O menino que queria falar com bichos

Era no tempo em que os animais falavam...

Assim tia Amália situava aos quatro meninos sentados no chão da varanda as “histórias dos tempos de fadas”. Tempos primordiais. Tempos nos quais as coisas fundamentais do mundo - o bom, o belo, o bem e o mal, o sabido e o trouxa - começavam a ser inventadas, descobertas e estabelecidas.

Esses momentos eram encantados não apenas pelas histórias, mas também porque um adulto fazia uma pausa para “contar histórias de dragões, bruxas e fadas”, e não para passar pito, advertir ou recomendar. Era uma pausa na qual tanto a narradora quanto os inocentes ouvintes deixavam-se levar pelas correntes da fantasia dos tempos das origens e dos castigos, vinganças e plenitudes felizes dos contos de fadas.

Em 'Mogli: O Menino Lobo', animação inspirada no livro de fantasia 'O Livro da Selva', de Rudyard Kipling, o garotinho é criado por animais selvagens que conversam com ele.

Tempos nos quais humanos e bichos se comunicavam numa mesma linguagem e compartilhavam de um mesmo mundo. Dizem que tais tempos se foram, mas, até hoje, eu retorno a eles quando recordo minha infância, ao lado dos meus saudosos irmãos e de titia, a dona dessa esfera encantada que eu só fui reencontrar quando convivi com as sociedades indígenas brasileiras e testemunhei que tudo o que faziam se ancorava num mito, cujo protagonista era um animal ou um ser da natureza.

Assim, quando perguntava a origem, por exemplo, do fogo, eu ouvia uma história na qual um menino abandonado vivia com onças e descobria que elas comiam carne cozida. O mesmo ocorreu quando perguntei a origem da agricultura, dada a um viúvo solitário por uma estrela...

Estrelas falavam, Sol e Lua construíram parcialmente o mundo, um jacaré copulava com as moças e assim eu voltava ao mundo dos bichos que falavam. Teria isso acabado entre nós que dialogamos e ouvimos por meio de “máquinas”? Esses aparelhos tomaram o lugar dos bichos?

Ontem, na boa conversa do almoço, ouvi a seguinte história: um menino de 5 anos disse à avó que queria aprender línguas. “Muito bom”, respondeu a avó. “Você quer aprender inglês, francês ou italiano?” A resposta foi imediata: “Não vovó: eu quero aprender cachorrês, gatês e aranhês...”

Ao fim de um longo percurso no qual aprendemos a falar dos próximos à distância, um menino exprime a vontade de aprender a linguagem dos próximos distantes: os animais amados que convivem conosco. Estou convencido de que tal desejo expressa a presença de um mundo a ser recuperado no qual todos falavam - inclusive os animais.

Voltei à minha velha e saudosa varanda infantil...