Tina Turner: Famosos lamentam morte da cantora; veja homenagens

Tina Turner morreu aos 83 anos nesta quarta-feira, 24, em sua casa na Suíça, “após uma longa doença”, segundo declarou seu agente à imprensa. A notícia foi confirmada nas redes sociais da artista, que enfrentava um câncer nos últimos anos.

Nas redes sociais, diversas personalidades lamentaram a morte da artista. Até o momento, nomes como Mick Jagger, Alicia Keys, Viola Davis, Erika Hilton, Lúcio Mauro Filho e Adriane Galisteu já se pronunciaram. Veja:

Mick Jagger

“Estou tão triste pela morte da minha maravilhosa amiga Tina Turner. Ela era de verdade uma artista e cantora enormemente talentosa. Ela era inspiradora, acolhedora, engraçada e generosa. Ela me ajudou tanto quando eu era jovem e eu jamais esquecerei dela”, escreveu o cantor Mick Jagger.

Alicia Keys

“No dia em que a conheci dona Tina, não pude acreditar que estava de pé na presença da sua grandeza!! (Obrigado à minha irmã mais velha @oprah!!!). Tenho que celebrar e agradecer por todo o amor que derramaste à tua volta. As canções que contou deram-nos coragem para sairmos e sermos nós mesmos. Você é uma força feroz como mulher e artista! Todas estas coisas têm sido faróis de luz não só para mim, mas para todas as pessoas ao redor do mundo a encontrar-nos a nós mesmos e à nossa destemida, através da nossa vulnerabilidade!”, disse a cantora Alicia Keys.

Viola Davis

“Icônica. Linda. Uma sobrevivente. Brilhantismo. Nosso primeiro símbolo de excelência e domínio desenfreado da sexualidade!! Você foi a minha infância. Oh, cara!! Deus está recebendo um anjo hoje!!! Descanse bem, senhora Tina Turner. Vamos nos deliciar com o seu legado!”, escreveu a atriz Viola Davis.

Diana Ross

“Chocada. Triste. Enviando condolências à família e entes queridos de Tina Turner”, disse a cantoda Diana Ross.

Magic Johnson

“Tina tinha muita energia durante suas apresentações e era uma verdadeira artista. Ela criou o modelo para outros grandes artistas como Janet Jackson e Beyoncé e seu legado continuará através de todos os artistas performáticos de alta energia. Cookie e eu estamos orando por seu marido e todos os seus amigos e familiares”, comentou o ex-jogador de basquete Magic Johnson.

Ciara

“O céu ganhou um anjo. Descanse no paraíso, Tina Turner. Obrigada pela inspiração que você deu a todos nós”, escreveu a cantora Ciara.





