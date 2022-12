O ano da bofetada: relembre os momentos da cultura pop em 2022

Taylor Swift estava de pé. Elon Musk estava dentro, fora e dentro. Tom Cruise estava de volta. O BTS se afastou, assim como Serena Williams e Tom Brady também - oops, risque isso.

Mas o tapa? O tapa estava por toda parte.

Will Smith soca Chris Rock na festa do Oscar

Ok, então talvez não tenha sido no nível de um pouso na lua, ou seleção de um papa. Mas a partir de agora tudo o que você precisa dizer é “o tapa” e as pessoas saberão o que você quer dizer - aquele momento em que Will Smith deu um tapa em Chris Rock no Oscar e uma audiência global disse: “Espere, isso aconteceu?” Mesmo na própria sala - talvez especialmente na própria sala - havia uma sensação de que todos haviam imaginado, o que ajuda a explicar por que as coisas continuaram normais, por um tempo.

A pandemia ‘acabou’ em 2022, ufa! Bem, claro que não. Mas o entretenimento ao vivo avançou, com a queda dos mandatos de máscara e as pessoas correndo para comprar coisas como, oh, ingressos para Taylor Swift!

Faremos qualquer coisa para mencionar Swift, que já teve um grande ano em 2021, mas acabou de crescer - caramba, ela quebrou os recordes da Billboard e depois quebrou a Ticketmaster . (Nenhuma palavra se ela pegou o cachecol de volta).

Foi um ano de casos de celebridades #MeToo como Harvey Weinstein (de novo), R. Kelly (de novo), Kevin Spacey , Paul Haggis , Danny Masterson . E o julgamento por difamação de Johnny Depp-Amber Heard , cada uma de suas terríveis reviravoltas capturadas na TV.

Na tela grande, houve grandes reviravoltas. Lamentando a saudade de sua estrela, Chadwick Boseman , Pantera Negra: Wakanda para Sempre foi um triunfo de bilheteria. Avatar de James Cameron planejou um retorno em dezembro.

Depois, houve Tom Cruise, completando 60 anos em 22, assim como os Rolling Stones, mergulhando em Cannes com seu filme de maior sucesso e mostrando, como aqueles roqueiros ainda em turnê, que quando eles dizem “O fim é inevitável”, como eles fazem em Top Gun: Maverick, você sempre pode responder “Talvez sim, senhor, mas não hoje”.

Será que o público um dia achará Cruise - ou os Stones, aliás - muito enrugado e fora do prazo de validade? Talvez sim, mas não este ano.

Nossa jornada anual totalmente seletiva ao longo de um ano na cultura pop:

Janeiro

É hora dos GLOBOS DE OURO. Mas um Globo sem transmissão , celebridades embriagadas ou tapete vermelho é um Globo? A aguerrida Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, recuperando-se de fracassos impressionantes sobre a diversidade , realiza um evento privado e planeja um retorno no próximo ano. Ei, lembra do mau funcionamento do guarda-roupa original? Bem, JANET JACKSON diz que ela e JUSTIN TIMBERLAKE seguiram em frente , e nós também devemos. O New York Times compra Wordle, e todos nós estamos pensando em palavras de cinco letras (embora WORDLE seja seis, apenas dizendo). Enquanto isso, é um mês de perdas, encerrando um ano de perdas: ator, diretor e ativista negro pioneiro SIDNEY POITIER morre aos 94 anos.

Fevereiro

O que seria um ano na cultura pop sem BRITNEY? Apenas alguns meses após sua libertação de sua tutela restritiva , Spears teria assinado um contrato gigantesco para o livro , mas no final do ano ainda estamos esperando por notícias. RIHANNA está grávida! TOM BRADY se aposenta! (Fique ligado, nessa.) TAYLOR watch: JAKE GYLLENHAAL fala, dizendo que ele realmente não tem nada a ver com essa música, que é sobre o relacionamento de um artista com seus fãs - mas os fãs também não deveriam praticar cyberbullying.

Março

Rápido, quem ganha o Oscar este mês? Bem, CODA sim, um drama alegre com um elenco em grande parte surdo, e TROY KOTSUR se torna o primeiro ator surdo a ganhar um Oscar de atuação. Infelizmente, tudo o que alguém pode falar é - você sabe. SMITH, que ganha o prêmio de melhor ator não muito depois de dar um tapa em Rock por causa de uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith, não abordará o assunto até o final do ano, então continue lendo. Relógio KARDASHIAN: Kim K é declarada legalmente solteira novamente em seu divórcio em andamento com YE, o rapper anteriormente conhecido como KANYE WEST. E BRADY, aposentado por 40 dias, diz: “Não importa!”

Abril

É hora do GRAMMY, e JON BATISTE ganha muito , levando cinco estatuetas. O grande ano do músico incluirá mais tarde uma apresentação no primeiro jantar de estado do governo Biden, para o presidente francês Emmanuel Macron. No dia seguinte, Macron se encontrará com MUSK (obrigado pelo seguimento, Monsieur le President), que começa sua aquisição do TWITTER este mês, levando a incontáveis ??- e ainda em desenvolvimento - mudanças no gigante da mídia social.

