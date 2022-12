Natal em SP: confira eventos temáticos, gratuitos e pagos, para curtir na cidade

Então, é Natal. O clima natalino já se espalha pela cidade, mesmo em um momento em que as atenções estão voltadas para a implementação de um novo governo federal e para a trajetória da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

A grande novidade para os paulistanos e turistas, neste ano, é a mudança de endereço da mais famosa árvore de Natal da cidade. Ela deixou o Parque do Ibirapuera e foi montada dentro do Parque Villa Lobos, na zona oeste da cidade.

Leia também Natal em SP: confira a programação temática dos shoppings da capital

A estrutura de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro aparece mais “conectada” ao desejo dos visitantes, com uma Casa do Papai instagramável em sua base. O acesso ao local ocorrerá nos dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, das 15h às 21h, gratuitamente.

As atrações são patrocinadas pela Coca-Cola, que promete ainda o desfile das carretas iluminadas pelas ruas de sete capitais, ainda sem datas divulgadas.

Além disso, o parque também terá uma Parada de Natal patrocinada pela Lindt, realizada sempre às sextas, sábados e domingos de dezembro a partir do dia 3. Às sextas, as apresentações ocorrem às 20h; aos sábados, em dois horários: 18h e 20h; aos domingos, às 17h e às 19h.

Natal no Parque Villa-Lobos: fins de semana têm atrações especiais Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No Parque Ibirapuera a árvore natalina terá 55 metros de altura e será acesa diariamente a partir das 19h. Pelo espaço, outras 100 árvores naturais receberão iluminação. Na fonte localizada no lago, efeitos holográficos contarão a trajetória dos pássaros migratórios que chegam ao Ibirapuera nesta época do ano.

Publicidade

Com o tema Uma Aventura no Parque Encantado, a Urbia, empresa que tem a concessão do Ibirapuera, espera atrair cerca de 1,5 milhões visitantes, 300 mil a mais que no ano passado. O Natal por lá ocorrerá entre os dias 3 e 26 de dezembro, gratuitamente.

Shows de Natal para levar as crianças

A Christmas Carol

Miguel Falabella como o velho avarento de 'A Christmas Carol' Foto: Adriano Doria

Protagonizado pelos atores Miguel Falabella e Arizio Magalhães, o musical A Christmas Carol, inspirado no clássico do escritor inglês Charles Dickens, conta a história de um homem amargurado e avarento que odeia o Natal. Tudo muda quando, na véspera da festividade, ele recebe a visita de três espíritos que dão ao solitário personagem grandes lições de vida, fazendo com que ele passe a olhar a data com mais amor e alegria. A versão brasileira do espetáculo, que conta com 80 artistas em cena, é assinada por Daniela Cury e a direção geral por Fernanda Chamma.

10, 11, 16, 17 e 18 /12. 6ª, 19h; sáb. e dom., 18h. Teatro Santander. Complexo JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. R$ 100/R$ 180.

Turma da Mônica em A Árvore de Natal

Continua após a publicidade

Mônica e seus amigos encontram Papai Noel para salvar o Natal Foto: Caio Gallucci

Produzido pela Mauricio de Sousa Produções, o musical Turma da Mônica em A Árvore de Natal, acontece na véspera de Natal, quando Mônica convida os amigos Magali, Milena, Cebolinha e Cascão para se divertirem em sua casa. Entretanto, o pai da anfitriã traz uma notícia triste: acabaram-se todos os pinheiros da cidade e, neste ano, não haverá árvore de Natal. Para salvarem a festa, a turma liderada por Mônica parte em busca de um pinheirinho. No caminho, encontra o Papai Noel, duendes e outros personagens encantados.

Estreia sáb. (3). Sáb. e dom., 11h e 15h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. Até 18/12. R$ 75/R$ 120.

Natal Mágico

Papai Noel no musical 'Natal Mágico' Foto: Bianca Tatamiya

O musical Natal Mágico traz 70 diferentes personagens para contar a história dos irmãos Maria, José e Clarinha que, em uma cartinha ao Papai Noel, revelam seus desejos e sonhos para a data. As meninas anseiam por conhecer as princesas de seus contos prediletos, e o menino pede para encontrar com os super-heróis das histórias em quadrinhos. É no clima natalino que eles se encontram com os personagens A Bela Adormecida, Rapunzel, Branca de Neve, Cinderela, Elza, Olaf, Batman, Mulher Gato, Homem-Aranha, Super-Homem e O Incrível Hulk. A direção é de Billy Bond.

Sáb. (3), 18h30; dom. (4), 17h30. Teatro Claro. Shopping Vila Olimpia. R. Olimpíadas, 360, Vila Olimpia. R$ 150/ R$ 220.

Continua após a publicidade

Ao ar livre

Natal de Moema

O evento, uma ampliação do tradicional ponto de visitação da Rua Normandia, terá visita do Papai Noel, duendes mágicos, presépio iluminado, contação de história, apresentação de música, corais natalinos, venda de comida e bebida e stands de roupas, além de espaços kids e pet.

Sáb. (3), 10h/22h; dom. (4), 10h/20h. Pça. Nossa Senhora Aparecida de Moema. Metrô Moema. Entrada, 1 brinquedo ou 1 quilo de alimento.

Exposição

Vai na Fé

A mostra coletiva reúne 18 trabalhos dos artistas Andrey Koens, Heitor Ramalho, Jocarla, Massuelen Cristina, Matheus Chiaratti e Pablo Vieira que representam, cada um à sua maneira, temas encontrados nos tradicionais presépios, em instalações, vídeos e esculturas. Ramalho, por exemplo, Catedral: um carro popular que emite, de hora em hora, o som de um sino. Já Chiaratti apresenta objetos em cerâmica que partem da iconografia católica.

Continua após a publicidade

3ª a dom., 9h/17h. Sala MAS/Estação Tiradentes. Av. Tiradentes, s/nº, Luz. Gratuita para usuários do metrô. Até 8/1/2023.