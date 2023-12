Tyler, the Creator vai pagar indenização de 50 mil dólares a Gilberto Gil; entenda o caso

O rapper Tyler, the Creator vai idenizar Gilberto Gil em 50 mil dólares (cerca de R$ 246 mil ) por usar trechos da composição Duplo Sentido em um comercial sem prévia autorização do cantor. O acordo foi confirmado ao Estadão pela assessoria de Gil nesta quinta-feira, 14.

Tyler havia usado um trecho da canção para uma campanha publicitária de sua marca de roupas e acessórios, Golf Le Fleur, divulgada no último dia 6. Duplo Sentido é tocada por mais de 3 minutos no comercial.

Na quarta, 13, Gilberto Gil e sua filha, Flora Gil, divulgaram uma nota afirmando que o rapper chegou a ligar para o cantor pedindo desculpas.

Após o acordo, o comercial segue publicado nas redes sociais do artista. Confira abaixo:

Duplo Sentido é uma composição de Gil, mas o artista só gravou sua versão em 1973, para um álbum inacabado, Cidade do Salvador. Depois disso, nunca mais a regravou, tornando a canção rara em seu repertório. A versão de Duplo Sentido na voz de Tetê da Bahia (a mesma usada por Tyler) chegou a ser trilha da novela Ídolos de pano, da TV Tupi.

Leia a íntegra da publicação de Gilberto Gil feita antes do acordo

“O rapper americano Tyler, também conhecido como ‘Tyler, The Creator’ pelo estilo inovador e criativo que já lhe rendeu ao menos dois Grammys e um Video Music Awards e seu ingresso como empresário do mundo da moda, escolheu a música Duplo Sentido, de autoria de Gilberto Gil, para impulsionar a campanha de sua linha de artigos de luxo Golf Le Fleur.

O vídeo Season 2 Golf Le Fleur foi lançado na semana passada e viralizou nas redes sociais do mundo todo, mas não contou com a autorização prévia de Gilberto Gil e tampouco da Sony Publishing , que administra a obra do autor. O rapper, que diz ser fã de Gilberto Gil, já ligou para ele para tentar resolver a questão e pediu desculpas pelo uso da música sem autorização oficial.

O vídeo ainda não sofreu takedown nas plataformas e continua disponível, o que é grave”.