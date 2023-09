Neste mês, além do festival The Town, que agita a cidade nos primeiros dias de setembro, a programação, sobretudo de shows, tem diversas opções, com apresentações de artistas de diferentes gêneros musicais. Na semana seguinte, por exemplo, tem outro festival, o Coala, com atrações nacionais.

Entre as estreias na cidade, está o show Nós, A Gente, com Gilberto Gil e família e o inédito encontro entre Rod Stewart e Ivete Sangalo. Paulinho da Viola e Sidney Magal voltam aos palcos depois de enfrentarem problemas de saúde.

A programação de musicais também tem inúmeras opções, com clássicos do Broadway como O Rei Leão e Uma Linda Mulher em cartaz. Os espetáculos que celebram a vida e a trajetória de Silvo Santos, Ney Matogrosso e Dominguinhos voltam para novas temporadas.

Veja ainda as estreias no teatro e no cinema e as novas exposições que abrem na cidade.

SHOWS

1º/9 - SEXTA-FEIRA

Dilsinho e Mumuzinho

O cantor e compositor Dilsinho Foto: Brunini

Dois nomes do samba e do pagode, Dilsinho e Mumuzinho fazem seus shows completos e separados na mesma noite. O primeiro mostra músicas do álbum Diferentão, em que flerta com outros gêneros musicais. Já Mumuzinho mostra a turnê na qual presta homenagem à cantora Alcione.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

23h

R$ 120/R$ 216

A Cor do Som

O grupo A Cor do Som Foto: Drika

Com mais de 45 anos de carreira, o grupo coleciona sucessos como Menino Deus, Abri a Porta, Palco, Zanzibar, Beleza Pura e Semente do Amor. A banda também toca composições recentes, entre elas, Pororocas e Frutificar.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

21h30

R$ 12/R$ 40

Rita Lee Para Sempre

Comandado pelo bloco Ritaleena, um dos mais tradicionais do carnaval de São Paulo, o show traz sucessos da rainha do rock, entre eles, Mania de Você, Baila Comigo e Ovelha Negra.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

22h

R$ 80/R$ 130

Zezé di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo Foto: Fábio Rocha / Globo / Divulgação

O cantor sertanejo faz show de seu projeto solo, batizado de Rústico. No repertório, músicas de seu trabalho sem o irmão Luciano, entre elas, Banalizaram, Pedras, Te Vi, Bebi e Fraude. Ele ainda reserva espaço para os sucessos É o Amor e Muda de Vida.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

22h

R$ 120/R$ 420

2/9 - SÁBADO

Carminho

A cantora portuguesa Carminho Foto: Fernando Thomaz

A cantora portuguesa vem ao Brasil para lançar seu mais novo álbum, Portuguesa. Entre composições autorias como O Quarto e As Flores, ela canta músicas de compositores como Marcelo Camelo e Joana Espadinha.

Teatro de Vermelhos. Av. Governador Mario Covas Jr, 11.970, Ilhabela, São Paulo

20h30

R$ 90/R$ 160

A Cor do Som

Com mais de 45 anos de carreira, o grupo coleciona sucessos como Menino Deus, Abri a Porta, Palco, Zanzibar, Beleza Pura e Semente do Amor. A banda também toca composições recentes, entre elas, Pororocas e Frutificar.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

21h30

R$ 12/R$ 40

Festival Vozes da Amazônia

A segunda edição do festival celebra as expressões culturais e a pluralidade de saberes e modos de vida da região amazônica. Apresentam-se nomes como Batuc Banzeiro, Silvan Galvão, Patrícia Bastos, Ronaldo Silva, Júnior Soares e Maria Odila.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

18h

R$ 60

Jards Macalé

O cantor e compositor Jards Macalé Foto: Leo Aversa

Macalé faz a estreia de seu novo show, Coração Bifurcado, baseado no álbum homônimo que lançou neste ano. Nele, canta músicas feitas em parceria com Ronaldo Bastos, Capinan, Romulo Fróes, entre outros. O cantor e compositor será acompanhado por uma banda formada apenas por mulheres.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

21h

R$ 15/R$ 50

Pretinho da Serrinha

Um dos músicos mais cobiçados do momento, o sambista mostra o show solo A Roda de Samba do Pretinho da Serrinha, no qual mostra influências que recebeu de nomes como Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Almir Guineto.

Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia

21h30

R$ 12/R$ 40

3/9 - DOMINGO

Ayrton Montarroyos

O cantor Ayrton Montarroyos. Foto: JF Diorio/Estadão

O cantor se apresenta dentro da segunda edição Festival SP Choro in Jazz, com um repertório de chorinhos clássicos, entre eles, Carinhoso, obra de Pixinguinha de Braguinha.

Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro

19h

Gratuito (retirar ingresso 1h antes)

Jards Macalé

Macalé faz a estreia de seu novo show, Coração Bifurcado, baseado no álbum homônimo que lançou neste ano. Nele, canta músicas feitas em parceria com Ronaldo Bastos, Capinan, Romulo Fróes, entre outros. O cantor e compositor será acompanhado por uma banda formada apenas por mulheres.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

18h

R$ 15/R$ 50

7/9 - QUINTA-FEIRA

BNegão e Seletores de Frequência

O grupo liderado pelo rapper BNegão, que também integra o Planet Hemp, comemora dez anos de carreira revisitando o repertório do álbum Sintoniza Lá.

Sesc Campo Limpo. Tenda de Convivência. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo

18h

Gratuito

Fernanda Takai

Em show de sua carreira solo, a cantora e compositora apresenta o álbum Será que Você Vai Acreditar?, com músicas que vão do rock à bossa nova. Takai não deixa de fora clássicos como Com Açúcar com Afeto e Diz que Fui Por Aí.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

18h

R$ 15/R$ 50

João Bosco

O cantor e compositor mineiro, que já soma mais de 50 anos de carreira, mostra show baseado em seu mais recente álbum, Abricó-de-Macaco. Bosco estará acompanhado dos músicos Kiko Freitas (bateria), Guto Wirtti (baixo) e Ricardo Silveira (guitarra).

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro

18h

R$ 12/R$ 40

Lenine

O cantor e compositor Lenine Foto: Marcos de Paula/Estadão

Acompanhado pelo filho Burno Giorgi, o cantor e compositor pernambucano traz de volta à cidade o show Rizoma, com novas e antigas composições.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

18h

R$ 15/R$ 50

Teresa Cristina

A sambista carioca apresenta o show Um Sorriso Negro que traz no roteiro músicas feitas por compositores e compositoras negros. Nessa seleção, Teresa resgata músicas de nomes como Dona Ivone Lara, Lecy Brandão, Jovelina Pérola Negra, Candeia, Cartola e Wilson Moreira.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra.

15h

Gratuito. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, Itaquera

8/9- SEXTA-FEIRA

Fernanda Takai

A cantora Fernanda Takai Foto: Werther Santana/Estadão

Em show de sua carreira solo, a cantora e compositora apresenta o álbum Será que Você Vai Acreditar?, com músicas que vão do rock à bossa nova. Takai não deixa de fora clássicos como Com Açúcar com Afeto e Diz que Fui Por Aí.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

21h

R$ 15/R$ 50

João Bosco

O cantor e compositor mineiro, que já soma mais de 50 anos de carreira, mostra show baseado em seu mais recente álbum, Abricó-de-Macaco. Bosco estará acompanhado dos músicos Kiko Freitas (bateria), Guto Wirtti (baixo) e Ricardo Silveira (guitarra).

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro

20h

R$ 12/R$ 40

Lenine

Acompanhado pelo filho Burno Giorgi, o cantor e compositor pernambucano traz de volta à cidade o show Rizoma, com novas e antigas composições.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 15/R$ 50

Mart’nália

Em show batizado de Sou Assim Até Mudar, a cantora mostra seus principais sucessos, entre eles, Cabide, Pra Que Chorar, Onde Anda Você, Namora Comigo, Chega, Entretanto e Don’t Worry Be Happy.

Sesc Vila Mariana. R, Pelotas, 141, Vila Mariana

21h

R$15/R$ 50

9/9 - SÁBADO

Mart’nália

A sambista Mart'nalia faz show de sucessos Foto: Eny Miranda

Em show batizado de Sou Assim Até Mudar, a cantora mostra seus principais sucessos, entre eles, Cabide, Pra Que Chorar, Onde Anda Você, Namora Comigo, Chega, Entretanto e Don’t Worry Be Happy.

