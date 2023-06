Vendas dos ingressos para show de Taylor Swift começam hoje; veja como comprar

Nesta terça-feira, 6, começa as vendas dos ingressos para a The Eras Tour, turnê da cantora Taylor Swift. Mas atenção, na data de hoje somente as pessoas que compraram os ingressos para as apresentações de 2020, que foi cancelada devido à pandemia, é que terão acesso às entradas. As vendas começam às 10h até as 23h50 de quarta-feira ou até durarem os estoques.

Já no dia 9, sexta-feira, estarão abertas as vendas para clientes C6 Bank Mastercard, a partir das 10h. Somente no dia 12, segunda-feira, dará início as vendas gerais também às 10h.

Os shows serão em três dias diferentes: 18, no estádio do Engenhão, no Rio, já nos dias 25 e 26 de novembro, os shows serão no Allianz Parque, São Paulo.

Alguns fãs já estão acampando em frente ao estádio do Allianz para conseguir o sonhado ingresso para ver a diva pop. Essa é a segunda vinda de Taylor ao país, que em 2012 se apresentou em um show promocional que foi rápido.

Confira abaixo os valores para o show:

Pista Premium: a partir de R$ 525,00

Cadeira inferior: a partir de R$ 375,00

Cadeira superior: a partir de R$ 250,00

Cadeira inferior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 240,00

Cadeira inferior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 240,00

Cadeira superior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 190,00

Cadeira superior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 190,00

Para saber mais a respeito das datas e valores, acesse o site oficial da Tickets for Fun.