21h25 - Shermanology

19h50 - Kerri Chandler Live

18h05 - Natasha Diggs Live Horn

16h35 - L_cio Plants Live

15h05 - Afterclapp x Shigara x Xaxim