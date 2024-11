Trabalhar com Freddie Mercury era difícil e ‘irritante’ no início, diz guitarrista do Queen; veja

Brian May fala sobre primeiras impressões de Freddie Mercury, no início da formação do Queen Foto: Rolando de Freitas/ Estadão

O guitarrista Brian May revelou um impasse com Freddie Mercury durante o período em que estiveram na banda Queen. Durante o podcast The Red Special Guitar, publicado em 29 de outubro, o músico detalhou como foram os primeiros encontros com o vocalista, que morreu em 1991 e marcou a história do rock.

PUBLICIDADE A primeira impressão de Brian sobre Freddie foi marcada pela ousadia do vocalista. “Quando a gente [Brian e outros integrantes do Queen] conheceu o Freddie, ele já era, na cabeça dele, um astro. Ele era extravagante, se vestia como uma celebridade. Era um artista nato”. “Quando a gente trabalhou com ele pela primeira vez foi irritante, porque ele ia de um lado para o outro enquanto gritava muito. Então pensamos: ‘isso vai funcionar?’. Nem todo mundo gostou. Muitas pessoas o achavam rude, mas ao mesmo tempo interessante e divertido”, disse também.

Para ele, apesar do talento vocal de Freddie, a transformação do vocalista foi surgindo ao longo das gravações de suas primeiras músicas, e continuou durante sua carreira.

Brian comentou: “Naquela época, ele ainda não era o cantor que nós conhecemos hoje. O que aconteceu foi que nos dirigimos ao estúdio, fizemos as demos de algumas músicas e, quando Freddie escutou sua voz ele disse: ‘eu não gostei, vou fazer de novo’. E ele refez tudo até que ficasse como ele queria. Ele se tornou muito ciente sobre como sua voz soava, e se transformou rapidamente no cantor que ele queria ser”.

Por fim, ele explicou também sobre a substituição dos vocais do Queen com a adição de Adam Lambert, na regravação de algumas canções da banda: “É muito difícil para qualquer vocalista estar no lugar de Freddie, e a atitude do Adam foi tipo: ‘ok, eu vou estar no lugar dele, mas vou fazer isso do meu jeito’, e eu respeito isso”.