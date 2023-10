O que fazer em SP em outubro? Agenda tem show do cantor The Weeknd e a volta do musical ‘Elis’

No mês de outubro, além de grandes shows nacionais, entre eles, de Roberto Carlos e Jorge Ben Jor, a cidade terá atrações como Fafá de Belém, em uma apresentação gratuita no Parque Ibirapuera, e a turnê de despedida da banda Restart.

Entre os shows internacionais, o ator e cantor canadense The Weeknd faz dois shows no Allianz Parque. Na mesma arena, a banda de rock Evanescense, liderada pela vocalista Amy Lee, faz única apresentação.

A exposição BB King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar tem seus últimos dias no MIS, enquanto o fotógrafo Bob Wolfenson abre a mostra Sub/Emerso, com retratos que foram recuperados de uma enchente que atingiu seu ateliê.

No teatro, Elis - A Musical faz curta temporada para comemorar os dez anos de sua estreia. Já o musical O Rei Leão segue firme na agenda da cidade.

São Paulo também se prepara para receber a 47ª Mostra Internacional de Cinema que começa no dia 19.

SHOWS

1º/10 - DOMINGO

Banda Del Rey

Os integrantes da Banda Del Rey Foto: Luiz da Fonte

A banda formada pelo músico Chinaina e integrantes do Mombojó lança seu primeiro álbum, O Disco. Nele, o grupo gravou composições que ficaram famosas na voz de Roberto Carlos, mas que não são parcerias dele com Erasmo, entre elas, Não Vou Ficar, de Tim Maia, e Negro Gato, de Getúlio Côrtes.

Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, V. Mariana,

19h

R$ 12/R$ 40

Victor Biglione

O guitarrista celebra o lançamento em vinil do álbum Cássia Eller & Victor Biglione In Blues, que ele gravou ao lado da cantora em 1992. Ele estará acompanhado pela cantora Taryn e pelo baixista Dudu Lima pata tocar músicas como Same Old Blues e I Ain’t Supertitious.

Bourbon Street . R Dos Chanés, 127, Moema

19h30

R$ 75

2/10 - SEGUNDA-FEIRA

João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins Foto: José Patrício/Estadão

Em Cinema in Concert, o maestro, acompanhado pela Bachiana Filarmônica SESI-SP, apresenta clássicos das trilhas sonoras do cinema mundial. A seleção traz músicas como The Pink Panter Theme, de Henri Mancini, James Bond Theme, de Monty Norman, Somewhere in Time, de John Barry, The Mission e Cine Paradiso, de Ennio Morricone.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Moema

21h

R$ 35/R$ 90

4/10 - QUARTA-FEIRA

Lorenz Nasturica-Herschcowici

O violinista romeno, que foi spalla da Orquestra Filarmônica de Munique durante 30 anos, se apresenta acompanhado da Orquestra de Câmara Mozarteum Brasileiro.

Sala São Paulo. Pça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

20h30

R$ 50/R$ 400

The Platters

O grupo vocal americano, sucesso na década de 1950, mostra sucessos como Only You, The Great Pretender, Sixteen Tons, entre outros.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h30

R$ 140/R$ 280

5/10 - QUINTA-FEIRA

Assucena

A cantora Assucena lança álbum em carreira solo Foto: Natalia Mitie

A cantora, agora em carreira solo, faz show de lançamento do álbum Lusco-Fusco. Nele, Assucena debate temas como transições, transformações e transmutacões em músicas como A Última, Quem Sabe.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

21h

R$ 12/R$ 40

Mart’nália

A cantora faz show em que canta músicas novas presentes no álbum Sou Assim Até Mudar, além de sucessos como Cabide, Pra Que Chorar, Onde Anda Você e Namora Comigo.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

20h30

R$ 15/R$ 50

Os Mutantes

A banda, que atualmente conta apenas com Sérgio Dias de sua formação original, canta o repertório de seu décimo primeiro disco de estúdio, Zzyzx, além de sucessos de carreira.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

R$ 12/R$ 40

6/10 - SEXTA-FEIRA

Assucena

A cantora, agora em carreira solo, faz show de lançamento do álbum Lusco-Fusco. Nele, Assucena debate temas como transições, transformações e transmutacões e mostra músicas como A Última, Quem Sabe.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

