PRA FICAR DE OLHO: #Estudeofunk é o novo projeto que reúne vivências e pluralidades da cena carioca

"#EOFunk Volume 1" é o primeiro disco produzido pelos talentos do projeto.

Tem novidade para a sua playlist! O #Estudeofunk - programa de aceleração artística e desenvolvimento de jovens talentos do funk carioca - estreou na última sexta-feira, 24, seu álbum de estreia. #EOFunk Volume 1 já está disponível em todos os aplicativos de música, com 16 faixas produzidas e interpretadas pelos artistas participantes do projeto, realizado pela Fundição Progresso

As músicas expressam as vivências diversas dos músicos, passando por reflexões sociais, relatos sexuais e amorosos e narrativas da cena funkeira carioca.

O disco é uma celebração da diversidade de vozes abraçada pelo #EOF, oferecendo uma janela para o público conhecer as histórias dessas jovens vozes. "O #estudeofunk se alimenta da vontade de impactar e registrar o poder do movimento carioca, diz Taisa Machado, diretora artística do projeto.

A ideia com o álbum é apresentar nosso time de estrelas, mas também reviver uma cultura dos primórdios de funk, relembrando os discos de equipes que construíram a cena funkeira, como o 'Rap Brasil', 'Tornado Muito Nervoso', da Furacão 2000, 'New Funk' e muitos outros".

Ela explica que, com isso, o desejo é de exaltar o poder de criação de tendências que o funk teve e ainda tem na cultura brasileira.

É o caso da reflexiva faixa "Eu Sou Amor", que narra a caminhada, as ambições e ideais de sua intérprete, Winnie, que é cria do Vidigal. Acompanhada de produção assinada por Lastra, ela canta: "Vivi tantas guerras, mas sou amor". Este clima, de otimismo e resiliência em meio aos desafios, marca presença em mais outras faixas da tracklist.

A perspectiva feminina brilha também em "Gotham City", cantada por Adrielle e produzida por $idean, na qual a cantora elege a figura da Mulher-Gato como referência de força para circular na cidade e no baile, poderosa.

Por sua vez, "Trans Brasil" reúne confissões de força e empoderamento de um corpo transgênero navegando em uma sociedade hostil a corpos dissidentes. "Direção da cena pode ficar à vontade/De antemão vem se problema ela é mulher de verdade", canta Havanna, na faixa produzida por DJ Funk In Rio e Letícia Salgueiro.

Para além das vivências amorosas, o sexo, que é tema tão recorrente do funk carioca, também é parte importante das mensagens transmitidas pelo novo disco.

Parceria de Taty Aleixo com Lastra, "Joga Joga" traz a narrativa da liberdade sexual com protagonismo feminino. Já "A Gente Foge", colaboração entre Valen e $idean, revela a intimidade de um casal apaixonado.

"Todas as noites/A gente foge/Minha válvula de escape é você em mim", ela canta. Bastante fiel a seus trabalhos anteriores, Wes também colabora com a tracklist, em um funk proibidão sem vergonha de ser.

Talvez um dos maiores trunfos deste lançamento do #estudeofunk seja a constante mistura de ritmos e referências musicais proposta por seus artistas. São encontros que enriquecem a experiência do ouvinte, evidenciando também o funk carioca como ponto de encontro para muitas outras manifestações artísticas.

