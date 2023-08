Filho e viúva de Tony Bennett revelam suas últimas palavras e música que ele cantou antes de morrer

Tony Bennett morreu no último dia 21 de julho, após alguns anos sofrendo com o Alzheimer, aos 96 anos de idade. Durante entrevista ao Today, programa da TV norte-americana, seu filho, Danny Bennett, e Susan Benedetto, viúva do cantor, contaram detalhes sobre seus últimos momentos.

Tony Bennett e Susan Benedetto em foto tirada em Nova York, em 15 de setembro de 2016 Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Segundo o filho, a última palavra que seu pai lhe disse foi “muito obrigado”. Já sua mulher contou: “[Ele disse] que me amava”. Susan ainda revelou a última música que Tony Bennett cantou antes da morte: Because of You, que lançou em 1951 (trata-se de um cover da versão original de Larry Clinton, de 1940).

Na letra da canção, o intérprete canta, em referência a alguém que está apaixonado, que, “por sua causa”, “há um som em meu coração”, “um romance teve início”, e “o sol brilhará”. “Eu vivo apenas pelo seu amor e pelo seu beijo”, consta, em certo trecho já traduzido do inglês.

“A música nunca lhe deixou. Tem muita coisa nele que eu sentia falta, porque ele não era mais o Tony de antigamente. Mas, quando ele cantava, ele era o velho Tony”, disse.