Afinal, o show do U2 no Sphere foi uma revolução ou um grande exagero? Leia crítica

THE NEW YORK TIMES - Talvez o verdadeiro presente de Las Vegas seja como ela transforma o que é extraordinário em algo mundano. Um lugar onde o simulacro de glamour está disponível para todos garante que ninguém entenda a coisa de verdade. Uma cidade responsável por bilhões de dólares em comércio que tem a textura de um kit de brinquedos da Fisher-Price. Um centro para alguns dos artistas mais queridos do país que confunde os limites entre DJs super famosos, mágicos atrevidos e heróis vocais genuínos.

Vista do Sphere, em Las Vegas, antes de show do U2 em 29 de setembro de 2023 Foto: Ronda Churchill/AFP

E então lá estava Bono na noite de sexta-feira, 29, no palco, tentadoramente próximo, assustadoramente acessível e, em alguns momentos, talvez apenas um pouco perdido. Sua banda, U2, estava inaugurando o Sphere, uma nova casa de shows hiperestimulante em que todo o exterior é uma tela, e essencialmente todo o interior também. O show de sexta foi o primeiro de uma turnê de 25 shows na cidade, intitulada U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, que vai até o final do ano.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, nenhuma banda tocou mais com a estética da grandiosidade do que o U2, e nenhuma banda fez uma filosofia de comunicação futurista tão central para sua identidade visual. Então, a escolha do U2 para mostrar o que o Sphere era capaz fazia sentido – uma banda messiânica para um lugar messiânico.

Algo de incompleto

Por duas horas, o grupo – Bono, The Edge na guitarra, Adam Clayton no baixo e Bram van den Berg, substituindo Larry Mullen Jr., na bateria – lutou contra um lugar tão obcecado por grandiosidade, pompa e espetáculo quanto o próprio U2. é. O cenário era luxuoso e os gestos geralmente colossais. E, no entanto, apesar de toda a vivacidade do cenário, ainda havia algo de incompleto sobre essa performance, que às vezes era surpreendentemente pequena, outras vezes enorme e, em outras ainda, uma divagação fútil.

Para este show, o U2 se apoiou fortemente em seu álbum Achtung Baby, de 1991, desde o fim de seu ponto alto comercial – um álbum que encontrou a banda, que se destacava em hinos terrosos, buscando sons mais ambiciosos e inesperados. Mas tocá-lo por completo (embora não em ordem) resultou em altos e baixos. Malhados em harmonia vocal em Mysterious Ways, Bono e The Edge soaram vibrantes. Bono, que durante toda a noite executou suas costumeiras contorções que lembram uma pessoa que acabou de receber um choque elétrico, estava entregando seus gritos de súplica com comprometimento, pelo menos na primeira metade do show. Clayton foi zeloso e estóico, e van den Berg trouxe um fervor bruto do qual Mullen não consegue chegar perto.

Mas algumas das canções indeléveis desta época foram, aqui, algo menos do que isso: tanto a balada One como a tragicamente sonhadora Who’s Gonna Ride Your Wild Horses pareciam hesitantes e menos investidas do que o habitual. (O mesmo vale para a versão curiosamente seca de Desire que apareceu mais tarde no show.) E um lote de músicas de Achtung Baby que apareceu logo após o meio do show, incluindo So Cruel, Acrobat e Love Is Blindness, beirou o obscuro e o asfixiante, deixando a enorme esfera inerte.

Destaque do U2 no Sphere ficou para o final

Existiram alguns adoráveis floreios onde o U2 fez menção a outros músicos – salpicos de Purple Rain e Love Me Tender no final de One; acenos guturais para My Way e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band mais tarde àquela noite.

Na verdade, a performance atingiu o auge no final, com uma execução majestosa: Where the Streets Have No Name, With or Without You e Beautiful Day. E foi aqui que a banda usou o local com seus efeitos mais potentes. De repente, a sala ficou iluminada, como se uma apresentação de uma boate tivesse sido trazida para a natureza - você realmente podia ver o público, consistindo em grande parte de pessoas na faixa dos 40 e 50 anos, incluindo um grande número de fiéis em camisas vintage do U2 e frequentadores de Vegas em roupas justas.

Foi uma recalibragem bem-vinda e bem pensada da banda para o ambiente, e do público para a banda. Pouco antes disso, durante a nova música Atomic City, a tela inteira era uma vista estranhamente clara da rua de Las Vegas, com os prédios sendo lentamente desmanchados ao longo da música, um truque visual inteligente. (Em algumas partes do show, a banda quase não usou a esfera, ou apenas para exibir vídeos de si mesmos em alturas de construção.)

O Sphere é apenas uma casa de shows

O Sphere foi uma ideia de James Dolan, um magnata do setor esportivo e imobiliário de Nova York, alvo de diversas críticas, que gastou US$ 2,3 bilhões para dar vida ao espaço. Parece presciente, um vislumbre do que até a arquitetura comum poderá parecer daqui a algumas décadas. Toda a superfície externa é uma tela de LED – sempre ligada e sempre mudando (embora se repita). Vendo-a através das janelas de um avião pousando, ou de um táxi na noite antes do show, você deve tê-la visto como uma abóbora, ou um emoji de rosto amarelo, ou um olho úmido, ou um oceano com criaturas nadando nele.

Impressionantemente detalhado e levemente chocante, o Sphere se destaca em intensidade, se não em escala – com 366 pés, não está sequer entre os 40 edifícios mais altos de Las Vegas. Mas, até certo ponto, o seu poder baseia-se simplesmente na novidade da forma, mesmo numa cidade que já tem uma pirâmide, um palácio e um castelo. (Dolan já indicou planos para construir estruturas semelhantes em outras cidades.)

Mas, internamente, é apenas uma sala de concertos, embora com vantagens e desafios distintos. Nos trechos secos, quando o espaço entre a banda, o telão e a multidão era palpável, o resultado era semelhante ao vazio arejado de um show em um evento corporativo. Em um show num estádio, você quase pode esconder uma apresentação pouco empolgante – aqui, não havia onde se esconder.

Foi um show grande ou pequeno?

No final da noite, Bono começou a distribuir seus agradecimentos. “Vou lhe dizer quem é um trabalhador esforçado – Jim Dolan”, disse Bono. “Você é um bastardo maluco.” Ele também agradeceu a Irving e Jeffrey Azoff, Michael Rapino, Guy Oseary, Jimmy Iovine e outros executivos. Anteriormente, ele havia reconhecido alguns convidados especiais: Paul McCartney, Dr. Dre e Snoop Dogg. (Também na plateia, embora não reconhecido: Flavor Flav.)

Foi uma forma folclórica de destacar a extensão do trabalho, visível e invisível, que tinha sido feito. E também destacou a tensão que permaneceu, mesmo no final da noite, sem solução: foi um show grande ou pequeno? Estava vendendo intimidade ou grandeza? Foi extraordinariamente mundano ou mundanamente extraordinário?