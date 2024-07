Zeca Pagodinho encontra letra de música em guia de jogo de bicho; veja a reação do cantor

Zeca exerceu a profissão de apontador de jogo de bicho no Rio de Janeiro antes de ser tornar famoso, no início dos anos 1980, quando a cantora Beth Carvalho gravou uma de suas composições, Camarão que Dorme a Onda Leva.

No vídeo, Zeca mostra que no papel no qual a letra foi escrita há também registros da movimentação daquele dia, como os nomes dos ganhadores e das milhares premiadas. “Era o movimento”, diz Zeca.