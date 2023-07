Titãs anuncia últimos shows da turnê ‘Encontro’; São Paulo e Rio de Janeiro ganham novas datas

O sucesso da reunião dos integrantes da formação clássica da banda Titãs na turnê Encontro fez com que o grupo anunciasse novas apresentações até o final de 2023. Agora, com o nome de Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus, a banda passará por cidades onde já passou e outras que ainda não puderam ver os músicos Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto juntos novamente.

As datas anunciadas são Rio de Janeiro (18/11, na Arena Jockey), Recife (24/11, na na Área Externa Centro de Convenções), Natal (25/11, na na Arena das Dunas), Juiz de Fora (3/12), Londrina (8/12, em local a ser anunciado), Uberlândia (10/12, em local a ser anunciado), Porto Alegre (12/12, no Auditório Araújo Vianna), Teresina (16/12, no Teresina Hall) e São Paulo (23/12, no Allianz Parque). As vendas para todos os shows começarão na quinta-feira, dia 13 de julho.

A coletiva de imprensa da banda Titãs em novembro de 2022 que anunciou a turnê Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Antes dessas apresentações finais no Brasil, o grupo se apresentará nas cidades americanas de Hollywood (3/10) e Nova York (6/10) e em Lisboa (3/11), Portugal.

A turnê Titãs - Encontro foi anunciada no final de 2022 com a previsão de apenas 10 shows. Com o sucesso, o número de apresentações foi crescendo e chegou a 22, com um público total de 600 mil pessoas, sempre com ingressos bastante disputados ou esgotados.

Juntos novamente, apenas sem o guitarrista Marcelo Fromer, morto em 2001, mas com acréscimo do músico Liminha, a banda toca hits como Sonífera Ilha, Bichos, Homem Primata e Os Cegos do Castelo.