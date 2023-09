Vai ao show de Gilberto Gil e família? Veja serviço e dicas para uma esticada pela Barra Funda

Eles rodaram o mundo juntos com Gilberto Gil, 81 anos, à frente do grupo, como pai, avô, marido e bandleader. A turnê Nós a Gente viajou pela Europa entre junho e agosto de 2022, rendeu uma série de TV da Conspiração Filmes e realizou um sonho do compositor: estar com 12 pessoas de sua família dia a dia, de hotel em hotel. Gil e rebentos chegam agora com o show azeitado a São Paulo, no palco da casa Espaço Unimed, na Barra Funda, onde se apresentam de quinta, 14, a sábado, 16.

Gilberto Gil com sua família em Londres Foto: Prime Video

É quase uma festa em família, e vale a pena nomear um a um. Gil vai estar com Bem Gil (vocal, guitarra e baixo), José Gil (vocal e bateria), João Gil (vocal, guitarra e baixo), Pedro, Lucas e Gabriel Gil (percussão), Bento Gil (percussão e violão), Francisco Gil (voz e violão), Flor Gil (voz e teclado), Mariá Pinkusfeld (voz), Preta Gil (voz) e Nara Gil (voz).

Eles colocam no palco um repertório que escolheram juntos, cada um apontando música que fizeram parte de suas vidas por algum fato em especial (a série da Conspiração Filmes mostrou bem isso). Estarão lá, com certeza, Palco, Tempo Rei, Vamos Fugir e canções do grupo Gilsons.

Os ingressos para os três dias de show, de quinta, 14, a sábado, 16, estão esgotados. Mas Gil na Barra Funda inspira uma tour pela gastronomia do bairro. O Roteiro Estadão já propôs o mesmo quando seu compadre, Caetano, tocou na mesma casa. Agora, volta às cercanias do Espaço Unimed para lembrar de algumas casas apontadas naquela edição e sugerir outras.

Serviço:

Gil e Família

De 14 a 16 de setembro

20h: abertura da casa

22h: início do show

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Canal para dúvidas: contato@saopauloeventos.com.br

Como chegar:

A casa está localizada ao lado do complexo da estação Barra Funda de trens e metrô. Ou seja, uma mão na roda aos que quiserem usar esses transportes. Quem for de carro, também é tranquilo. Os melhores estacionamentos próximos à casa, que não possui um parking particular, estão na própria Rua Tagipuru. São quatro ou cinco, um ao lado do outro, e costumam cobrar entre R$ 50 e R$ 100 em dias de show.

Oasis Park Estacionamento

Garagem de estacionamento

R. Tagipuru, 711 · (11) 94722-9411

Aberto 24 horas

Villa Park

Estacionamento

R. Tagipuru, 927

Memorial Estacionamento

R. Tagipuru, 641 · (11) 94723-5842

Aberto 24 horas

DoRo Gastronomia

Saindo rápido do show, dá tempo de pegar aberta essa casinha muito simpática que fica em Perdizes. Comandada pelo chefe Matheus Buosi, a cozinha tem inspiração italiana. Vale saber que existe uma aposta também no café da manhã, a partir das 8h. Opções de entradas no jantar são a burrata acompanhada de vinagrete de manga e pão italiano de fermentação natural

Polpetone de filé mignon suíno Foto: DoRo Gastronomia

Os pratos principais indicados são o tradicional polpetone de linguiça de porco, recheado com muçarela, servido com massa artesanal em molho de tomate italiano, e as sobremesas que surpreendem pela delicadeza, como a mousse de chocolate belga 54% com farofa de amêndoas e merengue suíço.

Serviço

DoRo Gastronomia!

Até 23h30, de segunda a quinta-feira

Tel: 3863-2029

WhatsApp 91654-4456

Localização:

Rua Turiassu, 483

Bacalhau, Vinho e Cia

Uma casa que se especializou em bacalhau á quase 50 anos, com 99% de seus pratos focados no peixe, merece respeito. São 16 receitas totalmente ao jeito português.

A matéria prima já é um diferencial: a espécie gadus morhua é pescado nas águas do Atlântico Norte e transformado em bacalhau na cidade do Porto, ao Norte de Portugal. Chega ao restaurante e, cortado em postas altas, passa por um processo de dessalga que leva 96 horas – importante que seja em água gelada para que a textura e o frescor do peixe recém pescado sejam recuperados.

Prato do Bacalhau e Vinho Foto: Bacalhau e Vinho

O cardápio do “famoso bacalhau da Barra Funda”, como é chamado o estabelecimento da família Pallas, tem como destaques pratos servidos em lascas (média de R$ 140 o prato individual) e em postas, como o grelhado à moda, ao forno ou ao Zé do Pipo (R$ 170).

Serviço:

Rua Barra Funda, 1067

Tels: 3666-0381 e 3826-7634

Segunda: 11h às 16h

Terça a sábado: 11h às 23h

Domingo: 11h às 17h

Cowboy’s Bar

Um bar que exalta a cultura western, country, cowboy... Há duas condições bem favoráveis: o lugar só fecha às 3h da manhã e ele fica ao lado do Espaço Unimed. Ou seja, dá tempo de comer tranquilamente depois do show.

Cowboys Bar Foto: Cowboys Bar

A casa, auto intitulada “o maior bar temático de rodeio do Brasil”, serve cervejas, petiscos e ainda garante música ao vivo. A decoração segue o estilo de seu vizinho Vila Country: visual rústico e descontraído, com temática de vaqueiros do Velho Oeste. Os pratos são relacionados à cozinha brasileira.

Serviço:

Até 3h da manhã

Avenida Francisco Matarazzo 811

Barra Funda, São Paulo

11 3675-5950

A Baianeira

Aos que quiserem inverter a ordem e almoçar antes do show, eis uma boa opção. O restaurante A Baianeira, bem pertinho do Espaço Unimed, é aconchegante, raras vezes está cheio e tem um cardápio de preços possíveis.

Restaurante A Baianeira Foto: Madelaine Seagram

Carnes em pratos especiais ou sanduíches sempre em porções generosas são uma marca do lugar. Vale muito conhecer, mas ele fecha à noite. Abre também para o café da manhã.

Serviço

A Baianeira

Rua Dona Elisa 117

Tel: 2538-0844