Natal em SP: confira a programação temática dos shoppings da capital

Central Plaza

Neste sábado, dia 3, às 15h, o shopping apresenta o espetáculo Show Clássicos Encantados de Natal in Concert, com a presença das princesas: Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela, Jasmine, Ariel, Anna e Elsa, além de participação especial do Papai Noel. Por meio das canções e encenações, o musical passa valores como lealdade e amor ao próximo.

Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000, Vila Prudente. Gratuito.

Ibirapuera

Com o tema O Natal Iluminado, o shopping tem decoração que traz dois túneis iluminados em uma das entradas, enfeites espalhados pelos corredores e cenários instagramáveis, além da presença do Papai Noel. A Árvore Solidária, que completa 10 anos, entregará brinquedos novos para cerca de 450 crianças do Instituto Cruz de Malta. Para os interessados em fazer a doação devem procurar as promotoras da ação.

Av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis.

Morumbi Shopping

Neste, com o tema Natal Mágico dos Brinquedos, o shopping tem em sua área externa um parquinho decorado com atrações como mini roda-gigante, carrossel e trenzinho com preços a partir de R$ 20. Na entrada do centro de compras, uma árvore com 40 metros de altura recepciona os clientes. No interior, outra árvore está instalada no vão dos elevadores, onde também a criançada poderá encontrar o Papai Noel.

Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Morumbi. 2ª a sáb., 10h/22h, dom., 14h/20h.

Pátio Higienópolis

Decoração inspirada em 'O Soldadinho de Chumbo' no Shopping Higienópolis Foto: Marcelo Donatelli

A clássica história infantil O Soldadinho de Chumbo, do escritor Chris Andersen, é o tema principal da decoração que ocupa principalmente o vão central do centro de compras. Em uma árvore de 25 metros de altura, 12 bonecos de soldadinhos de chumbo pulam de paraquedas simulando um balé no ar. O trenzinho da histórica aparece ao pé da árvore e leva as crianças a um breve passeio em torno da decoração. Na porta do shopping, um boneco de 4 metros de altura recebe os visitantes.

Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. 2ª a sáb., 10h/22h; dom., 12h/20h.

D&D

A exposição beneficente Natal Mágico D&D - Boneco de Neve traz um dos símbolos do Natal customizados por 40 profissionais entre arquitetos, designers de interiores, paisagistas, decoradores e influenciadores. Espalhados pelos corredores do shopping, as esculturas estarão à venda com renda revertida para crianças que moram em comunidades da zona sul da cidade.

2ª a 6ª, 10h/21h; sáb., 10h/20h; dom., 14h/19h. D&D Shopping. Av. das Nações Unidas, 12.555, Brooklin. Entrada gratuita. Até 6/1/2023.