21h

R$ 12/R$ 40

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

21h

R$ 12/R$ 40

Jussara Silveira

A cantora baiana apresenta o show A Voz do Coração, que celebra os 10 anos de seu encontro com o pianista Antonio Guerra e com o baterista Marcelo Costa. No repertório, músicas como Marcianita e Madre Deus.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

20h

Gratuito (reservas on-line)

Pretinho da Serrinha, Rachell Luz e Pedro Baby

Em trio para o projeto Parcerias, Pretinho, Rachell e Pedro costuram as composições que fizeram sucesso na voz de outros artistas, como Velha Infância, Burguesinha, Feliz, Alegre e Forte e Aliança, além de músicas inéditas.

Bona Casa de Música. R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

21h

R$ 160

Rock Session

A segunda edição do festival reúne as bandas Fresno, Raimundos, Charlie Brown Jr. 30 anos, Braza e Day Limns que fazem shows individuais.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

20h

R$ 150/R$ 280

Wanessa Camargo

Em show intimista, batizado de Inspirações, a cantora interpreta canções que fazem parte do repertório de artistas como Tina Turner, Shania Twain, Celine Dion, Rita Lee, Michael Jackson, Cazuza, entre outros.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 260/R$ 340

Restart

A banda Restart está de volta Foto: Rodrigo Takeshi

A banda, ícone do pop adolescente dos anos 2000, se reúne para um turnê de despedida. Os músicos Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra) tocam e cantam sucessos como Levo Comigo, Recomeçar e Menina Estranha.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h30

Esgotado

Jota Quest

O grupo segue com a turnê Jota25, que comemora os 25 anos de carreira da banda formada por Rogerio Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho. A banda se prepara com lançar um novo álbum, De Volta Ao Novo.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

20h

R$ 170/R$ 540

Restart

A banda, ícone do pop adolescente dos anos 2000, se reúne para um turnê de despedida. Os músicos Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra) tocam e cantam sucessos como Levo Comigo, Recomeçar e Menina Estranha.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

20h30

R$ 280/R$ 520

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

20h30

R$ 280/R$ 520

7/10 - SÁBADO

Jota Quest

A banda Jota Quest Foto: Mauricio Nahas

O grupo segue com a turnê Jota25, que comemora os 25 anos de carreira da banda formada por Rogerio Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho. A banda se prepara com lançar um novo álbum, De Volta Ao Novo.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

22h

R$ 120/R$ 180

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

22h

R$ 120/R$ 180

8/10 - DOMINGO

Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

Rodrigo Vellozo e Benito di Paula se apresentam juntos Foto: Murilo Alvesso

Compositor de sucessos como Mulher Brasileira e Charlie Brown, Benito se apresenta ao lado do filho para lançamento do EP Do Jeito Que A Vida Quer. Além de músicas novas, ele também mostrará ao público novas versões de seus grandes hits de carreira.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

19h

R$ 90/R$ 220

Jota Quest

O grupo segue com a turnê Jota25, que comemora os 25 anos de carreira da banda formada por Rogerio Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho. A banda se prepara com lançar um novo álbum, De Volta Ao Novo.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

20h

R$ 120/R$ 180

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

20h

R$ 120/R$ 180

10/10 - TERÇA-FEIRA

Carlotta Dalia

A violonista italiana apresenta um recital solo em que mostra composições de Domenico Scarlatti, Fernando Sor, Manuel Ponce, Astor Piazzolla, entre outros.

Teatro B 32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi

R$ 100

The Weeknd

O cantor canadense The Weeknd Foto: Reprodução / Instagram

O cantor, compositor e ator canadense traz ao Brasil a turnê After Hours Til Dawn, na qual canta sucessos como Starboy e False Alarm, além de novas composições.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

20h30

Esgotado

11/10 - QUARTA-FEIRA

Raça Negra

O grupo de samba e pagode, liderado pelo vocalista Luiz Carlos, apresenta o show Show Especial - Raça Negra 40 anos de Sucesso, no qual relembra músicas como Cheia de Mania e Cigana.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h30

R$ 220/R$ 260

The Weeknd

O cantor, compositor e ator canadense traz ao Brasil a turnê After Hours Til Dawn, na qual canta sucessos como Starboy e False Alarm, além de novas composições.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

20h30

R$ 460/R$ 750

Xand Avião e Nattan

O projeto Dose Dupla recebe Xand Avião, de músicas como Diz a Verdade e Perfume Caro, e Nattan, cantor de forró que tem sucessos como Tem Cabaré Essa Noite e Comunicação Falhou.

Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca

23h59

R$ 60/R$ 1.700

12/10 - QUINTA-FEIRA

Ayrton Montarroyos

O cantor apresenta o show Alguém Cantando Caetano que tem no roteiro canções como Força Estranha e Um Índio. Ele estará acompanhado dos músicos Rodrigo Campos (guitarra, violão e cavaquinho) e Arquétipo Rafa (sintetizador, percussão e bateria).

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé

21h30

R$ 62/R$ 160

13/10 - SEXTA-FEIRA

Daniel

O cantor Daniel faz tributo ao parceiro João Paulo Foto: Gui Pera/Vibra S

O cantor faz show de lançamento do DVD Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel, com repertório que relembra sua parceria com o cantor João Paulo. Entre as músicas escolhidas estão sucessos como Estou Apaixonado, Eu Me Amarrei e Com Qual Carícia.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 150/R$ 280

Geraldo Azevedo

O cantor e compositor Geraldo Azevedo Foto: Luiz Ferreira/AE

No formato voz e violão, o cantor e compositor relembra seus grandes sucessos. Entre as escolhidas estão Táxi Lunar, Bicho de Sete Cabeças e Caravana.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

17h

R$ 15/R$ 50

Nei Lopes

O sambista, escritor e pesquisador comemora 80 anos de carreira em show em que lembra algumas de suas mais de 300 canções. Entre as selecionadas estão Gostoso Veneno, sucesso na voz de Alcione, e Goiabada Cascão, conhecida pela gravação de Dudu Nobre.

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé

22h

R$ 80/R$ 178

Roupa Nova

O grupo apresenta a turnê 40 Anos, em que celebra seus principais sucessos. São músicas como Dona, Whisky a Go-Go, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem, Volta Pra Mim, Coração Pirata e Chuva de Prata.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

22h

R$ 200/R$ 360

Sá e Guarabyra

A dupla apresenta seus grandes sucessos de carreira, entre eles, Dona, Sobradinho e Verdades e Mentiras, acompanhada da Orquestra de Câmara Opus.

Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda

21h

R$ 50/R$ 100

14/10 - SÁBADO

Daniel

O cantor faz show de lançamento do DVD Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel, com repertório que relembra sua parceria com o cantor João Paulo. Entre as músicas escolhidas estão sucessos como Estou Apaixonado, Eu Me Amarrei e Com Qual Carícia.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 150/R$ 280

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 150/R$ 280

Evinha

Cantora de sucesso nos anos 1960 e 1970, Evinha, radicada há décadas na França, se une às irmãs Marizinha e Regina pare relembrar os tempos em que formavam o Trio Esperança. Entre as músicas que elas cantam estão Festa do Bolinha, Filme Triste e Passo do Elefantinho.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros,

21h

R$ 15/R$ 50

Fafá de Belém

A cantora Fafá de Belém Foto: Aryanne Almeida

A cantora se apresenta ao lado da Orquestra Experimental de Repertório, regida pelo maestro Roberto Minczuk, em uma iniciativa do Projeto Aquarius. Fafá vai relembrar sucessos de sua carreira, como Foi Assim e Sob Medida.

Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera

17h30

Gratuito

Geraldo Azevedo

No formato voz e violão, o cantor e compositor relembra seus grandes sucessos. Entre as escolhidas estão Táxi Lunar, Bicho de Sete Cabeças e Caravana.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

17h

R$ 15/R$ 50

Nei Lopes

O sambista, escritor e pesquisador comemora 80 anos de carreira em show em que relembra algumas de suas mais de 300 canções. Entre as selecionadas estão Gostoso Veneno, sucesso na voz de Alcione, e Goiabada Cascão, conhecida pela gravação de Dudu Nobre.

