Filhos de Rita Lee agradecem fãs na despedida da rainha do rock, no Planetário

Os filhos de Rita Lee agradeceram o apoio e as homenagens do público que compareceu ao velório da cantora nesta quarta-feira, 10, chuvosa, no Parque do Ibirapuera, e que se manifestaram nas redes sociais. Rita Lee morreu na noite de segunda-feira, 8, aos 75 anos, depois de uma batalha contra um câncer de pulmão iniciada em 2021.

Foi Rita Lee quem escolheu o Planetário do Ibirapuera como o local de seu velório. Ele ficou aberto ao público até as 17h e nas duas horas seguintes o espaço foi fechado para que a família e os amigos próximos pudessem se despedir da rainha do rock.

1Carro com o corpo de Rita lee deixa o Planetário do Ibirapuera no início da noite desta quarta-feira, 10 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na saída, discretos, os filhos de Rita Lee, Beto, João e Antonio, se aproximaram dos fãs, que aguardavam a saída do carro funerário - e o seguiram, em sua última homenagem à estrela -, e, com algumas poucas palavras e gestos, como a mão no coração, agradeceram a presença de todos.

João Lee com Guilherme Samora, assessor de Rita Lee, no final do velório da cantora Foto: Carla Carniel/Reuters

Eles também se manifestaram nas redes sociais, no dia da morte de Rita Lee ou depois.

Continua após a publicidade

João Lee pediu, em um post no Instagram, que as pessoas contassem de que forma elas se conectaram com sua mãe, a quem chamou de “estrela divina, iluminada e abençoada”.

Fãs se despedem de Rita Lee no Planetário Foto: Taba Benedicto/Estadão

Ele escreveu: “Se foi por algum show, alguma letra, alguma música, alguma atitude, alguma questão pessoal, livro, tweet, quando, como, com quem estava, enfim, o que quiserem contar. Prometo ler tudo que for escrito aqui. Tenho certeza que de onde ela estiver, também vai ler. Obrigado pela enxurrada de mensagens de carinho e apoio. Vocês todos moram no meu coração”.

Antonio Lee escreveu que espera a mãe visitá-lo em seus sonhos para continuarem as longas conversas sobre o universo.

E Beto Lee postou, em inglês: “Uma grande parte de mim morreu hoje”.

Continua após a publicidade

No último post publicado na conta oficial da cantora, Rita Lee sorri, sentada em algum aeroporto, os cabelos vermelhos, mala ao lado, e dá tchau para o marido Roberto de Carvalho, que estava atrás da câmera. “É tarde, já vou indo. Preciso ir embora, até amanhã...”, diz a mensagem com um trecho da música Menino de Braçanã.

O velório de Rita Lee começou às 10h e durante todo o dia levou muitos fãs ao Parque do Ibirapuera.