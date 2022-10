Toalha de mesa coberta com rabiscos dos Beatles, feitos ‘sob a inspiração de ácido’, vai a leilão

The Washington Post - Depois que os Beatles tocaram no Candlestick Park, em San Francisco, em 1966, os fãs ficaram para pegar lembranças - canhotos de ingressos, um cabo de amplificador e até pontas de cigarro do palco. Acabou sendo o último show oficial da banda, trazendo a essas lembranças um significado adicional.

Joe Vilardi, dono de uma empresa de catering em San Francisco, conseguiu algo mais inusitado do que uma ponta de cigarro. Naquela noite, ele serviu à banda sua refeição pré-concerto - rosbife, pudim de Yorkshire, uma batata assada recheada, salada e um doce francês, que a banda “devora” sobre uma toalha de mesa branca que eles salpicaram com molho, informou o San Francisco Chronicle na época. Na toalha de mesa, eles também desenharam “rabiscos de persuasão psicodélica” e assinaram a arte improvisada, de acordo com o Chronicle.

Vilardi e sua empresa de bufê reivindicaram a toalha de mesa e a penduraram na janela da sede de sua empresa. Por cerca de seis dias ele permaneceu lá - uma atração que atraiu multidões, relatou o Chronicle - até que alguém invadiu sua vitrine e fugiu com o pano. Aparentemente, estava perdido para sempre.

Um close de uma toalha de mesa com assinaturas e desenhos dos Beatles de 1966.

Mas, em uma reviravolta, os familiares sobreviventes de Vilardi dizem que a toalha de mesa foi devolvida a eles do nada no ano passado - e agora a peça está disponível em um leilão público online. Estima-se que valha entre US$ 15 mil e US$ 25 mil, de acordo com a Bonhams, a casa de leilões com sede em Londres.

A toalha de mesa apresenta um esboço de John Lennon de uma “criatura peluda em uma bicicleta ao lado de uma série de rodas”, de acordo com Bonhams. Ringo Starr e George Harrison assinaram seus nomes, enquanto “Paul McCartney” está escrito em letras bolha perto das palavras “não colocou a mão nesta mesa”. A toalha de mesa também apresenta retratos esboçados da cantora folk Joan Baez, que se juntou à banda para jantar, escreveu a casa de leilões.

Para Michael Vilardi, neto de Joe Vilardi, a toalha de mesa era a lenda da família - uma história que ele frequentemente ouvia de seu avô nos jantares de fim de ano. Michael Vilardi tinha apenas 6 anos quando a toalha de mesa foi roubada, e ele tinha poucas lembranças daquele dia, exceto por uma vaga lembrança de varrer o vidro da janela quebrada de seu avô.

O destino da toalha de mesa “sempre foi um mistério”, disse Michael Vilardi ao The Washington Post.

Depois que Joe Vilardi morreu no final dos anos 1990, o pai e o tio de Michael vasculharam a internet em busca do tecido, mas nada se materializou. Depois que eles morreram, Michael começou suas próprias buscas online, que também não deram em nada.

Então, um dia em março de 2021, Michael Vilardi estava sentado em seu sofá quando recebeu uma ligação de uma mulher no Texas.

“Ela estava muito emocionada e me contou uma história de que seu irmão tinha a toalha de mesa todos esses anos”, disse Vilardi ao The Post.

Enquanto Vilardi descreveu sua história como “um pouco nebulosa” - afinal, pode ter mudado ao longo do tempo -, ele disse que a mulher lhe disse que seu irmão pegou a toalha de mesa vários anos após o roubo enquanto morava em São Francisco. Durante uma discussão sobre dinheiro, um de seus colegas de quarto puxou a toalha da mesa, jogou-a nele e disse que valia o suficiente para resolver a disputa. A mulher disse a Vilardi que permaneceu em poder do irmão por mais de cinco décadas. Ele nunca o exibia e o tirava apenas para mostrar à família e aos amigos, segundo contou a mulher a Vilardi.

“E por isso nunca foi danificada, nunca desbotou”, disse Vilardi.

No ano passado, o irmão da mulher tentou vender a toalha de mesa, disse ela a Vilardi. Mas um revendedor disse a eles que provavelmente havia sido roubada, e eles poderiam ter dificuldade em vendê-la. Então a mulher disse que convenceu o irmão de que o correto seria encontrar os Vilardis, que foram documentados em reportagens como sendo os donos originais, e devolvê-la.

“Fiquei eufórico e tentei manter a compostura”, disse Vilardi.

Um mistério familiar havia, de muitas maneiras, chegado ao fim. Depois de receberem a toalha de mesa, todos tiveram a chance de olhar e tocá-la, mas concordaram que não precisavam ficar com ela, disse Vilardi. Embora a toalha de mesa fosse muito especial para a família, ele disse que todos decidiram colocá-la em leilão com a esperança de que fosse exibida em algum lugar.

“É uma peça única da história”, disse Vilardi. “E, você sabe, eu tenho a história. Eu posso contar a história. Nós vivemos a história.”