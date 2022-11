Versão remixada de ‘Revolver’ mostra auge criativo dos Beatles

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - Imagine - ou se você é jovem ou distante o suficiente, aproveite - um momento em que as músicas dos Beatles não fossem tão familiares, não fossem canônicas, não estivessem completamente incorporadas às gerações sucessivas do rock e do pop. Um momento em que a banda que havia trabalhado para se tornar o conjunto mais popular do mundo ocidental ainda era apenas de quatro caras tocando músicas em uma sala e se mantendo relaxados e excêntricos. A sala, no entanto, era um estúdio de gravação bem equipado - criando o que eram então fitas master de quatro faixas de última geração - e, apesar de todas as brincadeiras, os Beatles também estavam se esforçando para evoluir enquanto mantinham um controle de qualidade implacável.

Isso é o que aparece na reedição expandida de Revolver, um álbum fundamental dos Beatles do longínquo 1966. Como Bob Dylan, que havia se tornado elétrico com dois álbuns em 1965 e lançado Blonde on Blonde em junho de 1966, os Beatles estavam forçando os limites do que uma canção de rock poderia ser. Mas Revolver foi um passo decisivo; os Beatles estavam determinados a soar mais estranhos e mais idiossincráticos do que nunca.

Como as reedições anteriores dos arquivos dos Beatles, o novo conjunto de Revolver, que saiu mês passado nos Estados Unidos, é baseado na versão britânica do álbum. Seus cinco discos - CDs ou vinil - incluem o álbum mono e as novas mixagens estéreo, juntamente com dois discos de (principalmente) faixas de estúdio inéditas, revelando as músicas como um trabalho em construção.

(Os dois CDs extraídos das sessões são mais escassos do que o necessário; eles duram apenas cerca de 40 minutos cada, combinando com a versão em vinil do conjunto. Havia espaço para mais.)

Os quatro garotos de Liverpool em uma de suas turnês, retratadas em ‘The Beatles – Eight Days a Week: The Touring Years’. Foto: Universal Studios

Movimento

Mesmo um Revolver expandido não explica por que os Beatles, já no topo do mundo, estavam tão ansiosos para se desafiar novamente. No entanto, Revolver era, afinal, um artefato de meados da década de 1960, quando tudo estava em movimento e esperava-se que os músicos fossem prolíficos. Antes de Revolver, os Beatles haviam lançado seis álbuns na Grã-Bretanha, além de singles de sucesso que não eram álbuns, uma produção reajustada em 10 lançamentos nos EUA. Eles também fizeram dois filmes, todos entre turnês cansativas.

Apenas dois anos antes, os Beatles eram o Fab Four, liderando a invasão britânica das rádios pop americanas. Eles eram uma banda charmosa, de cabelos compridos, mas bem arrumada, com ternos sem colarinho combinando, sorrindo, brincando e navegando em um novo nível de sucesso pop internacional com fãs que gritavam mais que os amplificadores da banda.

Os Beatles chegaram como especialistas em convenções musicais e em como modificá-las. Eles haviam absorvido músicas de salão, music hall britânico, Tin Pan Alley, rock’n’roll dos anos 1950 e muito mais; eles construíram reflexos soberbos ao longo de anos de shows em clubes. Desde o início, John Lennon e Paul McCartney escreveram canções que astutamente adicionavam mudanças inesperadas de acordes e toques de ambivalência nas letras, despertando os reflexos do ouvinte e depois os evadindo. Muitas músicas dos Beatles também ganham um toque extra nos últimos segundos, só porque a banda tinha muitas ideias na ponta dos dedos.

Músicos arrastavam fãs que gritavam mais que os amplificadores da banda, como nesta imagem de 1964. Foto: Carl T. Gossett Jr./The New York Times

Crescimento

Os Beatles e seu produtor, George Martin, estavam ultrapassando o pop adolescente e brincando com ilusões de estúdio em Rubber Soul em 1965. Revolver não era o álbum conceitual mais ou menos grandioso que apareceria em 1967 com Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Mas foi tão inovador quanto: uma declaração clara de que os Beatles não seguiriam expectativas além das suas.

Revolver começa com Taxman de George Harrison - uma queixa político-financeira - e termina com Tomorrow Never Knows, um drone cósmico de vanguarda com letras baseadas no Livro Tibetano dos Mortos. No meio, há mais reflexões sobre a mortalidade, do funeral solitário de Eleanor Rigby aos pensamentos mórbidos de She Said She Said (“Eu sei o que é estar morto”). Que tipo de grupo pop estava tão disposto a abordar a morte e os impostos?

Ainda havia canções de amor em Revolver - a aconchegante balada devocional e harmoniosa Here, There and Everywhere, a fanfarra Got to Get You Into My Life - mas eles compartilharam o álbum com a introspecção mais ambígua de I’m Only Sleeping e I Want to Tell You, com o louvor sarcástico das alterações de humor em Doctor Robert, e com as harmonias de And Your Bird Can Sing. Claramente, os Beatles não sentiam mais que precisavam se tornar cativantes.

Em Revolver, os Beatles usaram todas as maneiras de distorcer as gravações de fita de bobina a bobina. Eles começaram as sessões de gravação após um intervalo de quatro meses - seu primeiro descanso real desde 1962 - e chegaram ansiosos para experimentar. Junto com os elaborados overdubs que eles já estavam amontoando em apenas quatro faixas, eles se deleitavam com manipulações mecânicas: loops, reversões, desacelerando as coisas, acelerando as coisas. Os membros da banda tinham se deparado com o LSD; agora queriam criar sons alucinatórios.

Os Beatles não faziam uma pausa desde 1962 quando tiraram quatro meses de folga antes de voltarem aos estúdios, cheios de criatividade, para gravar ‘Revolver’. Foto: Reprodução

Radical

Apesar de encerrar o álbum, a primeira música das sessões de Revolver foi a mais radical: Tomorrow Never Knows, pura construção de estúdio. Sua faixa rítmica sincopada - apenas um compasso da bateria de Ringo Starr e uma linha de baixo com salto de oitava - é um loop de fita, assim como o som do tambura e os quase gritos de gaivota (risada acelerada de McCartney), sons orquestrais e guitarras ao contrário que entram e saem da mistura. Entre Take 1 (incluído no conjunto) e a versão finalizada, o arranjo foi quase completamente transformado, descartando e reinventando a maior parte da faixa de backup. No entanto, todo o trabalho de estúdio levou apenas três dias.

Uma revelação entre as faixas da sessão é a instrumental original de Rain, o lado B do single que foi gravado durante as sessões de Revolver e lançado antes do álbum. Conforme registrado, Rain foram dois minutos de folk rock rápido e alegre, passando por sua sutil assimetria; o verso tem nove compassos, não o típico oito. Mas para a música finalizada, a fita foi desacelerada: fundindo as bordas de cada nota, fazendo uma guitarra Rickenbacker soar como uma cítara e turvando o chão abaixo da voz de Lennon. No final, seu vocal também é tocado em retrospecto. Com Paperback Writer no lado A - uma premissa pop improvável, um riff crescente, uma profusão de harmonias vocais - o single afirmou a maestria dos Beatles enquanto previa mudanças.

Com alguns takes de cada música, as faixas da sessão mostram como os Beatles trabalhavam intuitivamente. Yellow Submarine começou como um lamento - “In the place where I was born/No one cared” (No lugar onde eu nasci/ninguém se importava), Lennon cantou no começo - mas isso se transformou em uma brincadeira carregada de efeitos sonoros. Taxman, agora datado por suas referências vocais de backup a Mr. Wilson e Mister Heath, poderia ter uma parte de backup menos temática, mas com mais sílabas; os Beatles escolheram o mais sucinto, o mais cativante. Para Eleanor Rigby, os Beatles gravaram versões do arranjo de backup de Martin com um octeto de cordas usando exuberantes frases clássicas de vibrato e legato, mas eles sabiamente escolheram um ataque brusco e amadeirado.

Revolver também é recém-infundido com música indiana. A ligação é óbvia em Love You To, de Harrison, com sua atmosfera indiana, um toque de cítara e um tocador indiano de tabla (Anil Bhagwat). Mas a música oriental também ressoa em Tomorrow Never Knows e nas linhas de guitarra de She Said She Said. Os Beatles ainda estavam abertos a influências.

Século 21

As novas mixagens no Revolver expandido, feitas com tecnologia atual e ouvidos do século 21, são um prazer; elas têm mais transparência e uma sensação de espaço mais tridimensional do que as mixagens de 1966. No entanto, esses remixes trocam a excentricidade vintage das versões estéreo originais, que foram concluídas em um dia como uma reflexão tardia para as versões mono mais exigentes, quando o estéreo ainda era uma novidade.

As antigas mixagens estéreo podem ser ouvidas como impetuosas ou francamente de vanguarda. Muitos dos instrumentos e faixas vocais são ouvidos em apenas um canal, separando a música, principalmente quando ouvida através de fones de ouvido; ainda é desorientador. As novas versões estão mais de acordo com as expectativas da era estéreo, trazendo vocais e instrumentos principais para mais perto do centro, mas felizmente sem misturar muito. Eles me fizeram apreciar mais uma vez o jeito solto com que Starr fazia a batida, e as muitas erupções perdidas de percussão e vozes fantasmas acrescentadas ao longo do álbum.

Cinco décadas depois, não é fácil ouvir Revolver de novo. Mas o novo conjunto insiste que quanto mais claramente for ouvido, mais estranho será. Revolver ainda reserva surpresas. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES