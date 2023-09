Tico Santa Cruz pede que adversários políticos se abracem em show do Detonautas no The Town

Em dia dedicado ao rock, a banda Detonautas Rock Clube foi a segunda atração do Palco The One neste sábado, 9, logo depois da cantora Pitty se apresentar no Skyline.

O grupo liderado pelo cantor e compositor Tico Santa Cruz optou por fazer um show repleto de hits – e essa nostalgia sonora tem dado o tom no festival -, tocando músicas como Só Por Hoje, Quando o Sol Se For e Aposta.

Logo no início do show, para uma plateia bastante receptiva aos comando do vocalista, o telão traçou uma espécie de linha evolutiva do pop rock nacional, com imagens de bandas e artistas como Os Mutantes, Raul Seixas, Engenheiros do Havaí e Jota Quest.

O público se animou até mesmo com a participação de Vitor Kley que, sozinho, cantou Morena e, com o reforço de Tico no vocal, colocou o público para cantar o hit pop chiclete O Sol. “A vida é mesmo muito louca”, reagiu Kley ao ver a reação do público à sua música.

Na segunda parte do show, que não perdeu o vigor durante os quase 60 minutos de duração, a banda tocou músicas como O Retorno de Saturno, Olhos Certos e Você me faz tão bem, essa última com a participação do guitarrista Lucas Fontenelle, filho de Tico.

Antes de terminar a apresentação com Outro Lugar, Tico fez discurso e disse que o amor é a única forma possível para uma revolução.

“Deus é amor! E isso não é uma pregação!”, bradou.

Depois, pediu que todo mundo – no gramado do The Town e em casa – abraçasse quem estivesse ao seu lado, mesmo que a pessoa pensasse diferente, sobretudo politicamente.

“Ninguém é inimigo de ninguém em uma democracia”, disse.

Parou por aí. Tico, por exemplo, deixou de fora músicas como Kit Gay, Roqueiro Reaça e Micheque, do álbum Laranja, de 2022, nas quais ataca diretamente os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para além de assuntos políticos, Detonautas é uma das grandes bandas do rock nacional e provou isso mais uma vez, com esse show no The Town.