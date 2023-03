Tomorrowland Brasil 2023: quando será, valor de ingressos, palcos e local, confira

Um dos maiores festivais de música eletrônica está de volta ao País. O Tomorrowland Brasil será realizado de 12 a 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo, mesmo local em que foram realizadas as edições anteriores. A partir desta terça, 28, o público interessado pode fazer um pré-registro de ingressos, mas a venda mesmo terá início em 30 de março pelo site oficial do evento.

O line-up ainda não foi divulgado, mas o tema, que também é motivo de curiosidade do público, será The Reflection of Love (O Reflexo do Amor, em tradução livre). Como é tradição do evento, a temática que chega ao Brasil é o mesmo que foi realizado na Bélgica no ano anterior.

Serão três dias recheados de música eletrônica, com diversos nomes de destaque no comando das pickups. Ao todo, seis palcos recebem as atrações, sendo que o palco principal terá 53 metros de altura, 270 metros de largura, 990 metros quadrados de blocos de vídeo, 1.273 lâmpadas, 214 alto-falantes, 61 lasers e 18 fontes.





Festival Tomorrowland, realizado no Parque Maeda, em Itu, em 2016 Foto: Rafael Arbex / Estadão





A seguir, as informações oficiais sobre os ingressos:

Continua após a publicidade

Meia-entrada: Ingressos poderão ser utilizados por estudantes, idosos e portadores de deficiência. O valor será de a partir de R$ 525.

Entrada Social: uma das novidades desta edição tem por objetivo possibilitar que mais pessoas participem da experiência que o festival proporciona e ainda contribuir com uma ação social. Os valores arrecadados por meio da venda destes ingressos serão destinados ao Tomorrowland Foundation que, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Itu, atenderão crianças e adolescentes com idades entre 4 e 18 anos em prol de projetos de educação de artes e música. Os valores são a partir de R$ 630.

Inteira: Ingressos com valores integrais a partir de R$ 1.050.

DreamVille: Uma das experiências do festival é camping oficial do Tomorrowland. Trata-se de uma cidade onde as pessoas dormem, comem, vivem e principalmente aproveitam os dias do festival (o festival começa para os DreamViller’s na quarta e termina domingo). O local é dividido em diferentes áreas e com diversos tipos de acomodações, como o espaço Magnificent Greens, local onde o visitante leva a própria barraca, e o Easy Tent, o qual acomoda até duas pessoas em barracas personalizadas do próprio Tomorrowland. Os preços para o DreamVille são a partir de R$ 2.125.

Tabela de ingressos:

Full Madness Meia Entrada - Acesso aos três dia de festival na pista - R$ 1.312,50

Full Madness Social - Acesso aos três dia de festival na pista - R$ 1.575

Continua após a publicidade

Full Madness Inteira - Acesso aos três dia de festival na pista - R$ 2.625

Pensando em quem ama ficar em áreas VIP’s, o festival separou três categorias para todos os dias de eventos:

Full Madness Comfort Meia Entrada - Acesso aos três dias de festival na área VIP -R$ 3.312,50

Full Madness Comfort Social - Acesso aos três dias de festival na área VIP - R$ 3.575

Full Madness Comfort - Acesso aos três dias de festival na área VIP - R$ 4.625





Continua após a publicidade









Wonderful Thursday

Para o primeiro dia de grandes magias, o festival destina ingressos que podem ser adquiridos para um único dia, e são separados em:

Thursday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R$ 525

Thursday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R$ 630

Thursday Pass - Acesso ao festival na pista - R$ 1.050

Continua após a publicidade

Thursday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.325

Thursday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.430

Thursday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.850

Magical Friday

Na sexta-feira, segundo dia de festival, os ingressos são separados em:

Friday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R$ 525

Friday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R$ 630

Continua após a publicidade

Friday Pass - Acesso ao festival na pista - R$ 1.050

Friday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.325

Friday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.430

Friday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.850

Incredible Saturday

E para fechar o festival com toda a magnitude que ele nos proporcionará, o evento separa os ingressos individuais em:

Saturday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R$ 525

Continua após a publicidade

Saturday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R$ 630

Saturday Pass - Acesso ao festival na pista - R$ 1.050

Saturday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.325

Saturday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.430

Saturday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R$ 1.850

Os pacotes para o DreamVille contam com três opções magníficas para os três dias de festival para uma pessoa:

DreamVille Magnificent Greens + Full Madness

Espaço destinado para as pessoas que irão utilizar seu equipamento próprio para acampar durante o festival no Magnificent Greens.

DreamVille - Magnificent Greens - R$2.125

DreamVille - Magnificent Greens Comfort - R$4.125

DreamVille Easy Tent + Full Madness

Para aqueles que desejam realizar a comprar em dupla, o Tomorrowland separou duas opções para tornar a experiência fantástica durante os três dias de festival, com direito a uma tenda Tomorrowland edição limitada.

DreamVille Easy Tent - R$6.250

DreamVille Easy Tent Comfort - R$10.250

DreamVille Spectacular Easy Tent + Full Madness

Para aqueles que desejam realizar a comprar em dupla, o Tomorrowland separou duas opções para tornar a experiência fantástica durante os três dias de festival, com direito a uma tenda Tomorrowland edição limitada e facilidades como tomada 220v e chuveiros premium gratuitos.

DreamVille Easy Tent - R$6.850

DreamVille Easy Tent Comfort - R$10.850