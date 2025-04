Análise | Tim Music SP: Mano Brown e Rashid abrem festival no Ibirapuera em clima de dia comum no parque

São Paulo recebeu a sua primeira edição do festival Tim Music neste sábado, 12, no Parque do Ibirapuera. Mano Brown, acompanhado por Rashid, comandou o show de estreia.

Show de abertura do Tim Music SP reuniu Mano Brown e Rashid em palco no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foto: André Carlos Zorzi/Estadão

Tim Music SP no Parque do Ibirapuera

PUBLICIDADE O Estadão chegou ao parque por volta das 16h30 - o início do show estava previsto para as 18h. Nos arredores, era mais um dia como outro qualquer para o restante dos usuários. O clima agradável e sem sinal de chuva incentivou diversos paulistanos a andar de bicicleta, patins ou caminhar. Em boa parte do Ibirapuera, a existência de um festival que ocorreria dali a pouco era praticamente imperceptível. Em alguns pontos, dava para ouvir as músicas de aquecimento, com um DJ tocando Sandra de Sá, Tim Maia, Justin Bieber, entre outros, mas nada que causasse desconforto.

Nas proximidades do festival, já era possível se deparar com algumas muretas de metal, que separavam o local do show do restante do parque. O palco do Tim Music foi colocado bem atrás do Auditório do Ibirapuera, e compôs uma bonita paisagem com o céu aberto, a lua cheia e o Obelisco iluminado, um pouco à esquerda de quem olhava para os artistas.

Quem entrava pelo portão 10 logo se deparava com uma fila para entrar no local do show. Alguns espectadores que chegaram pelos portões 1 e 2 (divulgados como “entrada alternativa” pela organização), porém, não tinham nenhuma sinalização de onde seria o show. Foi comum ouvir essa pergunta sendo feita aos funcionários perto da entrada.

O movimento nas proximidades do palco começou a se intensificar, mas não houve tumulto ou grandes multidões durante a tarde. Mesmo com o show tendo distribuição gratuita de ingressos, diversos cambistas abordavam os transeuntes oferecendo ingressos.

Como foi ir ao show no Parque do Ibirapuera

Quem está acostumado a casas de show ou estádios talvez sinta algumas diferenças. Entre elas, os desníveis. Era comum se deparar com buracos, raízes de árvores e altos e baixos no relevo do lugar destinado à plateia. Vez ou outra, alguém acabava tropeçando, ou sentindo algum desconforto.

Mesmo com o som em boa altura, em diversas regiões da plateia era possível ouvir muito barulho de conversas - que chegavam a contar com alguns de seus participantes de costas para o palco onde os artistas cantavam.

A apresentação começou antes do anoitecer completo. Algumas luzes da região ainda não estavam acesas, o que deu uma impressão de escuridão, algo resolvido pouco depois. O local também conta com diversos banquinhos e algumas mesas logo abaixo de uma das maiores árvores da região.

As estruturas com comidas e bebidas se localizam nas laterais dos palcos, cerca de uma dezena em cada lado, e mais cerca de quatro na parte central, ao fundo. Os preços não eram dos mais baratos, mas nada muito além do que o público não esteja acostumado em grandes eventos.

Entre os itens disponíveis, água (R$ 8), refrigerantes (R$ 10), cervejas (R$ 16), hambúrgueres (R$ 38), wraps (R$ 42), açaí (R$ 26, 360 ml), hot dog (R$ 25), espetinho (R$ 15,90), batata frita (R$ 28).

Mano Brown e Rashid: show abriu Tim Music SP

A apresentação teve início pontual, ainda no clima do fim de tarde. Longe de estar cheio, o público se concentrava mais nas partes próximas à parte central do palco. Muitos sentaram no entorno, ou até deitaram no gramado para acompanhar as músicas.

Após os aplausos iniciais, veio o clima de um show morno. As primeiras reações mais efusivas do público vieram com a entrada de Rashid no palco. E a cantoria, em geral, ficou mais forte quando os artistas cantaram algumas das mais famosas dos Racionais MC’s, grupo que projetou Brown ao estrelato na década de 1990, como Eu Sou 157, Jesus Chorou e Vida Loka pt. 1. Um trecho maior de You Are My Love, do Liverpool Express (sample que abre Vida Loka pt. 2) tocou com parte da letra da canção original. “Gosto dessa música desde os seis anos”, comentou Mano Brown. Ao fundo no telão, eram exibidas imagens variadas, relacionadas às músicas, como por exemplo parte da letra de forma dinâmica, uma imagem com nuvens ou a vista aérea da região do Capão Redondo, na zona Sul de São Paulo.

O show durou cerca de 1h20. A quantidade de pessoas chegando para o show entre Ludmilla e Martinho da Vila, a essa altura, era bem maior do que as das poucas que iam embora.

Tim Music SP 2025

Além do show conjunto entre Mano Brown e Rashid, o Tim Music SP conta com shows de Ludmilla + Martinho da Vila, Ferrugem + Criolo e Iza + Ivete Sangalo. Os ingressos foram gratuitos, mas já estão esgotados.