Tina Turner confessou a Cher e Oprah Winfrey que ‘estava pronta para morrer’

Tina Turner, que morreu aos 83 anos na última quarta-feira, 24, confessou às amigas Cher e Oprah Winfrey “que estava pronta para morrer”. “Ela lutou contra essa doença (câncer no intestino) por tanto tempo e era tão forte quanto você imaginava que ela fosse”, disse a cantora, na quinta-feira, 25, em entrevista ao programa The Beat with Ari Melber, da MSNBC.

Cher ainda relembrou, sem especificar quando aconteceu esta conversa com a estrela do rock: “Mas sei que, no final, ela me disse uma vez: ‘Estou realmente pronta. Só não quero mais lutar contra isso’”. A cantora contou também que havia uma máquina de hemodiálise na casa da amiga, na Suíça, onde ela morreu.

Oprah Winfrey comentou, também na quinta-feira, ao programa CBS Mornings, sobre seus últimos momentos ao lado da estrela. “Certamente sabia que ela estava doente, mas a vi em 2019, quando fui visitá-la no hospital, e ela me disse então que estava realmente pronta para ir, ou seja, pronta para deixar o planeta. “Imaginei, então, que seria a última vez que a veria”, disse a apresentadora.

Oprah Winfrey e Tina Turner Foto: Instagram/@oprah

A cantora e atriz Cher Foto: Anthony Harvey/ AFP

Tina Turner comentou sobre a doença

A cantora Tina Turner chegou a fazer um post no Instagram, em 9 de março, falando sobre seus problemas de saúde, exatamente no Dia Internacional do Rim. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino em 2016 e chegou a fazer um transplante de rim no ano seguinte. O órgão foi doado pelo marido, Erwin Bach. Eles se conheceram em 1985 e se casaram em 2013.

Continua após a publicidade

“Meus rins são vítimas de eu não perceber (sic) que minha pressão alta deveria ter sido tratada com remédios convencionais. Coloquei-me em grande perigo ao me recusar a enfrentar a realidade de que preciso de terapia diária e vitalícia com medicamentos. Por muito tempo acreditei que meu corpo era intocável e indestrutível”, disse ela a seus seguidores na época.