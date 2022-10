Violino especial será leiloado para ajudar Instituto Baccarelli

Cada violino é único. E, diz o luthier Luiz Amorim, merece que seu construtor faça todo o possível para extrair sua voz e permitir que o instrumento fale de acordo com o que pode oferecer de melhor.

No caso de sua mais recente criação, porém, não é apenas o som a diferenciá-lo. O Cannone Giramondo traz em sua parte interna a assinatura de vinte e sete dos maiores violinistas do mundo: Joshua Bell, Francesca Dego, Shlomo Mintz, Maxim Vengerov, Augustin Hadelich, Ilya Gringolts, Julia Fischer, Frank Peter Zimmermann e Daniel Hope entre eles.

Todos aceitaram participar do projeto em torno de uma causa: o violino será leiloado nesta segunda, 24, em Berlim e o valor obtido será destinado integralmente ao Instituto Baccarelli, projeto de formação musical e inclusão social na comunidade de Heliópolis, em São Paulo.

Violino Il Cannone Giramondo, que rodou o planeta recebendo assinaturas de grandes violinistas

Trajetória

A Amorim Fine Violins começou sua trajetória no Brasil mas, desde 2015, está localizada em Cremona, na Itália, cidade onde trabalharam Amati, Stradivarius e Guarneri, lendários construtores de violinos, violas, violoncelos.

Amorim especializou-se, além da restauração e criação, na cópia de instrumentos famosos. É o caso do Cannone, feito a partir de um Guarneri del Gesú, de 1743, que pertenceu ao violinista Niccolò Paganini.

Continua após a publicidade

“O projeto nasceu do nosso desejo de ajudar um projeto social no Brasil em um momento particularmente complicado”, conta Luan Amorim, filho de Luiz – o negócio é todo tocado pela família, do trabalho no ateliê ao marketing e vendas. “Meu filho Gael, com 11 anos, já montava seus primeiros instrumentos”, brinca Luiz. “E o resultado era muito bom.”

O leilão se encerra no começo da tarde de hoje em Berlim, manhã no Brasil. A estimativa inicial sugerida pela casa de leilões Tarisio, especializada na venda de instrumentos, gira em torno de 15 mil a 22 mil euros. Mas a expectativa é de que o preço final possa chegar a quatro vezes este valor.

“Foi muito fácil envolver todos esses grandes violinistas no projeto”, conta Luiz. “Acho que apenas um não se interessou”, diz, sem citar o nome. “Ao mesmo tempo, vários ficavam sabendo e entravam em contato pedindo para participar. Acho que a possibilidade de unir a arte e a preocupação social mexeu muito com eles. Isso faz do Cannone Giramondo um instrumento verdadeiramente especial, único.”