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé

22h

R$ 80/R$ 178

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé

22h

R$ 80/R$ 178

Roupa Nova

O grupo apresenta a turnê 40 Anos, em que celebra seus principais sucessos. São músicas como Dona, Whisky a Go-Go, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem, Volta Pra Mim, Coração Pirata e Chuva de Prata.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

22h

R$ 200/R$ 360

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

22h

R$ 200/R$ 360

Sons da Rua

As rappers Tasha e Tracie estarão no festival Sons da Rua Foto: Taba Benedicto/Estadão

A sexta edição do festival dedicado ao hip hop e à música urbana agora terá dois palcos. Entre os destaques estão as apresentações de Djonga, Don L, Tasha & Tracie (part. MC Luanna), MC Dricka, Orochi (part. Borges), Kyan, Duquesa, Vulgo FK (part. Ryu The Runner) e Favela Vive (ADL convida MC Marechal, Major RD, MV Bill, Kmila CDD).

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda

12h

R$ 90/R$ 160

15/10 - DOMINGO

Brasil Jazz Sinfônica

Sob a regência de João Maurício Galindo, a orquestra toca composições de Tom Jobim (Pato Preto), Paulinho da Viola (Choro Negro), Moacyr Santos (Mãe Iracema), Guinga (Bolero de Lacan) e João do Vale (O Canto da Ema).

Sala São Paulo. Pça. Julio Prestes, 16, Luz

11h

Gratuito (reservas on-line)

Evinha

Cantora de sucesso nos anos 1960 e 1970, Evinha, radicada há décadas na França, se une aos irmãos pare relembrar sucessos dos grupo Os Golden Boys.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros,

21h

R$ 15/R$ 50

Geraldo Azevedo

No formato voz e violão, o cantor e compositor relembra seus grandes sucessos. Entre as escolhidas estão Táxi Lunar, Bicho de Sete Cabeças e Caravana.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

17h

R$ 15/R$ 50

16/10 - SEGUNDA-FEIRA

Almir Sater

O ator, compositor e cantor Almir Sater Foto: Jorge Mesquita/FotoRepórter/AE

Um Violeiro Toca, Chalana e Trem do Pantanal são alguns dos sucessos que o cantor e compositor mostra acompanhado por sua banda.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3º Piso, Pompeia

21h

R$ 175/R$ 225

17/10 - TERÇA-FEIRA

Almir Sater

Um Violeiro Toca, Chalana e Trem do Pantanal são alguns dos sucessos que o cantor e compositor mostra acompanhado por sua banda.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3º Piso, Pompeia

21h

R$ 175/R$ 225

19/10 - QUINTA-FEIRA

CPM 22

O quinteto paulistano de rock faz uma retrospectiva de carreira tocando músicas como Minuto Para o Fim do Mundo, O Mundo Dá Voltas e Não Sei Viver Sem Ter Você.

Sesc Bom Retiro. Pça de Convivência. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro

21h

R$ 15/R$ 50

20/10 - SEXTA-FEIRA

Maria Gadú

A cantora e compositora Maria Gadú Foto: Loiro Cunha

A cantora e compositora, que se prepara para lançar um novo disco, apresenta o show Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Acompanhada de banda, ela canta músicas de Caetano Veloso, Gonzaguinha, Marisa Monte, Rita Lee e Renato Russo.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

22h

R$ 90/R$ 240

Rubel

O cantor e compositor Rubel lança seu novo show, As Palavras Vol. 1 & 2, que tem como base o repertório que está nos álbuns de mesmo nome, lançados recentemente. Entre as músicas dos disco estão o samba Grão de Areia e Lua de Garrafa, escrita em parceria com Milton Nascimento.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 120/R$ 280

21/10 - SÁBADO

Evanescence

A banda americana de metal, liderada pela vocalista Amy Lee, apresenta a turnê do álbum The Bitter Truth, lançado pelo grupo americano em março de 2021 (o primeiro de músicas inéditas em uma década).