Sesc Vila Mariana. R, Pelotas, 141, Vila Mariana

21h

R$15/R$ 50

Lenine

Acompanhado pelo filho Burno Giorgi, o cantor e compositor pernambucano traz de volta à cidade o show Rizoma, com novas e antigas composições.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 15/R$ 50

10/9 - DOMINGO

Festival Chopin

O pianista espanhol Martín García García faz concerto em que celebra a obra do compositor polonês Frédéric Chopin. Entre as peças que ele apresenta estão 4 Mazurkas e Sonata in Si menor.

Theatro Municipal de São Paulo. Pça. Ramos de Azedo, s/nº, Centro

11h

R$ 84

Mart’nália

Em show batizado de Sou Assim Até Mudar, a cantora mostra seus principais sucessos, entre eles, Cabide, Pra Que Chorar, Onde Anda Você, Namora Comigo, Chega, Entretanto e Don’t Worry Be Happy.

Sesc Vila Mariana. R, Pelotas, 141, Vila Mariana

18h

R$15/R$ 50

Lenine

Acompanhado pelo filho Burno Giorgi, o cantor e compositor pernambucano traz de volta à cidade o show Rizoma, com novas e antigas composições.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

18h

R$ 15/R$ 50

12/9 - TERÇA-FEIRA

Dora Morelenbaum

A cantora e compositora, um dos novos nomes da música brasileira, faz show em que mostra seu primeiro álbum, Vento de Beirada, além de cantar as influências que recebeu de nomes como Milton Nascimento e do compositor japonês Ryuichi Sakamoto.

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé

21h30

R$ 62/R$ 178

13/9 - QUARTA-FEIRA

Dora Morelenbaum

A cantora e compositoras, um dos novos nomes da música brasileira, faz show em que mostra seu primeiro álbum, Vento de Beirada, além de cantar as influências que recebeu de nomes como Milton Nascimento e do compositor japonês Ryuichi Sakamoto.

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé

21h30

R$ 62/R$ 178

14/9 - QUINTA-FEIRA

Douglas Germano

O compositor paulistano, gravado por nomes como Elza Soares e Criolo, apresenta o show Umas e Outras, no qual explora seu lado autoral, sobretudo dentro do samba.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

21h30

R$ 70/R$ 140

Gilberto Gil e Família

Gil, no palco, acompanhado pela família Foto: Felipe Uriatã/Estadão

Gil faz pela primeira na cidade um show completo turnê Nós, A Gente, na qual se apresenta ao lado de filhos, netos e bisnetos. No roteiro, músicas como Aquele Abraço, Esotérico, Amor Até o Fim, Palco e Vamos Fugir.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

Esgotado

Odair José

O cantor e compositor Odair José Foto: JF Diório/Estadão

Um dos artistas mais revelantes da música brasileira nos anos 1970, Odair faz uma esquenta para Coala Festival com show em versão acústica. Nele, sucessos como Vou Tirar Você Desse Lugar e Uma Vida Só.

Bona Casa de Música. R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

22h

R$ 180

15/9 - SEXTA-FEIRA

Coala Festival

O cantor Péricles canta no primeiro dia do Coala Festival Foto: Globo / Eduardo Galeano

A nona edição do festival apresenta em seu primeiro dia os shows de OlodumBaiana, Ubunto, Fafá de Belém (com participação de Johnny Hooker) Tahira, Péricles, Puterrier, FBC, entre outros.

Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

11h

R$ 360/R$ 530

Demônios da Garoa

O tradicional grupo de samba paulistano, intérprete principal das músicas de Adoniran Barbosa, faz show para comemorar 80 anos de sua trajetória. No repertório, sambas como Saudosa Maloca, Samba do Arnesto e Trem das Onze.

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro

20h

R$ 12/R$ 40

Gilberto Gil e Família

Gil faz pela primeira na cidade um show completo turnê Nós, A Gente, na qual se apresenta ao lado de filhos, netos e bisnetos. No roteiro, músicas como Aquele Abraço, Esotérico, Amor Até o Fim, Palco e Vamos Fugir.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 280 (pista)

Sidney Magal

O cantor Sidney Magal Foto: Juliana Torres

Recuperado de um acidente vascular cerebral, o cantor volta ao palco para apresentar seus grandes e eternos sucessos de carreira. No repertório estão clássicos populares como Sandra Rosa Madalena, O Meu Sangue Ferve Por Você e Me Chama que Eu Vou.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

22h

R$ 100/R$ 240

16/9 - SÁBADO

Coala Festival

No segundo dia do festival, fazem shows artistas como Novos Baianos 50 anos, Tata Ogan, Simone, DJ Paulão, Jards Macalé (com participação de Ana Frango Elétrico e Tutty Moreno) Gus Caram e Cinara.

Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

11h

R$ 360/R$ 530

Gilberto Gil e Família

Gil faz pela primeira na cidade um show completo turnê Nós, A Gente, na qual se apresenta ao lado de filhos, netos e bisnetos. No roteiro, músicas como Aquele Abraço, Esotérico, Amor Até o Fim, Palco e Vamos Fugir.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 280 (pista)

Maneva

A banda paulistana, conhecida por sua pegada de reggae, faz a última apresentação da turnê que comemorou os 18 anos de carreira do grupo. Em um show com duas horas de duração, o grupo mostra sucessos como O Destino Não Quis e Seja Para Mim.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

21h

R$ 100/R$ 200

Mônica Salmaso

A cantora Mônica Salmaso estreia nova turnê Foto: Paulo Rapoport

Depois de dividir o palco com Chico Buarque, a cantora estreia seu novo show, Minha Casa. No espetáculo, ela canta canções do próprio Chico que ela já havia gravado, são elas, Valsinha e A Violeira, e outras canções que fazem parte do seu repertório, como Menina, Amanhã de Manhã e Primeira Cantiga.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

22h

R$ 140/R$ 280

17/9 - DOMINGO

Coala Festival

Marcos Valle toca no último dia do Coala Festival Foto: Jorge Bispo

O último dia da nova edição do festival tem atrações como Jorge Ben Jor KL Jay, Marina Lima e Fernanda Abreu, Angela Ro Ro e Letrux. Giu Nunez e Marcos Valle, Joyce Moreno e Céu.

Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

11h

R$ 360/R$ 530

20/9 - QUARTA-FEIRA

João Carlos Martins

O maestro faz apresentação com a Bachiana Filarmônica SESI-SP na qual rege a execução da Star Wars - Suíte para Orquestra, composta por John Williams para a saga e que inclui todas as músicas do filme, como a abertura, a marcha dos Sith e os temas de Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo.

Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia

21h

R$ 90

22/9 - SEXTA-FEIRA

Roberto Menescal e BossaCucaNova

O músico Roberto Menescal, um dos nomes mais importantes da bossa nova, e o grupo BossaCucaNova fazem apresentação dentro do projeto Por Dentro da Música. Criado por Wilson Simoninha, o projeto tem uma agenda extensa de shows e, além de música, tem como proposta revelar os bastidores da criação musical.

Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Jardins

20h

R$ 300

Edi Rock

O rapper paulistano, um dos fundadores do Racionais MC’s, faz show em que mostra canções como Mágico de Oz, Tempos Difíceis e Negro Drama. A apresentação terá como convidados KL Jay, Seu Jorge, Alexandre Carlo e Mc Pedrinho.

Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

22h

R$ 80/R$ 120

23/9 - SÁBADO

Hermeto Pascoal

Considerado um dos maiores músicos brasileiros, Hermeto faz show acompanhado de seu grupo. Como é de praxe, o multi instrumentista faz apresentação repleta de improvisos e com repertório que passa por ritmos nordestinos e chega ao jazz.

Blue Note. Av, Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 150

Jorge Aragão

O sambista, da turma que fundou o Grupo Fundo de Quintal, mostra suas composições - muitas delas viraram clássicos da música brasileira. São músicas como Coisinha do Pai, Coisa de Pele e Enredo do Meu Samba.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

22h

Esgotado

Roberto Menescal e BossaCucaNova

O músico Roberto Menescal, um dos nomes mais importantes da bossa nova, e o grupo BossaCucaNova fazem apresentação dentro do projeto Por Dentro da Música. Criado por Wilson Simoninha, o projeto tem uma agenda extensa de shows e, além de música, tem como proposta revelar os bastidores da criação musical.

Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Jardins

20h

R$ 300

28/9 - QUINTA-FEIRA

Filipe Catto

A cantora faz o show Belezas são coisas acesas por dentro: Catto canta Gal no qual preste um tributo à cantora Gal Costa. Entre as canções que ele selecionou do repertório de Gal estão Recanto Escuro, Jabitacá, Não Identificado e Sua Estupidez.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

21h30

R$ 80/R$ 140

30/9 - SÁBADO

Alexandre Pires

O cantor Alexandre Pires Foto: Divulgação/Marco Costa Photo

O cantor e compositor segue em turnê do show Baile do Nego Véio 2 que traz mais de 40 canções, entre elas, Mineirinho, Depois do Prazer, Essa Tal Liberdade e Eu Sou o Samba.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

22h

R$ 180/R$ 450

MPB4

O quarteto faz show em que relembra o repertório do álbum Encontro Marcado – MPB4 canta Milton, lançado há 30 anos. Dedicado às canções de Milton Nascimento e parceiros, o disco traz músicas como Coração de Estudante, Maria, Maria e Milagre dos Peixes.

Blue Note. Av, Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 144

Orquestra Jovem de Berlim

Com regência do alemão Knut Andreas e da brasileira Erica Hindrikson, a orquestra toca obras como Reisado do Pastoreio: Batuque, de Fernandez, e Sinfonia nº 5 em Dó Menor, de Beethoven.

Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

11h

Gratuito (reservar ingresso)

Paulinho de Viola

O cantor Paulinho da Viola Foto: Leo Aversa

O cantor e compositor, um dos grandes nomes do samba brasileiro, faz turnê para comemorar os 80 anos de vida. Nela estarão seus principais sucessos de carreira, entre eles, Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida, Pecado Capital, Coração Leviano e Timoneiro.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 140/R$ 280

Rod Stewart e Ivete Sangalo

Rod Stewart e Ivete Sangalo farão show juntos Foto: Legends in Concert/ Reprodução

Dentro do projeto Legends In Concert, o astro britânico e a cantora baiana fazem shows separados, mas prometem, no final, se encontrarem para duetos especiais.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

19h

R$ 320/R$ 1.100

Tiago Nacarato

O cantor e compositor português Tiago Nacarato Foto: Mateus Fugazza

O cantor e compositor português faz show no formato voz e violão para mostrar músicas de seu segundo álbum, Peito Aberto, com músicas inspiradas nas culturas latinas e africanas.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 12/R$ 40

MUSICAIS

80 - A Década do Vale Tudo

Cena do musical '80 - A Década do Vale Tudo'. Em cena, a cantora Sandra de Sá Foto: Roberto Schwenck

Sequência da série 60 – A Década de Arromba e 70 – A Década do Divino Maravilhoso, o espetáculo de Frederico Reder e Marcos Nauer foca nos sucessos e nos acontecimentos políticos e sociais da década de 1980. A cantora Sandra de Sá participa e canta os hits Retrações e Canções, Joga Fora e Bye Bye Tristeza.

Teatro Claro São Paulo. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia.

5ª e 6ª, 20h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 3/9

R$ 39,90/R$ 300

Bob Esponja, O Musical!

Cena de 'Bob Esponja, o Musical!', com Mateus Ribeiro no papel título. Foto: Leo Aversa

O musical, com direção artística de Gustavo Barchilon e direção geral de Renata Borges, apresenta uma montagem original no Brasil, com base na versão da Broadway, de 2017

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

5ª, 20h30; 6ª e sáb., 15h e 20h30; dom., 16h. Até 17/9

R$ 150/R$ 280

O Bosque dos Sonâmbulos

O Bosque dos Sonâmbulos Foto: João Paulo Belentani

No musical que mistura terror e sensualidade, o jovem Thomas se apaixona por um belo ator de companhia de teatro, mas seu irmão mais novo, Oliver, acredita que eles são vampiros, e que sua família corre grande perigo. A direção e dramaturgia são de Matheus Marchetti.

Estreia 6/9

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Sumaré

3ª, 4ª e 5ª , 21h

R$ 90

Cássia Eller, O Musical

Montado pela primeira vez em 2014, o espetáculo ganha nova temporada em São Paulo com a mesma protagonista, a atriz Tacy de Campos. Com direção de João Fonseca e Vinícius Arneiro, o musical faz um mergulho na vida e na obra de Cássia Eller.

