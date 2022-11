O acidente do tio do Zap

Publicidade

Raul vivia com os dedos sobre o celular. Repassava tudo que recebia sem ter terminado, por vezes, de ler o texto ou ver o vídeo. Considerava uma espécie de “dever cívico” divulgar denúncias de golpes, riscos e conspirações. Nos grupos de WhatsApp que frequentava, era - de longe - o que mais repassava coisas. A maioria ignorava, poucos reclamavam, quase ninguém lia.

A especialidade de Raul eram as profecias apocalípticas: “Ciclone se aproxima do Estado”; “Terça será o dia de frio histórico”; “Chuvas serão muito acima da média no mês de novembro”; “Morte por intoxicação alimentar cresce 234%”... e assim por diante. As denúncias proféticas eram acompanhadas de fotos e vídeos. O mundo era perigoso e estava próximo do fim... sempre.

A crença de Raul era clara e baseava-se em três leis pétreas: 1) Se está no zap, é verdade; 2) O fim é iminente; 3) Quem acessar o zap estará salvo. Era uma religião clara e com apenas esses mandamentos. A fé de Raul encontrava céticos. Na família, havia o grupo de WhatsApp oficial e o grupo “Sem tio Raul”. Ele nunca desconfiou do cisma familiar.





Raul vivia com os dedos sobre o celular e repassava tudo que recebia sem ter terminado, por vezes, de ler o texto ou ver o vídeo Foto: Tiago Queiroz / Estadão





O hábito do tio tinha duas origens: formação fraca e tempo ocioso. Passava horas recebendo e transmitindo coisas. Riscos de vacina? Sabia de tudo sobre gente que morria na Ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. Alguém postava que a vacina era um plano mundial de dominação e, ainda por cima, o denunciante tinha diploma médico por Harvard? Para o tio, era um fato concreto e impossível de superar. Um sobrinho o enfrentava e duvidava do que ele dizia. Ele balançava a cabeça e concluía: “Bem, você fez USP, este estudo é de Yale...”. Era um argumento de autoridade forte e direto. Quem superaria o peso?

Continua após a publicidade

O mundo do tio Raul era uma redoma. Ele andava na rua feliz e satisfeito: sabia de coisas que a maioria ignorava sobre quase tudo. Graças ao seu celular, não havia dominação mundial e plano de controle que não fosse denunciado.

A esposa, ao vê-lo sair, advertiu: “Vá pela escada, o elevador está em obras hoje”. Prestando atenção no seu celular, ele ignorou os avisos. Chamou o elevador, abriu a porta e deu um passo em direção ao vazio. O elevador não estava naquele andar. Distraído com o grupo no celular, ele caiu no poço e quebrou o pescoço. No curto trajeto até o chão, ainda teve tempo de um último pensamento: “Por que não o tinham avisado no zap?”. Era a última e fatal conspiração. Esperança?

*LEANDRO KARNAL É HISTORIADOR, ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS, AUTOR DE ‘A CORAGEM DA ESPERANÇA’, ENTRE OUTROS