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

21h

R$ 650/R$ 1.385

Jorge Ben Jor

O cantor Jorge Ben Jor apresenta shows com sucessos de carreira Foto: Renato Luiz Ferreira/AE

Aos 84 anos, o cantor e compositor, um dos nomes mais importantes da música popular brasileira, apresenta o show Para Animar a Festa, título extraído de um de seus maiores sucessos. No roteiro, além de Salve, Simpatia, músicas como Chove Chuva, Que Maravilha e Zumbi.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 220/R$ 440

Zizi Possi

No show De Volta ao Começo, Zizi comemora 45 anos de carreira cantando compositores que fazem parte de sua trajetória, entre eles, Gonzaguinha, Edu Lobo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Nando Reis e Herbet Vianna.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 220/R$ 360

22/10 - DOMINGO

Mamonas Assassinas: A Banda do Filme

Em uma homenagem aos Manonas Assassinas, a banda que participou do filme Mamonas Assassinas – O Impossível Não Existe, que será lançado em 2024, faz apresentação em que canta os hits Vira-Vira, Pelados em Santos e Robocop Gay.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

18h

R$ 90/R$ 220

25/10 - QUARTA-FEIRA

Adriana Calcanhotto

Adriana Calcanhotto faz o show 'Errante' Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A cantora volta a São Paulo com o show Errante, baseado em seu álbum homônimo, lançado no começo de 2023. Entre as inéditas, estão no roteiro músicas como Prova dos Nove e Horário de Verão. Adriana também canta sucessos como Naquela Estação e Esquadros.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

21h

R$ 100/R$ 220

26/10 - QUINTA-FEIRA

Roberto Carlos

O cantor Roberto Carlos fará três shows em São Paulo Foto: Rogério Fidalgo

O cantor e compositor faz seu tradicional show com seus principais sucessos de carreira. No roteiro, músicas como Detalhes, Emoções, Jesus Cristo, Como É Grande Meu Amor Por Você e Evidências.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h

R$ 780

27/10 - SEXTA-FEIRA

Indiana Nomma

A cantora apresenta um tributo à diva da jazz Ella Fitzgerald. Acompanhada por um trio de piano, baixo e bateria, Indiana canta músicas como A Tisket, a Tasket, Sweet Georgia Brown, e Night in Tunísia.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação

20h

R$ 90

28/10 - SÁBADO

Roberto Carlos

O cantor e compositor faz seu tradicional show com seus principais sucessos de carreira. No roteiro, músicas como Detalhes, Emoções, Jesus Cristo, Como É Grande Meu Amor Por Você e Evidências.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h

R$ 780

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h

R$ 780

29/10 - DOMINGO

Roberto Carlos

O cantor e compositor faz seu tradicional show com seus principais sucessos de carreira, mas, neste dia, apenas para as mulheres. No roteiro, músicas como Detalhes, Emoções, Jesus Cristo, Como É Grande Meu Amor Por Você e Evidências.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

18h

R$ 260/R$ 800

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

18h

R$ 260/R$ 800

MUSICAIS

Disney Magia & Sinfonia

Com 10 cantores ao vivo, efeitos visuais e bailarinos, o espetáculo apresenta 21 músicas que marcaram as produções da Disney. Estão no roteiro músicas como Não Falamos do Bruno, Minha Intuição e Amigo, Estou Aqui, além de temas de personagens como Capitã Marvel e Darth Vader. A regência é do maestro Adriano Machado.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, Perdizes

5ª e 6ª, 19h30; sáb. e dom., 11h, 15h e 19h30. Até 15/10

R$ 250/R$ 350

Elis, A Musical

A atriz Laila Garin em cena do musical 'Elis' Foto: Caio Galucci

O musical escrito por Nelson Motta e Patrícia Andrade, dirigido por Dennis Carvalho, volta em cartaz para comemorar dez anos de estreia. A atriz Laila Garin, assim como ocorreu na primeira montagem, dá vida a uma das principais cantoras brasileiras e canta em cena músicas como Madalena e Upa, Neguinho. Completando o elenco estão nomes como Flávio Tolezani (Ronaldo Boscoli), Fernando Rubro (Jair Rodrigues) e Claudio Lins (Cesar Camargo Mariano).