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 3/9

R$ 130/R$ 150

Disney Magia & Sinfonia

Com 10 cantores ao vivo, efeitos visuais e bailarinos, o espetáculo apresenta 21 músicas que marcaram as produções da Disney. Estão no roteiro músicas como Não Falamos do Bruno, Minha Intuição e Amigo, Estou Aqui, além de temas de personagens como Capitã Marvel e Darth Vader. A regência é do maestro Adriano Machado.

Estreia 28/9

Teatro Bradesco. R; Palestra Itália, 500, Perdizes

5ª e 6ª, 19h30; sáb. e dom., 11h, 15h e 19h30. Até 10/10

R$ 50/R$ 350

Disney Princesa, o espetáculo

O espetáculo apresenta ao vivo cerca de 20 canções icônicas das produções da Disney, e, simultaneamente, exibe cenas de filmes como A Pequena Sereia, Moana, Aladdin e Mulan. Além disso, no palco, seis atrizes cantoras e dois atores cantores se inspiram nos atributos das Princesas e Príncipes para uma encenação ao vivo.

2ª e 3ª, 19h; sáb., 11h e 15h; dom., 11h/15h. Até 3/9

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

R$ 39/R$ 220

Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais

O espetáculo musical 'Dominguinhos' Foto: Priscilla Prade

O musical que homenageia um dos principais músicos brasileiros volta para uma nova temporada. Idealizado pelo diretor Gabriel Fontes Paiva e pela diretora musical Myriam Taubkin, o espetáculo tem na encenação um jogo entre os atores e músicos que se alternam nos papéis de Dominguinhos e das pessoas que fizeram parte da vida dele. Liv Moraes, filha de Dominguinhos, faz parte do elenco.

Estreia 7/9

Teatro Bravos. R. Coropé, 88, Pinheiros

5ª a sáb., 20h, dom., 18h. Até 1º/10

R$ 50/R$ 100

Funny Girl

Os atores Eriberto Leão e Giulia Nadruz no musical 'Funny Girl' Foto: Caio Galucci

O musical originalmente estrelado pela cantora Barbra Streisand, em 1964, ganha versão brasileira assinada por Bianca Tadini e Luciano Andrey e dirigida por Gustavo Barchilon. O elenco, formado por nomes como Giulia Nadruz, Eriberto Leão e Stela Miranda, conta a história da jovem judia Fanny Brice, que morava no Lower East Side e sonhava em ser uma atriz famosa. Quando ela alcança a fama, acaba por se envolver com Nicky Arnstein, um jogador compulsivo, o que pode causar transtorno para sua vida e carreira.

Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos

6ª, 20h; sáb. 16h30 e 20h; dom., 15h30 e 19h. Até 8/10

R$ 50/R$ 250

Iron - O Homem da Máscara de Ferro

Dirigido e idealizado por Ulysses Cruz, o musical é uma livre adaptação do clássico de Alexandre Dumas, ambientado na França absolutista de Luis XIV. A conhecida história gira em torno de um prisioneiro que é obrigado a usar uma máscara de ferro. A desconfiança é que ele é irmão do tirano. A partir disso, seus aliados vão fazer de tudo para tentar libertá-lo. No elenco estão nomes como Tiago Barbosa, Saulo Vasconcelos, Letícia Soares, Lívian Aragão e Caio Paduan.

033 Rooftop. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi

6ª, 20h30; sáb. e domi., 16h30 e 20h30

R$ 190/R$ 250

Ney Matogrosso – Homem com H

O musical 'Homem com H' Foto: Adriano Doria

O musical que narra a vida e a carreira do cantor faz novas apresentações na cidade. Protagonizado por Renan Mattos, o espetáculo destaca as principais canções que fazem parte da trajetória de Ney e lembra fatos importantes de sua vida, como sua passagem pelo grupo Secos & Molhados. O texto é de Emilio Boechat e Marilia Toledo e a direção de Fernanda Chamma.

Estreia 22/9

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

6ª, 17h e 21h30; sáb., 17h e 21h. Até 30/9

R$ 50/R$ 180

O Rei Leão

Cena da montagem brasileira de O Rei Leão em que é anunciado o nascimento do futuro rei Foto: Caio Gallucci

O musical criado por Julie Taymor, um dos maiores sucessos da Broadway, estreia nova temporada na cidade. A história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas por Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

Silvio Santos Vem Aí!

