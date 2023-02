TikTok é a nova porta de entrada de novos artistas para o Grammy

AFP - Após várias edições do Grammy com evidentes favoritos ao prêmio de Artista Revelação do ano, no próximo domingo, 5, a competição está em aberto e, independentemente de quem vença, muitos dos indicados ganharam maior visibilidade graças ao TikTok.

A rede social de vídeos curtos, muito popular entre os adolescentes, tem recebido um peso maior no mundo da música. Para os artistas que começam, é uma porta de entrada, e para os já consagrados, um meio de garantir a divulgação de seus novos sucessos.

Banda italiana Maneskin foi 'ajudada' pelo TikTok Foto: Sony Music

Enquanto a Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação, que concede o Grammy anualmente, não é conhecida por absorver o espírito do momento, a categoria de Artista Revelação tem se tornado cada vez mais eclética, refletindo o impacto da era da internet na música atual.

“As redes sociais tornaram a indústria da música muito mais receptiva aos gostos do público, em vez de querer definir de cima quem é a estrela do momento”, disse à AFP Tatiana Cirisano, analista da MIDiA Research.

Mas o fenômeno não é novo. O canadense Justin Bieber foi descoberto no Youtube e seu compatriota, Shawn Mendes, no Vine.

O “TikTok realmente explodiu” nos últimos anos e “está claro que é parte integrante da estratégia de quase todos os artistas”, analisou Cirisano.

Não à toa, as duas últimas vencedoras do Grammy de Artista Revelação, a cantora americana Olivia Rodrigo e a rapper Megan Thee Stallion, tiveram um sucesso estrondoso no TikTok.

A cantora Olivia Rodrigo, no Grammy 2021 Foto: Steve Marcus/Reuters

Entre os indicados na categoria esse ano estão a rapper Latto, Muni Long e Omar Apollo, três cantores que o próprio aplicativo listou entre os melhores artistas emergentes em sua plataforma.

Anitta, que foi impulsionada pelo sucesso da música Envolver no TikTok, e os italianos do Maneskin, cujo hit Beggin também viralizou no aplicativo, fecham a lista.

A cantora Anitta concorre ao Grammy 2023 na categoria artista revelação Foto: Ronda Chruchill/AFP

Outros artistas que estão concorrendo ao Grammy 2023, como a banda de indie rock Wet Leg, o duo de jazz Domi & JD Beck, o rapper Tobe Nwigwe e as cantoras Molly Tuttle e Samara Joy, também colecionam seguidores no aplicativo.

“As pessoas vêm até mim e dizem: ‘Encontrei você no TikTok’”, contou Joy recentemente à rádio NPR, alegando ter ganhado mais de 100 mil seguidores em um mês após ingressar na plataforma.

“A nova MTV”

A maioria dos prêmios do Grammy pouco está relacionada ao número de fãs ou ao sucesso comercial. Contudo, na categoria de Artista Revelação do ano, o critério principal é a capacidade de conquistar o grande público.

Segundo Cirisano, “90%” dos artistas novos que conseguem atingir um contingente maior de pessoas, o fazem através da plataforma.

“O TikTok é a nova MTV”, resumiu Cassie Petrey, fundadora da empresa de marketing digital Crowd Surf, referindo-se ao popular canal de videoclipes que marcou toda uma geração.

No início dos anos 2000, os vídeos dos artistas que concorriam a esta categoria eram reproduzidos repetidamente neste canal musical. Atualmente, o “TikTok é uma das principais plataformas midiáticas do nosso tempo”, enfatizou Petrey.

O aplicativo também está mudando a forma como gravadoras descobrem novos artistas, de acordo com Cirisano. Em vez de enviar caça-talentos a shows, as empresas esperam que estes artistas “já tenham um público e tenham trabalhado um pouco por conta própria”.

Para a analista, esta nova dinâmica é mais democrática e abre portas a “muitos artistas que não teriam meios ou recursos, e que, apenas como muita sorte poderiam chamar a atenção de alguém da indústria”.

No entanto, muitos músicos reclamam do impacto das redes sociais na saúde mental e temem precisar dedicar mais tempo a elas do que a fazer música.

Petrey, contudo, enfatizou que, embora a promoção seja importante, não é função do artista criar estratégias.

“Eles só têm que se concentrar na arte (...) Nós os lembramos o tempo todo”, finalizou.