Estreia 5/10

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 16h. Até 5/11

R$ 50/R$ 250

Funny Girl

“Funny Girl” ganha versão revisada na primeira montagem brasileira do musical Foto: Caio Galucci

O musical originalmente estrelado pela cantora Barbra Streisand, em 1964, ganha versão brasileira assinada por Bianca Tadini e Luciano Andrey e dirigida por Gustavo Barchilon. O elenco, formado por nomes como Giulia Nadruz, Eriberto Leão e Stela Miranda, conta a história da jovem judia Fanny Brice, que morava no Lower East Side e sonhava em ser uma atriz famosa. Quando ela alcança a fama, acaba por se envolver com Nicky Arnstein, um jogador compulsivo, o que pode causar transtorno para sua vida e carreira.

Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos

6ª, 20h; sáb. 16h30 e 20h; dom., 15h30 e 19h. Até 8/10

R$ 50/R$ 250

Uma Linda Mulher

A versão brasileira do musical de 'Uma linda mulher Foto: Caio Gallucci

A montagem inédita na Brasil conta a clássica história que foi sucesso nos cinemas e na Broadway. No elenco estão nomes como Jarbas Homem de Mello, Thaís Piza, Andrezza Massei e César Mello. A direção artística é de Fred Hanson.

Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia

5ª, 16h e 20h; 6ª , 20h; sáb. e dom., 16h e 20h. Até 17/12

R$ 39,90/R$ 380

O Rei Leão

Cena do musical 'O Rei Leão', em cartaz no teatro Renault Foto: Caio Gallucci

O musical criado por Julie Taymor, um dos maiores sucessos da Broadway, estreia nova temporada na cidade. A história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas por Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

TEATRO

24ª edição das Satyrianas

A 24ª edição das Satyrianas tem como tema 'Re_existir no Zé-Fênix' Foto: Hugo (Teatro Oficina)

Neste ano, o evento teatral tem como tema Re_existir no Zé-Fênix em tributo a Zé Celso Martinez Corrêa. Serão 86 horas ininterruptas de programação em 12 locais da cidade, entre eles, Espaço dos Satyros, Cine Satyros Bijou, SP Escola de Teatro, Parlapatões e Galeria Olido.

12 a 15/10

Programação em https://satyrianas.com.br/

Gratuito ou pague quanto puder

Babilônia Tropical - A Nostalgia do Açúcar

Cena da peça 'Babilônia Tropical - A Nostalgia do Açúcar' Foto: Rodrigo Menezes

Com dramaturgia de Ermi Panzo e Marcos Damigo, a peça aborda o domínio holandês no Nordeste do País no século 17, tendo como ponto de partida a história de Anna Paes, dona de engenho da época, que escreveu um bilhete para o aristocrata neerlandês Maurício de Nassau, presenteando-o com seis caixas de açúcar em sua chegada ao Brasil.

Estreia 6/10

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. R. Álvares Penteado, 112, Centro

5ª e 6ª , 19 h; sáb. e dom., 17h

R$ 30

G.A.L.A

Com texto, criação e direção de Gerald Thomas, a montagem traz a história de uma mulher, interpretada pela atriz Fabiana Gugli, que está num barco à beira do naufrágio, sozinha como a população do mundo pós pandemia, que duela com o autor-diretor dizendo que “Beckett não está mais lá”.

Estreia 15/9

Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. Até 8/10

R$ 12/R$ 40

Maria Firmina dos Reis, Presente!

O espetáculo, uma livre adaptação dos textos de Maria Firmina Reis (1825-1917), com ideia original de Marcelo Ariel, faz a reconstrução poético-ficcional de textos e poemas da escritora por meio do que seria um encontro público dela com uma professora maranhense. A atuação é de Lena Roque.

12 a 15 e de 19 a 22 de setembro

5ª a sáb., 20h, dom., 19h

Gratuito (reserva on-line)

A Megera Domada

Cena da peça 'A Megera Domada' Foto: Guilherme Assano

A clássica comédia de William Shakespeare traz a histórias dos pretendentes da bela e doce Bianca. Porém, nessa versão dirigida por Isser Korik, os personagens têm sotaques que os diferem uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, os aproximam do Brasil, como mineiros, gaúchos ou paulistas do tradicional bairro da Mooca.

Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis

Sáb., 22h; dom., 20h. Até 26/11

R$ 80

Pagú - Até Onde Chega a Sonda

Com direção de Elias Andreato, o espetáculo solo de Martha Nowill compartilha os dois femininos, o da atriz e o de Pagú, para abordas temas como machismo, maternidade, feminismo, suas angústias, alegrias e processos criativo

Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2.460, V. Cordeiro

4ª, 20h. Até 4/10

R$ 60

O Pai

Fúlvio Stefanini, com direção de seu filho Léo Stefanini, na peça 'O Pai' Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Estrelada pelo ator Fúlvio Stefanini, a peça, escrita pelo francês Florian Zeller, conta a história de um idoso de 80 anos que, ao dar os primeiros sinais de que sua cabeça começa a falhar, coloca sua filha em um dilema: ela deve interná-lo em um asilo ou cuidar de seu pai. A direção é de Léo Stefanini.

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

7 e 8/10, 17h

R$ 39/R$ 150

A Tropa

Protagonizada pelo ator Otávio Augusto, a peça traz a história de pai doente que recebe a visita de seus quatros filhos no hospital. O encontro se torna um acerto de contas entre eles, permeado de revelações e bom humor. Tudo entrelaçado com os últimos 50 anos de história brasileira.

Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2460 - Vila Cordeiro

5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 8/10

R$ 100

CINEMA

5/10

O Protetor: Capítulo Final

Estrelado por Denzel Washington, o terceiro e último filme da franquia, mostra o personagem Robert McCall tentando corrigir erros que cometeu no passado e ajudando pessoas ao seu redor. Agora morando no sul da Itália, ele descobre que seus novos amigos estão sob o controle dos chefes do crime local. Isso é o suficiente para que McCall se torne um protetor ao enfrentar a máfia.

12/10

Meu Nome é Gal

A cinebiografia de Gal Costa (1945-2022) vai trazer a atriz Sophie Charlotte no papel da cantora. Em um recorte escolhido pelas diretoras Dandara Ferreira e Lô Politi, a história é contada entre metade dos anos 1960 e o começo dos anos 1970, época em que Gal foi descoberta como cantora e fez parte do Tropicalismo.

19/10

Assassinos da Lua das Flores

Dirigido por Martin Scorsese, o drama inspirado no livro homônimo de David Grann, que tem os atores Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone no elenco, se passada em 1920, na região norte-americana de Oklahoma, onde misteriosos assassinatos ocorrem na tribo indígena de Osage. O caso passa a ser investigado por agentes do FBI, que tinha acabado de ser criada na época.

26/10

Hypnotic - Ameaça Invisível

Com Ben Affleck e Alice Braga, o filme mostra um detetive que tenta esclarecer uma série de roubos elaborados. Ele acaba descobrindo que sua filha desaparecida e o próprio governo podem estar por trás do caso.

MOSTRAS E FESTIVAIS

Mostra Internacional de Cinema

O cartaz oficial da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo tem pintura de Michelangelo Antonioni Foto: Divulgação

A 47ª edição da mostra tem em sua programação filmes premiados como Afire, de Christian Petzold, About Dry Grasses, de Nuri Bilge Ceylan, Cerrar los Ojos, de Victor Erice, e Maestro” de Bradley Cooper, cinebiografia do compositor Leonard Bernstein.

19/10 a 1º/11

Programação completa em breve

Festival de Cinema Coreano SP – Koff

Nos 60 anos de da imigração coreana no Brasil, o festival faz um panorama da produção cinematográfica coreana, de 2003 a 2023, com filmes de terror, suspense, drama, ação, romance, documentário e ficção. Entre os filmes escolhidos estão títulos como Parasita, Força Bruta, Invasão Zumbi e Decisão de Partir.

