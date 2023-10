Tom Zé será o grande homenageado em prêmio italiano

O cantor e compositor Tom Zé está de malas prontas para viajar à Itália para ser homenageado no Prêmio Tenco 2023. Aos 87 anos, um dos criadores da Tropicália, embarca na quarta-feira, 18, para no dia 21 receber o prêmio distribuído desde 1974 para artistas que deram suporte à canção autoral mundial. Tom Zé é o único artista brasileiro que será condecorado neste ano.

Ao Estadão, Tom Zé disse que está feliz por receber novamente o reconhecimento do mercado musical italiano.

O cantor e compositor Tom Zé Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

“O Prêmio Tenco é outra homenagem que volta os olhos da Europa para o Brasil. Sendo o premiado internacional 2023 desta edição, eu me sinto muito contente por estar em Sanremo, no próximo dia 21, apresentando um pequeno show e trazendo o dito para nós”, disse o cantor.

Antes de Tom Zé, outros quatro artistas brasileiros também receberam o Prêmio Tenco desde que ele foi criado: Vinicius de Moraes (1975), Chico Buarque (1981), Caetano Veloso (1990) e Gilberto Gil (2002).

Recentemente, Tom Zé teve sua biografia, Tom Zé. L’ultimo Tropicalista, escrita pelo jornalista italiano Pietro Scaramuzzo, lançada na Itália.

Neste domingo, 15, Tom Zé faz show na Praça das Artes, no centro de São Paulo, como convidado do 3º Festival Mário de Andrade, às 19h. Ele vai apresentar um espetáculo em que revisita o repertório do álbum Todos Os Olhos, lançado há 50 anos. O disco tem músicas como o samba Augusta, Angélica e Consolação e uma versão para o clássico A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran.