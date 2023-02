Vídeo de Shakira contra ex-marido Piqué é o terceiro mais rápido a atingir 100 mi de visualizações

A mais recente música de Shakira - uma faixa dissimulada contra seu ex-marido, o ex-jogador Gerard Piqué - tornou-se o terceiro vídeo mais rápido a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube. Em Bzrp Music Sessions, vol. 53, Shakira disse que Pique, ex-astro do Barcelona, trocou “um Rolex por um Casio”, insinuando as supostas infidelidades de Pique.

Uma mulher tira uma foto para mural representando o ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, e a cantora colombiana Shakira Foto: JOSEP LAGO / AFP

A música já superou 150 milhões de visualizações na plataforma de compartilhamento de vídeos depois de ser lançada na semana passada. Desde então, a hashtag Casio foi usada mais de cinco milhões de vezes apenas no Instagram, relata a Latinometrics.

A empresa japonesa de relógios aproveitou a oportunidade, usando a letra da música como parte de uma campanha de marketing, já que as pesquisas no Google pela marca aumentaram sete vezes.

Ainda sobre o fim da relação, o programa de TV espanhol El Gordo y La Flaca divulgou que a cantora colombiana teria contratado um investigador que chegou inclusive a frequentar a boate onde a atual namorada do ex-jogador, Clara Marti, trabalhava.