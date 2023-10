Vai ao show do Roberto Carlos? Veja serviço completo e dicas para esticar o passeio pela Barra Funda

O cantor e compositor Roberto Carlos desembarca em São Paulo para três shows neste final de semana. Um deles ocorre nesta quinta-feira, 26, e outro está marcado para o sábado, 28, para o público em geral. Um terceiro no domingo, dia 29, terá plateia exclusivamente de mulheres, algo que o rei tem feito com certa frequência.

O cantor e compositor Roberto Carlos Foto: Fabio Rocha/ TV Globo

Nas apresentações, Roberto vai cantar seu repertório clássico - que o público não se cansa de ouvir. São músicas que, em sua maioria, ele fez junto com Erasmo Carlos, com quem formou um das mais parcerias mais bem sucedidas da história da música brasileira.

Entre as escolhidos por Roberto estão Emoções, Detalhes, Ilegal, Imoral ou Engorda, Como É Grande Meu Amor Por Você, Jesus Cristo e Nossa Senhora.

A novidade fica por conta da inclusão da música Evidências, um clássico da música sertaneja lançado pela dupla Chitãozinho & Xororó. Roberto gravou a canção para a trilha da novela Travessia e desde então a tem cantado em seus shows.

Como chegar

Continua após a publicidade

Roberto Carlos

26 e 28/10, 21h

29/10, 18h (só para mulheres)

Espaço Unimed

Espaço Unimed: Rua Tagipuru, 795

Ingressos: de R$ 400 a R$ 800

Vendas: https://www.eventim.com.br/

O Espaço Unimed fica perto do Metrô Barra Funda. Para quem vai de carro, não faltam estacionamentos na região - o próprio site do espaço lista os locais, com mais de 2 mil vagas disponíveis. Caso você vá de carro ou queira calcular o preço do aplicativo de transporte, veja aqui a rota no Google Maps ou no Waze.

Onde comer

Continua após a publicidade

DoRo Gastronomia

Doro Gastronomia Foto: Doro Gastronomia

Saindo rápido do show, dá tempo de pegar aberta essa casinha muito simpática que fica em Perdizes. Comandada pelo chefe Matheus Buosi, a cozinha tem inspiração italiana. Vale saber que existe uma aposta também no café da manhã, a partir das 8h. Opções de entradas no jantar são a Burrata acompanhada de vinagrete de manga e pão italiano de fermentação natural.

Os pratos principais indicados são o tradicional polpetone de linguiça de porco, recheado com muçarela, servido com massa artesanal em molho de tomate italiano, e as sobremesas que surpreendem pela delicadeza, como a mousse de chocolate belga 54% com farofa de amêndoas e merengue suíço.

Serviço

Rua Turiassu, 483, Perdizes

2ª a 5ª, até 23h30

WhatsApp (11) 91654-4456

Tel: (11) 3863-2029

Continua após a publicidade

Cowboy’s Bar

Cowboy’s Bar Foto: Cowboy’s Bar

Um bar que exalta a cultura western, country, cowboy, pode parecer maluquice. Mas, se você for daqueles que se desligam do que viram no palco assim que o show acaba, o Cowboys Bar pode valer a pena. Duas condições favoráveis: o lugar só fecha às 3h da manhã e fica ao lado do Espaço Unimed.

A casa, auto intitulada “o maior bar temático de rodeio do Brasil” serve cervejas, petiscos e, aos que tiverem resistência, música ao vivo. A decoração segue o estilo de seu vizinho Vila Country: visual rústico e descontraído, com temática de vaqueiros do Velho Oeste. Os pratos são relacionados à cozinha brasileira.

Serviço

Av. Francisco Matarazzo, 811, Barra Funda

Até 3h da manhã

11 3675-5950

A Baianeira

Continua após a publicidade

Prato do restaurante A Baianeira Foto: JF Diório/Estadão

Aos que quiserem inverter a ordem e almoçar antes do show, eis uma boa opção. O restaurante A Baianeira, bem pertinho do Espaço Unimed, é aconchegante, raras vezes está cheio e tem um cardápio de preços possíveis.

Carnes em pratos especiais ou sanduíches sempre em porções generosas são uma marca do lugar. Vale muito conhecer, mas ele fecha à noite. Abre também para o café da manhã.

Serviço