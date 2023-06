TÁ ESTOURADA: Ludmilla sobe ao palco em São Paulo para mais um fim de semana de ingressos esgotados

Ludmilla voltou, no último sábado (3), aos palcos com seu sucesso, o ‘Numanice’ - projeto em que celebra o pagode - para uma nova turnê pelo Brasil. A primeira parada foi em São Paulo, onde os fãs mostraram que são apaixonados pelo projeto. Os ingressos para o show no Centro Esportivo Tietê esgotaram em apenas 33 minutos, o que fez com que a cantora abrisse um dia extra de apresentação no domingo, dia 4, que também esgotou.

Ludmilla sobe ao palco em São Paulo para mais um fim de semana de ingressos esgotados. Foto: Ygor Marques

Em pouco mais de três horas de pagode, a artista mostrou um show completamente novo no Centro Esportivo Tietê, mas manteve elementos que fazem parte da alma do evento: participações especiais surpresa, DJ LudBrisa e muitas referências importantes na vida da compositora, como, por exemplo, a abertura do show, que veio com uma introdução à la Beyoncé.

Com a nova apresentação, o repertório também mudou e Ludmilla seguiu se reinventando. No pagode, a artista passeia por vários ritmos, inserindo elementos de R&B, Pop, entre outros, como foi o caso da faixa “Sintomas de Prazer”, do último álbum da compositora, VILÃ.

'Numanice' segue com ingressos esgotados pelo Brasil inteiro. Foto: Ygor Marques

A mulher, preta periférica, bissexual, já não é mais apenas do funk, como ela mesma disse na abertura do emblemático show do Rock in Rio, ela é da música, ela é da arte e com todo talento, genialidade e persistência, furou a bolha e reposicionou o gênero.