A comédia musical que conta a história de um dos apresentadores de mais icônicos da TV brasileira reestreia na cidade. Com texto de Marília Toledo e Emílio Boechat, direção e coreografias de Fernanda Chamma, o musical recria programas como Show de Calouros e coloca no palco personagens como Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, Bozo e Pedro de Lara.

Estreia 18/9

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

18/9, 17h e 21h; 24/9, 11h e 16h

R$ 50/R$180

Uma Linda Mulher

Cena do musical 'Uma Linda Mulher' Foto: CAIO GALLUCCI

A montagem inédita na Brasil conta a clássica história que foi sucesso nos cinemas e na Broadway. No elenco estão nomes como Jarbas Homem de Mello, Thaís Piza, Andrezza Massei e César Mello. A direção artística é de Fred Hanson.

Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia

5ª, 16h e 20h; 6ª , 20h; sáb. e dom., 16h e 20h. Até 17/12

R$ 39,90/R$ 380

TEATRO

Denise

Com direção de Zé Henrique de Paula, o solo escrito e estrelado pela atriz Fernanda Maia conta a história de três mulheres de uma mesma família que se entrelaça em diferentes fases da vida, revelando dramas dessa convivência.

Estreia 1º/9

Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda

6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. Até 2/10

R$ 50

Eu de Você

A comédia idealizada e criada pela atriz Denise Fraga brinca com histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. No texto, o compositor erudito Wagner estabelece relação com Chico e investiga o que o Paulo Leminski e o Zezé di Camargo têm em comum. A direção é de Luiz Villaça.

Teatro Tuca. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes

6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 17h. Até 1ª/10

R$ 60/R$ 100

Exausta em Cena

O monólogo dramático com dramaturgia e atuação de Carolina Romano discute a influência das redes sociais sobre a vida real com a falsa sensação de aceitação com os números de likes e a na busca por pertencimento. A direção é de Victoria Ariante.

Teatro Pequeno Ato. R. Doutor Teodoro Baima, 78, V. Buarque

5ª, 20h. Até 12/10

R$ 50

A Falecida

A atriz Camila Morgado em 'A Falecida' Foto: Victor Hugo Cecatto

O clássico teatral de Nelson Rodrigues ganha nova montagem, desta vez protagonizada pela atriz Camila Morgado. A história gira em torno da tuberculosa e frustrada Zulmira, que sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa para causar inveja sua prima e vizinha Glorinha. A direção é de Sérgio Módena.

Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro

6ª, 21h; sáb., 20h; dom. 18h. Até 1º/10

R$ 12/R$ 40

O Futuro da Humanidade

Adaptação do best-seller de Augusto Cury, a trama narra a história de Marco Polo, um jovem psiquiatra idealista, que se rebela contra os métodos de tratamento psiquiátrico impostos por seus superiores, onde o uso de psicotrópicos se sobrepõe à terapia psicológica. A direção é de Rogério Fabiano.

Estreia 2/9

Teatro Fernando Torres. R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé

Sáb., 20h; dom., 19h

R$ 80/R$ 100

A Megera Domada

Cena da peça 'A Megera Domada' Foto: Guilherme Assano

A clássica comédia de William Shakespeare traz a histórias dos pretendentes da bela e doce Bianca. Porém, nessa versão dirigida por Isser Korik, os personagens têm sotaques que os diferem uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, os aproximam do Brasil, como mineiros, gaúchos ou paulistas do tradicional bairro da Mooca.

Estreia 2/9

Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis

Sáb., 22h; dom., 20h. Até 26/11

R$ 80

Muita Treta

O comediante Fábio Rabin inicia nova temporada do show stand up no qual ele pega dois fatos que afetaram sua vida nos últimos anos - a descoberta de uma doença em sua esposa e uma pandemia mundial - para falar sobre superação, sempre com muito bom humor.

Estreia 2/9

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Sáb, 23h. Até 30/9

R$ 80/R$ 120

Pagú - Até Onde Chega a Sonda

A peça 'Pagú - Até Onde Chega a Sonda', com Martha Nowill Foto: Rodrigo Chueri

Com direção de Elias Andreato, o espetáculo solo de Martha Nowill compartilha os dois femininos, o da atriz e o de Pagú, para abordas temas como machismo, maternidade, feminismo, suas angústias, alegrias e processos criativo

Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2.460, V. Cordeiro

4ª, 20h. Até 4/10

R$ 60

Risadaria Kids

A 13ª edição de Festival Risadaria terá sessões com peças dedicadas ao público infantil. Na programação as peças Circo Dunavô (2/9), E Se Fosse Diferente? (3/90; Aplausos e Vaias (16/9) e Circo da Pamplona (17/9).

