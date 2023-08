Vai ao show de Caetano Veloso? Veja serviço completo e dicas para esticar o passeio na Barra Funda

Caetano Veloso volta para São Paulo com a turnê de seu mais recente disco, Meu Coco. Seus shows serão, mais uma vez, no Espaço Unimed, a grande casa para até 5 mil pessoas, na Zona Oeste. As datas serão nesta sexta, 25, e sábado, 26, à partir das 22h. Houve alguma dúvida sobre a realização das apresentações. No último final de semana, Caetano teve de adiar os shows que faria em Porto Alegre após contrair uma gripe forte ter febre.

Caetano Veloso: volta com Meu Coco Foto: Fernando Young

Mas agora está tudo certo. Caetano vem mesmo para ocupar o palco da casa da Barra Funda. O repertório de seu álbum tem belas canções, como Anjos Tronchos, Não vou deixar, Ciclâmem do Líbano e Enzo Gabriel. A abertura é feita com Avarandado, que Gal lançou em Domingo, o LP de 1967.

Das revisitações, Caetano reconduz à cena Sampa, Muito romântico (composta para Roberto Carlos), Cajuína, O Leãozinho, Lua de São Jorge, You don’t know me, Menino do Rio (gravada originalmente por Baby do Brasil), Baby, Odara e Reconvexo, feita para homenagear Dona Canô.

O Roteiro Estadão da semana parte do show de Caetano, na Barra Funda, para sugerir uma esticada pela região, em uma noite para caetanear.

Como chegar:

Meu Coco – Caetano Veloso

Espaço Unimed

25 e 26 de agosto de 2023 (sexta e sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Espaço Unimed: Rua Tagipuru, 795

Ingressos: de R$ 120 a R$ 580

Vendas: https://www.ticket360.com.br/

O Espaço Unimed fica perto do Metrô Barra Funda. Para quem vai de carro, não faltam estacionamentos na região - o próprio site do espaço lista os locais, com mais de 2 mil vagas disponíveis. Caso você vá de carro ou queira calcular o preço do aplicativo de transporte, veja aqui a rota no Google Maps ou no Waze.

DoRo Gastronomia

Saindo rápido do show, dá tempo de pegar aberta essa casinha muito simpática que fica em Perdizes. Comandada pelo chefe Matheus Buosi, a cozinha tem inspiração italiana. Vale saber que existe uma aposta também no café da manhã, a partir das 8h. Opções de entradas no jantar são a Burrata acompanhada de vinagrete de manga e pão italiano de fermentação natural

Doro Gastronomia Foto: Doro Gastronomia

Os pratos principais indicados são o tradicional polpetone de linguiça de porco, recheado com muçarela, servido com massa artesanal em molho de tomate italiano, e as sobremesas que surpreendem pela delicadeza, como a mousse de chocolate belga 54% com farofa de amêndoas e merengue suíço.

Serviço

DoRo Gastronomia!

Até 23h30Segunda a Quinta-feira

Tel: (11) 3863-2029

WhatsApp (11) 91654-4456

Localização:

Rua Turiassu, 483 - Perdizes

São Paulo, SP 05005-001





Cowboy’s Bar

Sair de Caetano e ir a um bar que exalta a cultura western, country, cowboy, pode parecer maluquice. Mas, se você for daqueles que se desligam do que viram no palco assim que o show acaba, o Cowboys Bar pode valer a pena. Duas condições favoráveis: o lugar só fecha às 3h da manhã e fica ao lado do Espaço Unimed.

Cowboys Bar Foto: Cowboys Bar

A casa, auto intitulada “o maior bar temático de rodeio do Brasil” serve cervejas, petiscos e, aos que tiverem resistência, música ao vivo. A decoração segue o estilo de seu vizinho Vila Country: visual rústico e descontraído, com temática de vaqueiros do Velho Oeste. Os pratos são relacionados à cozinha brasileira.

Serviço

Até 3h da manhã

Avenida Francisco Matarazzo 811

Barra Funda, São Paulo

11 3675-5950





A Baianeira





Aos que quiserem inverter a ordem e almoçar antes do show, eis uma boa opção. O restaurante A Baianeira, bem pertinho do Espaço Unimed, é aconchegante, raras vezes está cheio e tem um cardápio de preços possíveis.

Prato da Baianeira Foto: JF DIORIO/ESTADÃO

Carnes em pratos especiais ou sanduíches sempre em porções generosas são uma marca do lugar. Vale muito conhecer, mas ele fecha à noite. Abre também para o café da manhã.

Serviço

A Baianeira