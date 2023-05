Virada Cultural 2023: Veja a programação completa dos shows

A Virada Cultural acontece entre este sábado, 27, e o domingo, 28. Veja abaixo a programação completa divida por dia. Vale lembrar algumas novidades anunciadas para esta Virada: apenas o palco do Vale do Anhangabaú vai manter a ideia original do evento e ficar ativo por 24 horas.

Sábado

Palco Anhangabaú

A cantora Gloria Groove na programação do principal palco da Virada Cultural





18h - Gloria Groove

20h30 - Baiana System

22h - Josyara

23h - Dread Mar I

Palco São João

19h30 - Amanda Magalhães

Biblioteca Mário de Andrade – Auditório

A cantora Luiza Possi

19h - Luiza Possi

SESC Consolação

20h - Céu

SESC Avenida Paulista

18h30 - DJ Bia Sankofa

19h30 - MC Luanna

21h30 - Discopédia

22h30 - Quebrada Queer

23h - DJ Bia Sankofa

SESC 24 de Maio

18h - Alessandra Leão e Sapopemba

19h30 - Manada

Palco Brasilândia

19h - Marcelo Falcão

Palco da Juventude

19h - Anderson Tobias

21h - Quintal da Xika

Palco Parada Inglesa

17h - Carlinhos Brown

19h - Tiee

21h - Mc Rick + Wesley Gonzaga

Palco Perus

17h - Thulla Melo

19h - Thaíde

21h - BC Raff

Palco Rio Cabuçu

18h - Negra Li

20h - A Dama

Casa de Cultura Vila Guilherme

19h - Boogarins

Palco Butantã

17h - Roberta Campos + Kiko Zambianchi

19h - ATTOXXA

21h - Nação Zumbi

Palco Rio Pirajussara

18h - Tássia Reis

20h - Rico Dalasam

Palco Tendal da Lapa

17h - James BKS

19h - Larissa Luz

21h - Mart’nália

A cantora Mart'nália





SESC Pompéia

20h - Banda Sentimentos

20h30 - Chroma Key ao Vivo: Realeza do Brega

23h30 - Otto Canta Reginaldo Rossi

SESC Pinheiros

17h - Um Tza Fanfarra - Kapelye

19h - Baile do Ribeiro

21h - Ivan Lins - “A Gente Merece Ser Feliz "

22h30 - Karaokêra Querida

Casa de Cultura Butantã

17h - Garotos Podres

19h - Cólera

SESC Bom Retiro

19h - Bruna Caram

22h - Felipe Cordeiro. Part. Siba

SESC Belenzinho

18h - DJ CecYza (Peru)

19h - Mariachi Reyes Azteca (México)

