A venda geral de ingressos começa na próxima segunda, 29, no site da Ticketmaster e na bilheteria oficial do estádio. Clientes do banco Santander, porém, poderão acessar a pré-venda já no dia 26. O preço das entradas varia entre R$ 245 a R$ 890.

A expectativa é que músicas do seu álbum mais recente, UTOPIA, dominem o setlist tanto em São Paulo quanto no Rock in Rio, onde se apresenta em 13 de setembro. O disco conta com os hits FE!N, colaboração com Playboi Carti, e I KNOW?.