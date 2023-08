Vai ao Musical da Cássia Eller? Veja serviço completo e dicas para estender o passeio na região

Cássia Eller – O Musical volta a São Paulo a partir desta sexta, dia 4 de agosto. A temporada prevê 15 apresentações no Teatro Opus Frei Caneca, no bairro da Bela Vista, perto da Avenida Paulista (para cima) e do fervilhante Baixo Augusta (para baixo). É como se a própria Cassia escolhesse o local. Poucas regiões da cidade são tão libertárias quanto esse corredor cheio de cores que liga o Centro aos Jardins, o que torna as esticadas de um pós ou pré espetáculo quase irresistíveis.

Espetáculo de Cássia, com a atriz Tacy de Campos Foto: MARCOS HERMES

O espetáculo já foi visto por mais de 400 mil espectadores, com temporadas em todas as capitais brasileiras. Ele fala sobre uma artista tímida, de poucas palavras, mas que se agigantava no palco. Cassia se foi quando não tinha ainda 40 anos de vida. Para fazer o sobrevoo de sua trajetória, o roteiro traz canções como Malandragem, Socorro e Por Enquanto. Nando Reis, amigo da artista, também é representado em instantes marcados por músicas como All Star, O Segundo Sol, Relicário e Luz dos Olhos.

A direção é de João Fonseca e Vinicius Arneiro e a idealização, de Gustavo Nunes. Já a direção musical ficou com Lan Lanh, que tocou por anos com Cássia e tem total propriedade na obra da cantora. O texto original é de Patrícia Andrade.

Cássia Eller – O Musical

Sexta e sábado às 20h e domingo às 18h

Teatro Opus Frei Caneca - Rua Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP

Duração: 2h10min

Ingressos: de R$ 25 a R$ 150

Onde estacionar

A Rua Frei Caneca não deveria ter um shopping. Sem um estudo de impacto sério, a região ganhou fortes dores de cabeça com os coágulos no trânsito à medida em que nos aproximamos do número 569. Mas não desista. O estacionamento do próprio shopping é o melhor mesmo, não há ruas adjacentes com vagas certas e a região não é tão segura para aventuras. Pague então os R$ 20 cobrados pelas duas horas (um bom preço) e fique tranquilo.

Onde comer

Athenas

Saindo do shopping, a rua paralela à Frei é ela, a rainha Augusta. Suba em direção à Paulista e, antes de chegar ao Banco Safra, encontre algumas ótimas opções.

Fachada do Athenas: satisfação certa Foto: DURAN MACHFEE/FUTURA PRESS

O restaurante Athenas, de inspiração grega, é sucesso por algumas razões. Bom e rápido serviço, pratos sempre bem servidos e preços praticáveis para quem está acostumado com a noite paulistana, que ficam entre R$ 50 e R$ 60. Dicas: a costela com molho barbecue é um acontecimento tão espetacular quanto o frango da casa. O suco de tangerina sempre vale.

Rua Augusta, 1.449, Consolação

Tels: 3262-1945 e 98397-4670

Horário de funcionamento

Todos os dias, das 8h às 2h30 (da madruga)

Sancho

Este é espanhol, feito com muito estudo e critério sobre a culinária hispânica, e seu clima é mais para casais, com iluminação bem escura e luz de velas nas mesas.

Restaurante Sancho: culinária espanhola bem criteriosa Foto: Reprodução / Instagram

Há um nível de ruído maior das conversas em um salão não muito grande, e nem sempre os garçons estão atentos, mas os pratos são redentores. Uma boa pedido é o ceviche da casa. Fantástico, mesmo sem o camote (a batata doce dos peruanos é imbatível).

Rua Augusta, 1415 - Consolação

Estacionamento em frente (sem convênio)

faleconosco@sanchobarytapas.com.br

Horário de Funcionamento:

Segunda-feira: 12h - 14h e 17h - 00h

Terça e Quarta-feira: 12h - 00h00

Quinta-feira: 12h - 1h

Sexta-feira e Sábado: 12h - 2h

Domingo: 12h - 00h00





Adriata

Aos que quiserem descer a própria Frei Caneca, saindo do shopping, desça, mas vire a primeira que der mão à direita e lá estará outra boa parada. Na Rua Paim, 202, do lado esquerdo pra quem desce, o Adriata é focado em comida brasileira com algo de italiano.

Restaurante Adriata: na Paim, parte de baixo da Frei Caneca Foto: Reprodução / Instagram

As massas não são, curiosamente, o forte. Um pedido de talharim ao sugo, por exemplo, foi trocado, à revelia do cliente, por um espaguete. Mas acontece. O importante é que a carne é sempre bem servida e as porções são generosas. E não é tão badalado quanto o centro nervoso do Baixo Augusta.

R. Paim, 202

Bela Vista

Horário de funcionamento

Das 17h30 às 00h

Telefone: 3129-5708

Onde curtir

Augusta 472

Um dos melhores bares de rock na região é esse aqui. Há uma programação bem intensa e variada, com muitos tributos a guitar heroes e shows de bandas underground da cidade.

Augusta 472: o lado ainda indie de 'Dona Augusta' Foto: Reprodução / Instagram

Quem passa por lá neste sábado, dia 6, é a banda Primata Civil. O bar oferece ótimos drinks e petiscos.

Rua Augusta, 472 - Consolação

Couvert Artístico: R$ 10

Até meia noite





Brooklyn

Mais cool, e com preços elogiáveis, o Bar Brooklyn é uma espécie de espaço que traz a cultura de um dos bairros mais famosos de Nova York, o Brooklyn. Música, comida e arte andam juntas, desde o som dos DJs. O cardápio traz carnes, hambúrguer e anéis de cebola. Outra casa com drinks ótimos para acompanhar.

Rua Augusta, 1246 - Consolação

Horário de Funcionamento

Segunda a quinta: 12h às 2h

Sexta: 12h às 4h

Sábado: 12h às 4h

Domingo: 12h às 2h