Tony Bennett: fãs e colegas homenageiam legado de cantor na indústria musical; veja repercussão

Admiradores, amigos e fãs do cantor Tony Bennett prestaram homenagem ao artista que morreu nesta sexta-feira, 21, em Nova York aos 96 anos. Bennett foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Veja as homenagens:

Elton John

“Muito triste em saber da morte de Tony. Sem dúvida, o cantor, homem e artista mais elegante que você já viu. Ele é insubstituível. Eu o amava e o adorava. Condolências a Susan, Danny e à família.”

Frank Sinatra - cantor (página administrada pela equipe)

“Pelo meu dinheiro, Tony Bennett é o melhor cantor do mercado. Ele me motiva quando o observo. Ele me move. Ele é o cantor que transmite o que o compositor tem em mente, e provavelmente um pouco mais.” – Frank Sinatra, para a revista Life, em 1965.

Continua após a publicidade

Slash - vocalista Guns n’ Roses

Maria Gadú - cantora

“Hoje se encantou Tony Bennett. Grande voz dos tempos, da elegância. 96 anos compartilhando sua estrada com muitas outras pessoas. Tive o privilégio de cantar em seu disco Duets e conhecer seu amoroso jeito de viver a vida. Generoso e grandioso!!”

Ana Carolina - cantora

Continua após a publicidade

“Cantar com Tony Bennett seguramente foi um momento mágico da minha vida. Tony, obrigada por sua obra inigualável, sua generosidade e seu carinho. Agora você deve estar fazendo um lindo dueto com Sinatra! E nós aqui seguimos com o pensamento em você!”

George Takei - ator

“O grande Tony Bennett faleceu aos 96 anos. Ele foi o último de sua espécie, um mestre do cancioneiro americano. Ele pode ter deixado seu coração em São Francisco, mas conquistou todos os nossos corações, de Sinatra a Lady Gaga. Fique em paz e cante para nós agora das estrelas, Tony”

Fran Drescher - atriz e presidente da SAG-AFTRA

“É com tristeza que dizemos adeus ao falecido grande Tony Bennett. Ele exemplificou uma pessoa que era boa como ouro, doce como açúcar e um ser humano profundamente empático e empático. Descanse em paz.”

Continua após a publicidade

Ozzy Osbourne - cantor

“Muito triste em saber da morte de Tony Bennett. Descanse em paz.”

Nile Rodgers - produtor musical

“Minhas mais sinceras condolências vão para a família e amigos de Tony Bennett. Eles também são minha família emocional e amigos.”

Continua após a publicidade

Paul Young

“Descanse em paz Tony Bennett, verdadeiramente um dos grandes. O primeiro álbum que eu tive foi Tony Bennett sings 10 Rodgers and Hart songs, de quando minha gravadora em 1976 me deixou fazer uma ‘batida’ no estoque de vinil deles e fiquei fã a partir daí. Um cantor incrível ao vivo, vi ele várias vezes.”

Amy Winehouse Foundation

“Hoje marca o fim de uma era, com a despedida de Tony Bennett. Uma verdadeira estrela, um verdadeiro cavalheiro e um amigo e mentor maravilhoso de Amy. Obrigado pela música Tony. Nosso amor e sinceras condolências a todos os seus familiares e amigos.”

Amstrong House

Continua após a publicidade

“Tony Bennett disse uma vez: “O resultado final de qualquer país é: com o que contribuímos para o mundo? Contribuímos com Louis Armstrong.” Também contribuímos com Tony Bennett.”

“Enviando nossas mais profundas condolências à sua família e entes queridos hoje, em gratidão por uma vida bem vivida. Descanse em paz”

Luiz Thunderbird, músico

Rex Chapman, ex-jogador de basquete

“Tony Bennett morreu aos 96 anos. Uma vida incrível. Descanse em paz”

Continua após a publicidade

Scott Chantler - cartunista

“Descanse em paz, Tony Bennett.”

*essa matéria está em atualização