2 a 6/10

Confira programação e endereços em www.itaucinemas.com.br

Gratuito

Festival de Finos Filmes

A décima edição do festival, que tem parceria com o jornal New York Times, traz curtas-metragens nacionais e internacionais. Entre as produções selecionadas estão Cama Vazia, de Fábio Rogério e Jean Claude Bernardet, Bicho Azul, de Rafael Spínola, e Porco, de Jorn Leeuwerink. As exibições ocorrerão até 3/10 em cinco diferentes espaços, entre eles, o Petra Belas Artes e o MIS.

Confira a programação completa em www.finosfilmes.com.br

EXPOSIÇÕES

Araetá - A Literatura dos Povos Originários

Foto presente na exposição 'Araetá – A Literatura dos Povos Originários' Foto: Edgar Kanaykõ Xakriabá

A mostra apresenta um recorte da produção literária de autoria indígena por meio de publicações de escritores e escritoras que representam mais de 50 povos de diferentes regiões. Além da literatura, a exposição destaca ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos. A curadoria é de Ademario Payayá e Selma Caetano.

Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga

3ª a 6ª, 9h/21h30; sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30. Até 17/3/24

Gratuito

BB King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar

A mostra inédita, com experiências sensoriais de impacto, traz a trajetória oficial, mas também implícita, de um dos nomes mais importantes da história do blues. Por meio de fotos e instalações, os visitantes podem conhecer não só a obra, mas também as transformações raciais promovidas por BB King.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jardim Europa

3ª a 6ª, 11h/20h; sáb., dom. e fer., 10h/19h. Até 8/10

R$ 20 (3ª, grátis)

Ensaios para o Museu das Origens

A exposição, parceria do Itaú Cultural e o Instituto Tomie Ohtake, que ocorrerá simultaneamente nos dois espaços, parte da ideia do Museu das Origens, feita por Mario Pedrosa durante as mobilizações pela reconstrução do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro após um incêndio em 1978. Para ele, cinco museus deveriam ser reunidos em um só. A mostra abrigará mais de mil peças, divididas em cinco salas temáticas, que refletem, entre outros temas, aspectos da cultura, da política e da produção de memória.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h

Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés,88, Pinheiros

3ª a dom., 11h/19h. Até 28/1/24

Gratuito

Floresta Encantada

Parte da exposição 'Floresta Encantada' Foto: Reproduç

Com recursos de realidade virtual, animações 3D, games e sons espacializados, a mostra interativa quer transportar o público para uma floresta, onde é possível escolher caminhos e ações, como um ritual ao redor do fogo ou tocar atabaque. A criação é de Ygor Marotta e Ceci Soloaga, que formam o VJ Suave.

Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro

3ª a sáb., 10h/18h; dom. 9h/17h

Gratuito

Marta Minujín: Ao Vivo

Obra da artista argentina Marta Minujín em exposição na Pinacoteca. Foto: Levi Fanan/Pinacoteca de Sao Paulo

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1/24

R$ 30 (Sáb., Grátis)

NenhumLugarAgora

A exposição reúne 138 obras de artistas nacionais e internacionais que refletem sobre a vida pós-pandêmica. Dividida em 10 eixos temáticos centrais - política, identidade, memória, globalização, sexualidade, ecologia, cultura de massa, urbe, tecnologia e linguagem - a mostra tem criações de artistas como Alex Flemming, Denise Adams, Hélio Fervenza, Olinda Tupinambá, Rejane Cantoni, Gabriel Borba Filho, Ding Musa, entre outros.

Edifício Vera. R. Álvares Penteado, 87, Centro

2ª a sáb., 11h/18h. Até 21/10

Gratuito

Sub/Emerso

Retrato de Caetano Veloso feito por Bob Wolfenson Foto: Bob Wolfenson

A mostra reúne 30 imagens clicadas por Bob Wolfenson e que foram recuperadas de uma enchente que alagou seu estúdio em fevereiro de 2020. São retratos de atores, cantores e escritores; fotos de editorial de moda; calendário com exuberantes modelos; e polaroides com imagens de desfiles e personalidades do universo da moda.

Abertura 6/10

Galeria Senac Lapa Scipião. R. Scipião, 67, Lapa

2ª a 6ª, 8h/ 21h. Até 5/12

Gratuito