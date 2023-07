14ª edição do ‘Poesia Acústica’ chega com bossa nova e versos de Gloria Groove

Gloria Groove, Djonga, Wiu, KayBlack, MC Ryan SP, Cesar MC, Derxan, Lourena e Major RD são os artistas que dividiram os vocais na mais nova ‘Poesia Acústica’, produção da Pineapple.

Com flerte na bossa-nova, além da adição do inconfundível beat de ‘Garota de Ipanema’ (1982), composição de Tom Jobm e Vinícius de Moraes, a 14ª edição do projeto de rap continua o legado de sucesso que se iniciou em 2017 e no decorrer dos anos se tornou um dos maiores fenômenos da música brasileira atual.

Poesia Acústica lança aguardada 14ª edição com grandes nomes da música. FOTO: Divulgação Foto: FOTO

“Inicialmente sabia que a gente precisava falar de amor, né? O ‘Poesia’ é sobre ser uma love song. Procurei juntar referências que fossem metade amorzinho metade safadeza para que não faltasse nenhum dos dois lados, tentando unir ao tema que é essa brasilidade que o Poesia 14 está propondo”, contou a drag queen Gloria Groove, que fez a sua estreia no projeto.

Djonga, que já é veterano no Poesia - participou das edições 4 e 9 - também refletiu sobre sua inspiração na composição do 14: “Me inspiro em quem está participando, como nos outros Poesias, tento sempre trazer referências de músicas que já existem. Minha inspiração é o universo inteiro”, contou.

Com quatorze edições já realizadas, o Poesia Acústica proporcionou a mais de 58 artistas a oportunidade de fazer parte deste grande movimento do cenário musical e, com isso, conquistar novos espaços e ainda mais notoriedade na carreira, alcançando até mesmo o status de grandes nomes da atualidade. Os vídeos do Poesia acumulam mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube e ultrapassam 1 bilhão de reproduções no Spotify.

A gravação do videoclipe foi feita no Rio de Janeiro e o resultado já pode ser visto.