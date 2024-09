Xuxa no Rock in Rio: Rainha dos baixinhos estreia no festival e se apresenta depois de Katy Perry

A presença de Xuxa no festival, cerca de 40 anos após o início de sua carreira, é uma ação do banco Itaú e acontecerá no espaço de ativação da marca patrocinadora do evento.

“O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito”, diz Xuxa, em comunicado, sobre o desafio de fazer o seu primeiro Rock in Rio.