Tiê diz que não teria liberado regravação de ‘A Noite’ para Gusttavo Lima

Gusttavo Lima está nas paradas musicais com a música A Noite (La Notte), uma regravação da faixa que fez grande sucesso na voz de Tiê em 2015, quando foi parte da trilha sonora da novela I Love Paraisópolis. Em entrevista ao G1, a cantora disse que, se dependesse dela, não teria liberado a versão do sertanejo.

O sertanejo Gusttavo Lima gravou uma versão da música 'A Noite', que ficou conhecida no Brasil na voz da cantora Tiê. Foto: @Gusttavo Lima Oficial via YouTube

PUBLICIDADE “Eu confesso que, na época em que Gusttavo Lima foi gravar, eu não achei legal. Ele estava envolvido com um monte de coisa, pedido de prisão, fugindo para Miami, na mesma semana... Falei: ‘Putz, gente, eu não teria liberado’. Mas eu não tenho voz”, disse Tiê. Acontece que a faixa original, La Notte, é uma composição do italino Giuseppe Anastasi, que manteve os direitos autorais da canção de 2012 mesmo após liberar regravações. Enquanto isso, Tiê foi uma das responsáveis pela letra em português e sua popularização no País. “Quem decide é o italiano que fez a canção. Então é isso, vida que segue”, acrescentou a cantora.

A regravação de Gusttavo Lima foi lançada em agosto. Pouco tempo depois, o sertanejo foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration.

Em 23 de setembro a Justiça ordenou sua prisão preventiva, mas, no dia seguinte, a ordem de prisão foi revogada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, alegando falta de indícios. A defesa do cantor alega inocência. A investigação continua.

A cantora Tiê, responsável pela versão brasileira de 'A Noite', que fez (e ainda faz) grande sucesso no País. Foto: Jorge Bispo/Divulgação

“Eu poderia não autorizar a minha letra, mas na hora que você topa fazer uma versão de alguém, você libera a sua opinião”, explicou Tiê. A versão brasileira também é assinada por Adriano Cintra, André Whoong e Rita Wainer.

A cantora só recebe direitos autorais como intérprete, no caso de faixas que contarem com sua voz - como a versão MTG do DJ Luan Gomes. Ao G1, Tiê explicou que, em um primeiro momento, o remix foi publicado sem sua autorização, e a letra da música não a agradou. Ela entrou em contato com DJ e autorizou o uso da voz desde que o trecho explícito fosse retirado. “E aí, para mim, é ótimo, não tem problema. O problema era a letra que realmente não condiz com o que eu prego. Não é moralismo, mas não tem a ver”, contou.