Viúva de Chris Cornell e Soundgarden fazem acordo para lançamento de canções inéditas do músico

AP - A viúva do cantor Chris Cornell e seus ex-companheiros da banda Soundgarden disseram na segunda-feira que resolveram uma disputa judicial de quatro anos, abrindo caminho para o lançamento das gravações inéditas de Chris Cornell mais de cinco anos após sua morte.

Vicky Cornell processou o Soundgarden no tribunal federal em 2019 por causa dos royalties das gravações que seu marido fez, que ela disse serem destinadas a um projeto solo, mas a banda alegou que fazia parte de sua parceria com ele.

Chris Cornell se apresenta durante o desfile Fashion Rocks da Conde Nast em Nova York em 5 de setembro de 2008 Foto: Jeff Christensen / AP

“Soundgarden e Vicky Cornell, em nome do espólio de Chris Cornell, estão felizes em anunciar que chegaram a uma resolução amigável fora do tribunal”, disseram os dois lados em um comunicado. “A reconciliação marca uma nova parceria entre as duas partes, que permitirá aos fãs do Soundgarden ao redor do mundo ouvir as músicas finais nas quais a banda e Chris estavam trabalhando.”

Nenhum detalhe do acordo foi divulgado e nenhum documento judicial declarando que um acordo foi alcançado foi arquivado no tribunal.

Chris Cornell criou as sete gravações disputadas no processo judicial em seu estúdio caseiro em Miami Beach, meses antes de sua morte em maio de 2017, após um show do Soundgarden em Detroit, segundo dados presentes no processo, cujos réus incluíam o guitarrista da banda Kim Thayil, o baterista Matt Cameron e o baixista Ben Shepherd.

Ele alegou que a banda estava negando centenas de milhares de dólares em royalties para Vicky Cornell e dos dois filhos do casal. Em 2021, a família de Cornell entrou com um processo diferente contra um médico que, segundo eles, teria receitado medicamentos em excesso antes de sua morte, que foi considerada suicídio.

O Soundgarden foi fundado em 1984 e se projetou durante a ascensão da cena musical grunge de Seattle no final dos anos 1980 e início dos 90. Suas canções mais conhecidas incluem Black Hole Sun, Jesus Christ Pose, Outshined e Spoonman. Cornell também fez parte das bandas Audioslave e Temple of the Dog.

“As duas partes estão unidas e se unindo para impulsionar, honrar e construir sobre o incrível legado do Soundgarden”, disse o comunicado de segunda-feira, “assim como a marca indelével de Chris na história da música como um dos maiores compositores e vocalistas de todos os tempos”.