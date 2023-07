Tony Bennett: de Lady Gaga a Frank Sinatra, relembre principais parcerias do cantor

Morreu nesta sexta-feira, aos 96 anos, Tony Bennett, considerado o último dos grandes cantores de saloon do século 20. Com uma carreira longeva, o cantor lançou mais de 70 álbuns, venceu 19 Grammys e fez sua última aparição no palco em 2022, ao lado de sua colega Lady Gaga.

Crooner de sucesso, Bennett era conhecido como o “herdeiro aparente” de Frank Sinatra, assumindo o legado do jazz pop. Dos anos 50 até a atualidade, o artista teve uma carreira marcada por duetos com grandes vocalistas, de diversos gêneros musicais – chegando a ter mais de 40 colaborações em um só disco. Relembre algumas dessas parcerias:

Lady Gaga

Depois de convidar a artista para o dueto The Lady is a Tramp, Bennett e Gaga desenvolveram uma parceria de uma década, resultando nos álbuns Cheek to Cheek (2014) e Love For Sale (2021), disco derradeiro do crooner. As colaborações da dupla renderam 2 Grammys de Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional.

Frank Sinatra

Grande ídolo de sua carreira, Sinatra foi uma das parcerias preferidas de Bennett. “Eu era o favorito dele e ele era meu favorito”, afirmou Tony para o Tonight Show With Jimmy Fallon. Confira a apresentação de My Kind of Town, em 1977:

Continua após a publicidade

Amy Winehouse

Uma das mais estelares representantes do jazz no século 21, Winehouse “fez uma performance comovente” ao lado de Bennett, segundo o artista. A colaboração da dupla para o disco Duets 2, de Tony, foi a última gravação da cantora antes de sua morte prematura em 2011.

Judy Garland

Em 1963, Tony participou do The Judy Garland Show, esbanjando carisma ao lado da estrela de O Mágico de Oz. A dupla exibiu seus exímios vocais em uma versão de I Left My Heart In San Francisco, conhecida como “canção assinatura” de Bennett.

Continua após a publicidade

Paul McCartney

Entre as parcerias de Duets, An American Classic (2006), Tony gravou uma versão elegante de The Very Thought of You com Paul McCartney. Admirador da canção, o ex-Beatle descreveu o dueto como “especial”.

Elton John

Ao gravar com o pianista, Bennett se disse impressionado. “Gravamos em três takes”, afirmou o crooner. Já Elton chamou Tony de “o cara mais legal do planeta”. O dueto foi a música Rags to Riches, em que o britânico cantou e tocou piano.

Celine Dion

Continua após a publicidade

Celine e Tony também gravaram juntos para o disco de duetos de 2006. A dupla cantou uma versão de If I Ruled The World, com notáveis vocais da artista.