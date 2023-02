U2 volta aos palcos em Las Vegas, com um integrante a menos

AP - O U2 está voltando aos palcos pela primeira vez desde 2019, mas sem um dos integrantes do quarteto original, pois o baterista Larry Mullen Jr. está na lista dos contundidos.

A banda deu uma dica sobre seu ressurgimento no maior palco possível - em um comercial que foi ao ar durante o Super Bowl no domingo - e anunciou que faria uma série de shows neste outono para abrir a nova MSG Sphere em Las Vegas.

Os shows serão focados no álbum de 1991, Achtung Baby.

O anúncio exibido durante o Super Bowl mostrava esferas não identificadas flutuando sobre as cidades. Uma delas trazia um bebê que diz “Achtung!” No clipe estendido, são apresentados vários fãs de diversas cidades do mundo - o Brasil comparece com João Santos, pintor de 32 anos, morador em uma comunidade do Rio de Janeiro e fã do U2 desde 1999.

Por conta do local que a banda vai inaugurar, MSG Sphere, os balões voadores faziam sentindo, mas o comercial foi exibido no mesmo fim de semana em que os Estados Unidos anunciaram ter derrubado quatro objetos voadores nos dias anteriores - e um dia antes de outros objetos não identificados terem sido vistos em vários países. Com isso, as imagens de esferas flutuando sobre as cidades no comercial do U2 atingiram um tom chocante.

“Precisamos voltar ao palco para rever os rostos dos fãs”, disseram Bono, The Edge e Adam Clayton em comunicado no domingo.

Nenhuma outra data foi anunciada além de Las Vegas, embora seja improvável que o show tenha sido montado para apenas uma cidade. Em 2017 e 2019, a banda fez uma turnê mundial baseada em seu álbum Joshua Tree.

Mullen é indiscutivelmente o fundador da banda: os quatro membros se encontraram em sua cozinha em Dublin para responder a um anúncio que ele colocara no quadro de avisos de uma escola secundária em busca de músicos. O U2 não detalhou seus problemas de saúde, mas uma reportagem do Washington Post em novembro disse que o baterista tinha problemas no pescoço e cotovelos que precisavam de cirurgia.

Apenas duas vezes a banda subiu ao palco sem os quatro integrantes - quando Clayton perdeu um show na Austrália por motivos de saúde, em 1993, e depois que Mullen quebrou o pé em um acidente de motocicleta, em 1978, de acordo com o livro de Bono, Surrender.

Mullen será substituído em Las Vegas pelo baterista holandês Bram van den Berg.

No mês que vem, o U2 planeja lançar o disco Songs of Surrender, com versões regravadas e reimaginadas de 40 músicas de seu catálogo.

The Edge disse que ficou impressionado com o sistema de som e vídeo de última geração que está sendo construído para a MSG Sphere. “Todos nós pensamos a respeito e decidimos que seríamos loucos de não aceitar o convite”, disse ele. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU