Turnê do Oasis vai ganhar filme do criador de ‘Peaky Blinders’

A aguardada turnê da banda Oasis, que reunirá os irmãos Noel e Liam Gallagher no palco após 15 anos da separação do grupo, ganhará um documentário sobre seus bastidores. O filme, que ainda não tem nome ou data de lançamento, está sendo encabeçado por Steven Knight, criador da série Peaky Blinders.

Ao seu lado, os diretores Dylan Southern e Will Lovelace também participarão do projeto. A dupla foi responsável pelo longa Shut Up and Play the Hits, documentário que registrou as apresentações da banda LCD Soundsystem no Madison Square Garden em 2012.

A banda Oasis está de volta e passará pelo Brasil em 2025 Foto: Divulgação/Simon Emmett

A obra está sendo produzida pela Magna Studios e será distribuída no Reino Unido pela Sony Music Vision. Nenhum outro detalhe sobre a produção foi divulgado até o momento. A turnê Live 25 é histórica e reúne, pela primeira vez em quase duas décadas, os dois irmãos Gallagher. Apesar de serem da mesma família, os criadores do Oasis se tornaram conhecidos por suas brigas constantes.

A banda se separou em 2009, com Noel Gallagher deixando oficialmente o grupo pouco antes de uma apresentação em um festival perto de Paris. Agora, os dois voltaram ao Oasis.

Além do Reino Unido, Europa e América do Norte, a banda britânica também se apresentará no Brasil. Eles tocarão no estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025. Os ingressos para os dois shows, no entanto, já estão esgotados.