Maio

Então, imagine que você está tomando coquetéis no MET GALA e um músico entra passeando, tocando melódica - claro que é BATISTE, porque o Met Gala é aquele tipo de festa maluca. O maior destaque da noite, porém, é KARDASHIAN, no braço do namorado PETE DAVIDSON, usando o mesmo vestido justo de lantejoulas que MARILYN MONROE usou para cantar “Parabéns a você” para JFK em 1962. Nos filmes, Top Gun: Maverick abre, a estreia doméstica de maior bilheteria na carreira de CRUISE e a primeira a ultrapassar US $ 100 milhões no fim de semana de estreia. Os fãs de HARRY STYLES se alegram! Seu álbum, Harry’s House, está aqui.

Junho

Notícias impressionantes para a base de fãs global do BTS, já que o supergrupo K-pop anuncia que está fazendo uma pausa para se concentrar nos projetos solo dos membros. Na frente legal, um júri da Virgínia dá ao DEPP uma vitória em seu caso de difamação muito confuso sobre alegações de violência doméstica, descobrindo que a ex-esposa HEARD o difamou em um artigo de opinião de 2018. Em uma nota mais feliz, Britney se casa…

Julho

Apenas um casamento, Britney? BENNIFER tem dois! Talvez o que acontece geralmente fique em Vegas, mas não quando você tem 227 milhões de seguidores no Instagram. Com uma piscadela de referência a ser uma “Sadie” (senhora casada), JENNIFER LOPEZ direciona os fãs para seu boletim informativo, onde ela compartilha fotos de seu casamento rápido com BEN AFFLECK . “O amor é lindo”, ela escreve. “E acontece que o amor é paciente.” Falando em paciência, os fãs de BEYONCÉ são recompensados ??pela deles, com o lançamento de seu tão esperado sétimo álbum de estúdio, “Renaissance”, seu primeiro álbum solo em seis anos.

Agosto

Então, nós estávamos dizendo…. O segundo casamento de Bennifer, no complexo de Affleck na Geórgia, é maior e mais chique. Um casamento, uma separação: KARDASHIAN e DAVIDSON não existem mais. Em outras notícias de verão, o mundo se lembra da princesa Diana, cuja morte chocante em um acidente de carro aconteceu há 25 anos e cuja vida está sendo refeita para uma nova geração na atual temporada de The Crown. E apenas alguns dias depois, a mesma série da Netflix fará uma breve pausa na produção como uma marca de respeito pela rainha Elizabeth II enquanto a Grã-Bretanha - e o mundo - lamenta o amado monarca, que morre aos 96 anos após mais de 70 anos no trono .

Setembro

Aumentando a intriga política na Europa, e com isso queremos dizer … cuspiu na estreia de Don’t Worry Darling em Veneza? De qualquer maneira, o filme, dirigido por OLIVIA WILDE e estrelado por seu namorado (suposto STYLES cuspidor), é selado - ou abençoado? - com mais do que sua cota de drama extracurricular. No EMMYS, veja SHERYL LEE RALPH, que vence por Abbott Elementary e ensina a multidão sobre o poder dos sonhos e da autoconfiança. “É assim que se parece acreditar”, diz ela. Você sabe o que mais parece acreditar? Rachel Berry de Glee - também conhecida como LEA MICHELE - finalmente interpretando Fanny Brice em Funny Girl na Broadway. Nos esportes, com quatro palavras tristes que ressoam com as mães que trabalham em todos os lugares, SERENA WILLIAMS diz que está se afastando tênis, porque: “Algo tem que ceder.”

Outubro

O segundo julgamento de HARVEY WEINSTEIN abre em Los Angeles. A ADIDAS abandona o YE, parte de uma cascata de empresas que cortará os laços com o rapper por causa de seus comentários anti-semitas e outros comentários preocupantes. A era MUSK começa no TWITTER quando o homem mais rico do mundo carrega uma pia para o escritório, para “deixar isso afundar”. A fantasia de Halloween de HEIDI KLUM é um verme de chuva viscoso e brilhante. Mas antes que o mês se afaste de nós, vamos ceder a SWIFT por lançar seu novo álbum, “Midnights” (o álbum com mais streams do Spotify em um único dia), adicionando sete faixas bônus , tornando-se o primeiro artista a ocupar todos os tops 10 slots na parada Billboard Hot 100. Deixe ISSO afundar! PS Relógio de divórcio de celebridades: BRADY e esposa GISELE BUNDCHEN se separaram.

Novembro

Dissemos que o mês passado foi o mês de Taylor Swift? Bem, agora, milhões de fãs ansiosos lotam uma pré-venda para sua tão esperada Eras Tour, resultando em travamentos e esperas sem fim. Ticketmaster cancela a venda geral, alegando estoque insuficiente. Vários procuradores gerais do estado anunciam investigações. Conclusão: as pessoas querem ingressos para Taylor Swift. No multiplex, eles também querem seu Wakanda. “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” enfrenta o duplo desafio de acompanhar um dos maiores sucessos de bilheteria da história e perder sua maior estrela.

Dezembro

Ame-os ou odeie-os, aqui estão HARRY e MEGHAN novamente, com um “documentário” da Netflix sendo assistido muito, muito de perto pela realeza do outro lado do oceano. A sequência de AVATAR de Cameron finalmente aparece, 13 anos depois que o original quebrou recordes. Os espectadores irão se reunir em Pandora mais uma vez? E fechando o ciclo do ano, SMITH surge para promover seu novo filme, EMANCIPATION, e esperando que as pessoas esqueçam… o que foi? … pelo menos o suficiente para conferir o filme.