20h30 - Quimbará

21h30 - Raíces de América

NORTY - Ocupação Amazônica

17h - Suraras do Tapajós

18h - Frente Cumbiero

19h - Amazônia Pop - Aíla, Victor Xamã e Felipe Cordeiro

20h30 - Kratos + Mc Ira + Sumano

22h - Keila

Chácara Lane

16h - Cheiro de Fulô

Centro de Pesquisa e Formação

17h - Prosas Musicais: Belle Époque Brasileira: Flauta e Aquarela

Palco Parelheiros

Diogo Nogueira cantará seus maiores sucessos

17h - Diogo Nogueira

Palco Heliópolis

17h - Livinho

19h - MC IG

21h00 – Raça Negra

Palco Bristol

17h - Toni Garrido

19h - MC Marechal

21h - Dexter

Palco M’Boi Mirim

17h - Salgadinho

19h - Banda Magníficos

20h - Gabeu

21h - Henrique e Diego

Palco Rio Piraporinha

17h - MC Soffia

Palco Rio Ipiranga

18h - Ndee Naldinho

20h - Tribo da Periferia

Palco Grajaú

19h - Lucccas Carlos

21h - Pagode da 27

Palco Represa do Guarapiranga

18h00 – Karol Conká

20h - Araketu

Palco Capela do Socorro

17h - Baile do Simonal com Claudio Zoli, Serjão Loroza e Sandra de Sá

21h - Xanddy Harmonia

Palco Rio Diniz

18h - MC Mari

20h - MC BinLaden

Palco Campo Limpo

Michel Teló levará o sertanejo para a Virada

17h - Michel Teló

19h - Limão com Mel

21h - Lexa

Casa de Cultura M’ Boi Mirim

17h - Seu Pereira e Coletivo 401

19h - Monkey Jhayam & Black Mantra

SESC Campo Limpo

18h - Serenando: Samba

SESC Interlagos

18h - Supercombo

SESC Santo Amaro

18h - Hélio Ziskind

20h - Quintal dos Prettos

SESC Vila Mariana

18h - DJ Set com DJ Tony Hits

19h - Black Talk: Produção Cultural e Musical Negra em Pauta

20h - DJ Set com DJ K-Mina

21h - Uli, Tereza Gama, João Parahyba, Grazzi Brasil e DJ Erick Jay

SESC Ipiranga

21h - Ellen Oléria Canta Beyoncé

Casa de Cultura Chico Science – Ipiranga

19h - Ratos de Porão

Palco Cidade Tirandentes

19h - O Kannalha

Palco Itaquera

O rapper Baco Exu do Blues

17h - Baco Exu do Blues

19h - Olodum

21h - Dj Oreia, Don Juan e Neguinho do Kaxeta

Palco São Miguel Paulista

17h - Vitor Fernandes

19h - Psirico

20h - Adão Negro

21h - Protoje

Palco Rio Itaqueruna

18h - Sidoka

Palco Rio Ribeirão

18h - tocam nesta, as mulheres são protagonistas.

18h - Andrew Tosh

20h - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Palco Largo do Rosário

20h - O Brasil que Canta e Dança

20h - Samba Lenço de Mauá

21h - Jongo de Guaratingueta

23h - Coletivo Batuque Urbano

Casa de Cultura São Mateus

12h - Forró Delas

17h - Mental Abstrato & Lou Piensa

19h - Terreirão SP

Casa de Cultura São Miguel

19h - Identidade & Tambor - 20 anos de Maracatu Porto de Luanda

Casa de Cultura São Rafael

17h - Anastácia - A Rainha do Forró

19h - Sandro

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Área externa

17h - FBC

Casa de Cultura de Guaianases

19h - Maskavo

Centro Cultural Penha

19h - Samba Lenço de Mauá

Centro Cultural Flávio Império

16h - Duo Badulaque

Casa de Cultura de Brasilândia

19h - Samba no Asfalto

SESC Itaquera

19h - Clube do Balanço

Domingo

Palco Anhangabaú

A cantora Iza vai encerrar a Virada

1h30 - Luedji Luna

3h30 - Mv Bill

9h30 - Banda da PM + Daniela Araújo

11h30 - Homenagem Rita Lee por Beto Lee com Paula Lima

12h30 - Filhos da Bahia convida Carlinhos Brown, Reinaldinho e Tonho Matéria

16h - Alceu Valença

18h30 – Iza

Palco São João

3h - TONYYYMON

10h30 - Billy Saga

12h30 - Só Vendo para Crer

15h - Arquétipo Rafa

17h30 - Gavi

Chácara Lane

16h - Cheiro de Fulô

SESC Consolação

15h - Céu

18h - Céu

SESC Avenida Paulista

0h - Discopédia

17h30 - Quebrada Queer

SESC 24 de Maio

16h - As Obscênicas

SESC Belenzinho

18h - Dunstin Farias

NORTY - Ocupação Amazônica

0h - Je Treme Mon Amour + MC Pokaroupas

2h30 - Maniva

10h - Coletivo Caboquice + Raízes do Carimbó

12h - D’água Negra

14h - Layse + Arthur da Silva

16h - Gaby Amarantos

18h - Los Mirlos

Palco Parelheiros

O rapper mineiro Gustavo Pereira Marques, conhecido como Djonga.

