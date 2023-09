Hitmaker dos anos 2000, o cantor e compositor Ne-Yo encerrou a programação do palco The One nesta quinta-feira, 7, no The Town. Em show único, o americano trouxe muita dança e toques de nostalgia aos seus fãs.

Ne-Yo, autor de canções como Miss Independent e Closer, incluiu seus maiores sucessos e versões em seu repertório. Além disso, estavam presentes suas composições que foram “emprestadas” a grandes cantoras, como Take a Bow, de Rihanna, e Irreplaceable, de Beyoncé. O resultado foi uma viagem bem-vinda para quem curtia o pop de 20 anos atrás.

Ne-Yo no The Town Foto: Reprodução/Instagram/@neyo

Setlist do Ne-Yo no The Town