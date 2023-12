A violinista brasileira Mary Rodrigues se apresentou pelo segundo ano consecutivo no aniversário do papa Franscisco, no Vaticano, que completa 87 anos neste domingo, 17. Ao Estadão, ela deu detalhes da festa, cuja temática era “circo”, e contou que foi repleta de crianças.

“A festa de aniversário dele não foi muito luxuosa, acho que faz parte da forma que vive. Foi muito coerente com tudo que ele vem demonstrando em todos esses anos como papa. Foi uma festa bem simples e calorosa do ponto de vista afetivo, com muitas crianças”, relatou ela, em comunicado enviado à imprensa.

Mary Rodrigues, violinista brasileira, toca no aniversário do papa pelo segundo ano consecutivo Foto: Arquivo pessoal

Mary teve dificuldade em conter a ansiedade perto do papa. “Ao realizar feitos tão grandiosos, meu maior desafio é comigo mesma, manter a surpresa e, é claro, dar o meu melhor durante a cerimônia. Mas ocorreu tudo conforme o esperado”.

Um detalhe curioso é que ela decidiu não comer o bolo para priorizar as crianças. “As crianças até passavam a mão no bolo. Foi [um evento] bem descontraído. Pelo que percebi, as crianças estavam muito empolgadas e contentes”, revelou ao Estadão.

Bolo do aniversário de 87 anos do papa Francisco Foto: Arquivo pessoal

Processo seletivo

O processo seletivo para Mary tocar no aniversário do papa em 2023 foi um tanto diferente do ano passado. Agora, bastou um telefonema para ela ser a violinista da comemoração. Além disso, ela pôde escolher duas músicas não litúrgicas para tocar no evento.

“Fiquei extremamente feliz com o convite e a forma como ele foi feito, me confirmou que meu trabalho alcançou proporções inimagináveis. Pessoas importantes confiam em meu potencial, e essa é uma das melhores sensações que já experimentei”.

Em 2022, a artista passou por um processo seletivo de quase dois meses. A avaliação verificava as habilidades musicais, técnicas dos candidatos e vivências na comunidade católica. Na época, ela foi selecionada para apresentar a música Heal The World, de Michael Jackson, na festa surpresa do papa.

Nascida em Lorena, no interior de São Paulo, Mary já participou da equipe organizadora do Encontro Internacional de Corais, reunindo coristas de todo o mundo, e colaborou com a Orquestra Diocese de Roma. Ela também traduziu a Oração do Corista, de Don Marco Frisina, referência da música na Igreja Católica.