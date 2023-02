Titãs: turnê de reunião da banda ganha terceira data em São Paulo

A busca de ingressos para a turnê Titãs Encontro - Todos Ao Mesmo Tempo superou expectativas e a produção anuncia novas datas. Em São Paulo, o grupo, que já se apresentaria em 16 e 17 de junho no Allianz Parque, agora soma 18 de junho. Em abril será a vez de Belo Horizonte, dias 29 e 30 (show extra), no Expominas. A venda de ingressos começa nesta terça, 7, ao meio-dia.

Também estendem a rota pelo Brasil com novas cidades no trajeto - Manaus, Belém, Aracaju, João Pessoa, Goiânia, Vitória e Ribeirão Preto também receberão o grupo. Vitória (23 de junho) e Ribeirão Preto (30 de junho) surgem na lista de locais a receber o grupo.

Titãs Encontro, com Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto Foto: Tiago Queiroz/ Estadão





Será a primeira vez em 30 anos que os Titãs farão um projeto de revival, para alegria dos fãs. Será um momento único ver novamente juntos no palco Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos. Além disso, os shows contarão com a presença do guitarrista e produtor Liminha e da cantora Alice Fromer, filha do ex-integrante Marcelo Fromer, morto em 2001, que foi convidada para representar o pai.

A temporada será realizada entre abril e junho de 2023 e terá como lema a frase “todos ao mesmo tempo agora”, que faz referência ao nome do sexto álbum da banda, lançado em 1991, Tudo ao Mesmo Tempo Agora. A turnê vai começar no Rio de Janeiro, dia 28 de abril, e terminar em São Paulo.

A banda vai para Florianópolis (5 de maio) e Porto Alegre (6 de maio) e seguem para a região Norte com apresentações em Manaus (11 de maio) e em Belém (12 de maio). No Nordeste, os Titãs chegam a r Aracaju (26 de maio), depois Salvador (27 de maio), João Pessoa (1.º de junho), Recife (2 de junho) e Fortaleza (3 de junho). No Centro-Oeste, Brasília (7 de junho) e Goiânia (8 de junho). Também em junho, no dia 10h, Curitiba será a cidade escolhida.

A banda vai para Florianópolis (5 de maio) e Porto Alegre (6 de maio) e seguem para a região Norte com apresentações em Manaus (11 de maio) e em Belém (12 de maio). No Nordeste, os Titãs chegam a r Aracaju (26 de maio), depois Salvador (27 de maio), João Pessoa (1.º de junho), Recife (2 de junho) e Fortaleza (3 de junho). No Centro-Oeste, Brasília (7 de junho) e Goiânia (8 de junho). Também em junho, no dia 10h, Curitiba será a cidade escolhida.

SERVIÇO

Titãs Encontro @ turnê nacional

Data: abril a junho de 2023

27 de abril: Jeunesse Arena, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 45/ R$ 380.

28 de abril (esgotado): Jeunesse Arena, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 45/ R$ 380.

29 de abril: Expominas, Belo Horizonte

Ingressos: R$ 125/ R$ 340.

30 de abril (nova data): Expominas, Belo Horizonte

Ingressos: R$ 125/ R$ 340.

5 de maio: Hard Rock Live, Florianópolis

Ingressos: R$ 125/ R$ 380.

6 de maio: Beira-Rio (anfiteatro), Porto Alegre

Ingressos: R$ 70/ R$ 380.

11 de maio: Podium da Arena Amazônia, Manaus

Ingressos: valores a confirmar.

12 de maio (nova data): Espaço Náutico Marine Club, Belém

Ingressos: R$ 90/ R$ 340.

26 de maio (nova data): Praça de eventos da Orla, Aracaju

Ingressos: R$ 90/ R$ 280.

27 de maio: Arena Fonte Nova, Salvador

Ingressos: R$ 90/ R$ 280.

1º de junho (nova data): Espaço Cultural José Lins do Rego, João Pessoa

Ingressos: R$ 90/ R$ 280.

2 de junho: Classic Hall, Recife

Ingressos: R$ 90/ R$ 280.

3 de junho: Marina Park, Fortaleza

Ingressos: R$ 90/ R$ 280.

7 de junho: Arena BRB - Mané Garrincha, Brasília

Ingressos: R$ 110/ R$ 380.

8 de junho (nova data): Centro Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia

Ingressos: R$ 125/ R$ 380.

10 de junho: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Ingressos: R$ 125/ R$ 380.

16 de junho: Allianz Parque, São Paulo

Ingressos: R$ 45/ R$ 380.

17 de junho (esgotado): Allianz Parque, São Paulo

Ingressos: R$ 45/ R$ 380.

18 de junho (nova data): Allianz Parque, São Paulo

Ingressos: R$ 45/ R$ 380.

23 de junho (nova data): Praça do Papa, Vitória

Ingressos: R$ 90/ R$ 280

30 de junho (nova data): Feapam, Ribeirão Preto

Ingressos: R$ 90/ R$ 280.