Yoko Ono ganha fãs e respeito dos críticos ao completar 90 anos

The New York Times - Aos 90 anos, Yoko Ono sobreviveu a seus detratores, bem como ela previu que faria em Yes, I’m a Witch (Sim, Sou uma Bruxa, em tradução literal), música desafiadora que ela gravou ainda na década de 1970.

“Eu não vou morrer por causa de você”, cantou Ono. “Você bem que poderia encarar a verdade / Vou ficar por aqui / Por um bom tempo / Sim, sou uma bruxa.”

Para comemorar seu aniversário de 90 anos no sábado passado, dia 18, mais de cinquenta artistas e fãs se reuniram no Naumburg Bandshell no Central Park, em Nova York, para participar do Morning Piece for Yoko Ono, um happening artístico no estilo dos anos 1960 que funcionou como uma celebração.

Fãs de Yoko Ono dançam no Naumburg Bandshell, no Central Park, em Nova York, para celebrar os 90 anos de Yoko Ono Foto: Nina Westervelt / The New York Times

Muitas das pessoas que compareceram disseram que ouviram falar de Ono décadas atrás, na época em que ela era recém-casada com John Lennon e os Beatles estavam se separando.

“Eu era uma grande fã dos Beatles quando tinha 10, 11, 12 anos de idade”, disse a pintora abstrata Jean Foos, de 69 anos, “e ouvi muitas coisas negativas sobre ela. Mas, quando vim para Nova York e escutei sua música, adorei”.

Olhando para uma imagem em preto e branco de Ono impressa em uma faixa pendurada, Foos mencionou Season of Glass, o álbum que Ono lançou em 1981, menos de seis meses depois de Lennon ser assassinado.

“Fiquei ouvindo Season of Glass por muitos anos no meu estúdio, sem parar”, disse Foos, “especialmente enquanto chorava as coisas tristes que aconteceram na minha vida. Eu simplesmente amo muito a Yoko”.

Fãs de Yoko Ono promovem um happening próximo do Naumburg Bandshell, no Central Park, em Nova York, para celebrar os 90 anos de Yoko Ono Foto: Nina Westervelt / The New York Times

Carla Saad, dona de restaurante que se descreve como uma “grande fã dos Beatles”, chegou com seu filho de 6 anos, Harrison Moscona. “Acho que Yoko é uma artista maravilhosa”, disse Saad, 40. “Ela é incrível, revolucionária e não acho que tenha recebido crédito suficiente”.

Seu filho, que recebeu o nome de George Harrison, disse: “Quero ver Yoko - agora!”

Ono, que não apareceu em público nos últimos anos, não estava presente. Em 2019, na Marcha das Mulheres em Manhattan, ela foi fotografada em uma cadeira de rodas. Dois anos antes, ela mencionara que sofria de uma doença, sem especificar o que era. Os representantes de Ono não responderam aos e-mails solicitando comentários.

O evento de sábado, 18, foi concebido pelo escritor e curador Phillip Ward no espírito dos projetos de arte conceitual de Ono. Ele o organizou com a executiva de relações públicas Jennifer Barton. Em postagens nas redes sociais antes do evento, Ward e Barton pediram aos participantes: “digam algo legal sobre Yoko”, “tragam seus sinos” e “façam um pedido”.

Nos últimos anos, ela ganhou novos fãs e maior respeito entre os críticos. A mudança veio em parte como resultado de Yes Yoko Ono, uma retrospectiva que estreou em 2000 na Japan Society em Nova York antes de passar por outras cidades. No New York Times, Michael Kimmelman escreveu que a exposição revelava Ono como “uma artista conceitual travessa e irônica com uma sensibilidade astuta” que estava “muito à frente de seu tempo, dando forma visual aguda às questões femininas”.

Outra onda de apreciação veio com o lançamento em 2021 da série de documentários de Peter Jackson, The Beatles: Get Back. Em sua representação dos ensaios do grupo, das sessões de gravação e da apresentação no telhado em janeiro de 1969, Ono é uma presença fascinante.

Como o autor Donald Brackett detalha em Yoko Ono: An Artful Life, biografia publicada no ano passado, Ono já foi alvo de frequentes ataques misóginos e racistas em publicações britânicas e americanas. “Era horrível”, disse Brackett em entrevista por telefone, descrevendo os relatos da imprensa que encontrou durante a pesquisa.

Ono continuou a mesma ao longo dos anos, inabalavelmente feroz em sua arte e branda em suas declarações públicas. Pouco a pouco, muitos dos céticos se aproximaram. “Ela disse certa vez: ‘Você muda o mundo sendo você mesma’”, disse Brackett. “E ela passou por uma evolução, talvez até uma transformação, tanto como figura da cultura pop quanto no mundo da arte”.

Em março de 1965, quando a alegre Eight Days a Week dos Beatles era a música nº 1 nos Estados Unidos, Ono apresentou Cut Piece no Carnegie Recital Hall em Nova York. Ela ficou ajoelhada no palco, estoica, enquanto as pessoas da plateia, uma a uma, cortavam suas roupas com tesouras de tecido. Essa performance intrigou alguns dos que a viram na época, mas agora é considerada inovadora. Em Yoko Ono’s Art of Defiance, ensaio publicado no ano passado na New Yorker, o historiador cultural Louis Menand caracterizou Cut Piece como “uma obra de arte verdadeiramente grandiosa”. / Tradução de Renato Prelorentzou