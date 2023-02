Com Bethânia, Marisa Monte e Iza, Rock The Mountain é o primeiro festival brasileiro a apresentar line up 100% feminino e nacional

Você deve ter percebido o boom de festivais por todo o Brasil após os números da covid-19 despencarem por conta da vacinação, certo? Também aposto, que se você for fã de música, deve ter notado uma similaridade entre as atrações anunciadas nessa enxurrada de eventos.

Sempre nadando contra a maré da obviedade e entregando o que um festival de música precisa entregar, o Rock The Mountain completa 10 anos em 2023 e preparou uma edição comemorativa com line up 100% feito por artistas brasileiras.

Festival acontece nos dias 04 e 05, 11 e 12/11, na região Serrana do Rio de Janeiro. FOTO: Divulgação Foto: Estadão

Mais de 100 artistas estarão divididas em 8 palcos do festival, que comemora 10 anos em 2023. Tem de tudo, para todos.

Marisa Monte, Maria Bethânia, Iza, Maria Rita, Pitty, Alcione, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Karol Conká, Marina Sena e Paula Toller são alguns dos nomes que encabeçam a poderosa lista feminina, que foi criada pela equipe do festival em parceria com a WME (Women's Musica Event). A WME é uma plataforma que atua em âmbito nacional com o intuito de aumentar a representatividade feminina no ecossistema da música, desde 2017.

Até 2019, as mulheres representavam apenas 17,6% das atrações de festivais de música no País e a produção do RTM sempre esteve de olho nesses dados. 'A cada ano, vínhamos aumentando a participação feminina no festival, dando mais protagonismo tanto nos palcos quanto na hierarquia do line-up', diz Ricardo Brautigam, sócio-criador do festival.

A pluralidade musical nos palcos será engrandecida por uma área de talks, que se inaugura este ano no RTM e passará a ser fixa na programação nas próximas edições. Por diversas ações que garantem a presença da mulher nos palcos, na produção e na técnica, o Rock The Mountain ganhou a chancela do selo Igual, concedido pelo WME a iniciativas que tenham pelo menos 50% de mulheres, pessoas trans e não-binárias em suas equipes e palcos.

Além do grande time de artistas representando a música brasileira ao vivo, as pick-ups também serão comandadas apenas por mulheres. Nos palcos Magic Disco e Fervo, DJs de variadas gerações ficarão responsáveis em garantir a festa na montanha. Valentina Luz, Tamy, Pathy de Jesus, Marta Supernova e Lys Ventura estão confirmadas.

Mais de 50% dos ingressos foram vendidos antes da virada do ano. FOTO: I Hate Flash. Foto: Estadão

O palco Roda de Samba trará este ano para as tardes do festival o talento dos grupos femininos Só Damas e Samba que elas Querem.

O Rock the Mountain é um festival que reúne música, arte, diversão, estilo, gastronomia e sustentabilidade em meio à natureza, em Itaipava, no Rio de Janeiro. A edição de 2023 acontece nos dias 04 e 05, 11 e 12/11 e os ingressos para os dois finais de semana estão à venda.

LINE UP COMPLETO

PALCOS FLORESTA, ESTRELA E MANGOLAB

Maria Bethânia, IZA, Pitty, Marisa Monte, Margareth Menezes, Alcione, Daniela Mercury, Majur, Paula Toller, Marina Sena, Maria Rita, Vanessa da Mata, Katu Mirim, Gaby Amarantos, Jup do Bairro, Negra Li, Sandra de Sá, Karol Conka + MC Carol, Tati Quebra Barraco + Valeska Popokuda, Illy, Preta Gil, Dona Onete, Bixarte, Rachel Reis, Carol Biazin, Luisa e Os Alquimistas, Tuyo, Clara X Sofia, Amabbi, Enony, Ana Frango Elétrico, Abronca X Shury, Clarice Falcão, Rafa Pinta, Alulu Paranhos

MAGIC DISCO

MartaSupernova, Valentina Luz, Kenya 20hz, Tata Ogan, Cauana, Idlibra, Aya Ibeji, Paulete Lindacelva, Martha Pinel, Julia Weck, claudia ASSEF, Etcetera, Rafa Jazz

FERVO

Miss Tacaca, WLDZ, Tamy, Lais Conti, Lysventura, Bruna Strait, Giordana Forte, Yas, Sô Lyma, Malira, Pathy de Jesus, Mari Krüger, Luisa Viscardi, LARINHX, Lol, Iasmin Turbininha, TheBlackHaus Crew (Bruna Lennon, Cix e Ise)

SAMBA

Samba que elas Querem, Só Damas

CORETO

Kika Notini, Duda Queiroz, Nega Jay, Marcela de Sá, Coletivo SerraForró

CHILL OUT

GIU NUNEZ, SUE, HELOAH, ETÉRICA, QUIMERA, JUBÁ, DANI AVELLAR, SHIGARA, maga, YULE

VJS

BIANCA TURNER, CECI SOLOAGA, ANDRESSA NÚBIA, XLAVINHA, LUV, CAROL SANTANA, LAURA DO LAGO, LUAEL, LIGIA ALONSO, VISUAL LORES