15h - Fundo de Quintal

15h - Djonga

17h - Tarcísio do Acordeon

Palco Heliópolis

13h - Ao Cubo

15h - Edson Gomes

17h - Tierry

Palco Bristol

13h - Rastapé

15h - MC Caveirinha

17h - MC Kekel

Palco M’Boi Mirim

13h - André e Felipe

15h - Turma do Pagode

17h - Léo Santana

Palco Rio Piraporinha

13h - Renascer Praise

14h - Afrocidade

Palco Rio Ipiranga

12h - D’Grand’stilo

14h - MC Davi

16h - Dj Zulu

Palco Grajaú

13h - Roupa Nova

15h - Netinho de Paula

17h - Yago Oproprio

17h - Brime

Palco Campo Limpo

13h - Cassiane

15h - Solange Almeida

Palco Rio Diniz

12h - Padre Alessandro Campos

14h - Jorge Vercillo

16h – Papatinho

Palco Represa do Guarapiranga

12h - Flavio Victor

16h - Loubet

Palco Capela do Socorro

13h - Banda Dominus

15h - Jorge Aragão

17h - Zé Vaqueiro

Casa de Cultura M’ Boi Mirim

15h - Abayomy convida Dele Sosimi

SESC Campo Limpo

14h - Pagogeu

17h - Pagode do Rodrigueta Convida Raquel Tobias

SESC Interlagos

16h - Far From Alaska

SESC Santo Amaro

12h - Hélio Ziskind

12h - Disco é Brinquedo

16h - Chuveiro in Concert com Érika Martins

SESC Vila Mariana

17h - DJ Set com DJ K-Mina

18h - Uli, Tereza Gama, João Parahyba, Grazzi Brasil e DJ Erick Jay

SESC Ipiranga

A cantora Ellen Oléria

18h - Ellen Oléria Canta Beyoncé

Casa de Cultura Chico Science – Ipiranga

12h - Orleans Street Jazz Band

14h - Jeff Moraes

Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

14h - DJ NUTS

16h - Indígenas Futuristas

17h - Curumin - 20 anos de carreira

18h - Nego Bala

Casa de Cultura Santo Amaro Manoel Mendonça

16h - Rudã e Raphael

Centro Cultural Culturas Negras “Mãe Sylvia de Oxalá”

18h - Vocal Kuimba

Palco Cidade Tiradentes

17h - Pixote

Palco Itaquera

11h - Mundo Bita

13h - Aline Barros

15h - Tasha e Tracie

17h - MC Cabelinho

Palco São Miguel Paulista

13h - Clóvis Pinho

15h - Roberta Miranda

17h - Dilsinho

Palco Rio Itaqueruna

12h - Jonas Villar

14h - Lucyana Villar

16h - Di Propósito

Palco Rio Ribeirão

12h - Kira Garcez

14h - Grupo Bom Gosto

17h - MC Dede

Palco Largo do Rosário

10h - Adriana Farias

10h30 - Vera Bianca e Roda de Violeiros

12h - Tonico e Tinoco (Homenagem)

15h - Congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes

16h - Ana Cacimba Azeviche

Casa de Cultura São Mateus

18h - Expressão Ativa

Casa de Cultura São Miguel

14h - Blues Etílicos

16h - Dona Bernadete a Tulipa do Samba

Centro Cultural Vila Formosa

14h - Laila Al Habash

Casa de Cultura São Rafael

O músico Mestrinho

10h - Curumierê - Desperte a Criança em você

18h - Mestrinho

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Área externa

12h - Cheiro de Fulô

13h - Haikaiss

Casa de Cultura de Brasilândia

12h - Quebrada Instrumentral

16h - Faraonika

SESC Itaquera

15h - Grupo Triii

Palco Brasilândia

12h - Colo de Deus

15h - Vanessa da Mata

17h - Emicida

O rapper Emicida





Palco da Juventude

13h - MC Soffia

15h - Marquinhos Sensação

Palco Rio Piatã

12h - Kemilly Santos

Palco Parada Inglesa

13h - Leidy Murilho

17h - Ferrugem

Palco Perus

13h - Thales Lessa

15h - Leo & Junior

17h - Froid

Palco Rio Cabuçu

14h - Jonathan Ferr

16h - Black Pantera

Casa de Cultura São Rafael

16h - Banda Sudestino

Palco Butantã

13h - Eli Soares

15h - AnaVitória

17h - Marina Sena

A cantora e compositora Marina Sena





Palco Rio Pirajussara

12h - Kemuel

14h - Supla

16h - Melim

Palco Tendal da Lapa

11h - Let’s Bowie

13h - Sofía Viola

17h - Tulipa Ruiz

Centro Cultural Tendal da Lapa

O músico tropicalista Tom Zé

15h - Tom Zé

SESC Pompéia

10h30 - Chroma Key ao Vivo: Realeza do Brega

15h - Karaokêra Querida

18h - Otto Canta Reginaldo Rossi

SESC Pinheiros

17h - Um Tza Fanfarra - Kapelye

18h - Ivan Lins - “A Gente Merece Ser Feliz”

O cantor e compositorIvan Lins em foto de 2015





Centro Cultural da Diversidade – Arena

14h - Sodomita

16h - Jup do Bairro

Casa de Cultura Butantã