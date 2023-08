‘Nem esperou eu falar com minha família’, diz viúvo de MC Katia sobre vereadora que confirmou morte

O viúvo de MC Katia, DJ LD, que vinha publicando atualizações sobre o estado de saúde da cantora no perfil oficial do Instagram da artista, criticou a vereadora carioca Veronica Costa (PL) por ter feito uma publicação confirmando a morte da funkeira antes da família. Katia morreu neste domingo, 13, após uma série de problemas de saúde que a levaram a ficar hospitalizada.

DJ LD falou sobre o assunto nos comentários da publicação em que Verônica contava sobre o falecimento de Katia. “Poxa, LD aqui. Saiu postando e nem esperou eu falar com a minha família, não gostei”, escreveu. O viúvo confirmou a morte da artista uma hora após a postagem da vereadora.

O Estadão entrou em contato com Veronica Costa para esclarecer os motivos que a levaram a fazer a publicação, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Viúvo de MC Katia, DJ LD criticou vereadora Veronica Costa por postagem confirmando morte da artista. Foto: Instagram/@veronicacostamaeloira/Reprodução

MC Katia foi internada para retirar um mioma do útero no início de julho, mas sofreu uma trombose e teve de amputar a perna direita pouco depois. A família havia criado uma ‘vaquinha’ em prol de uma prótese para artista.

Quem é MC Katia?

MC Katia, ‘a Fiel’, começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro em 2000 com a música Ata Vai Me Pegar. A artista deu voz às mulheres das favelas cariocas e se afastou da cena em 2008, após o lançamento de Cabeça pra Baixo.

Na época, ela sofreu um acidente e ficou três anos longe dos palcos. Seu retorno mais marcante aconteceu em 2020, na participação da música Rainha da Favela, de Ludmilla. A faixa homenageava grandes nomes femininos do funk, como Valesca Popozuda, MC Carol de Niterói e Tati Quebra Barraco.

Tati, inclusive, chegou a compartilhar a ‘vaquinha’ para ajudar Katia. “O funk não venceu só porque o seu MC favorito emplacou mais um recorde. A verdadeira realidade do funk é essa aqui”, havia escrito em uma postagem no Twitter.