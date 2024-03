“Maria Bethânia, please send me a letter / I wish to know things are getting better. Better better beta beta Bethânia, Please send me a letter”

Do exílio em Londres imposto pela ditadura militar, Caetano Veloso mimetizava nos sete minutos da delicada Maria Bethânia (de Caetano Veloso, autointitulado disco de 1971) as saudades do Brasil, clamando à irmã por (boas) notícias, dela e do País.