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

Sáb., e dom., 14 h

Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Sueño

O ator Leopoldo Pacheco na cena da peça 'Sueño' Foto: joaocaldasfilho

Com inspiração livre em Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, a peça que tem dramaturgia e direção geral de Newton Moreno se passa em 1973, em Santiago do Chile, quando um grupo de teatro se reúne para ensaiar. Entre os integrantes, há um casal de militantes, cuja mulher está grávida. Eles acabam por se separar por conta da perseguição por parte da ditadura que comanda o país. A encenação é da Heroica Companhia Cênica.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

5ª a sáb., 20h; dom., 19h

Gratuito (reservar ingressos pelo site)

A Tropa

Protagonizada pelo ator Otávio Augusto, a peça traz a história de pai doente que recebe a visita de seus quatros filhos no hospital. O encontro se torna um acerto de contas entre eles, permeado de revelações e bom humor. Tudo entrelaçado com os últimos 50 anos de história brasileira.

Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2460 - Vila Cordeiro

5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 8/10

R$ 100

Vestido de Noiva

O elenco da peça 'Vestido de Noiva' Foto: Netum Lima

A clássica peça do dramaturgo Nelson Rodrigues ganha montagem do Grupo Oficcina Multimédia (GOM). A história de Alaíde, personagem que após ser atropelada por um carro se vê numa mesa de cirurgia, se desenrola em três planos que se intercalam: o da realidade, o da alucinação e o da memória. No elenco, nomes como Camila Felix, Henrique Torres Mourão, Jonnatha Horta Fortes. A direção é de Ione de Medeiros.

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico

5ª e 6ª, 19h, sáb. e dom., 17h. Até 23/9

R$ 30

CINEMA

Confira os destaques entre as estreias no cinema

7/9

A Freira 2

Parte da franquia Invocação do Mal, a sequência de A Freira (2018) tem a Irmã Irene novamente frente a frente com uma força demoníaca que assola a França depois do assassinato de um padre.

Tire 5 Cartas

A comédia nacional traz a atriz Lília Cabral na pele de uma taróloga que enrola seus clientes. Tudo muda quando ela encontra um valioso anel. Perseguida, ela foge para sua terra natal, São Luís do Maranhão. A direção é de Diego Freitas.

14/9

Estranha Forma de Vida

Do diretor Pedro Almodóvar, o curta-metragem de 31 minutos é um misto de comédia e faroeste que conta a história de sedução entre um xerife e um caubói. Os atores Ethan Hawke e Pedro Pascal são os protagonistas dessas história.

21/9

Os Mercenários 4

Com Sylvester Stallone, Jason Statham e Dolph Lundgren no elenco principal, a sequência da franquia traz a equipe enfrentando um traficante de armas que comanda um enorme exército privado. Os veteranos comandados por Stallone se juntam pela primeira vez a uma nova geração de estrelas. Os novos membros da equipe, com novos estilos e táticas, acabam por trazer “sangue novo” ao grupo.

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Composta por treze títulos, a mostra exibe filmes como Outro País, Fleurette, Lisboetas e Cidade dos Mortos. No dia 17/9, quando se encerra a mostra, Tréfaut participará de um bate-papo sobre sua obra.

Cinemateca Brasileira. Lg. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana

Gratuito (retirar ingressos 1 h antes)

Confira a programação completa

EXPOSIÇÃO

Araetá - A Literatura dos Povos Originários

Foto presente na exposição 'Araetá – A Literatura dos Povos Originários' Foto: Edgar Kanaykõ Xakriabá

A mostra apresenta um recorte da produção literária de autoria indígena por meio de publicações de escritores e escritoras que representam mais de 50 povos de diferentes regiões. Além da literatura, a exposição destaca ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos. A curadoria é de Ademario Payayá e Selma Caetano.

Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga

3ª a 6ª, 9h/21h30; sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30. Até 17/3/24

Gratuito

BB King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar

Mostra dá dimensão planetária ao ativismo de BB King Foto: TABA BENEDICTO

A mostra inédita, com experiências sensoriais de impacto, traz a trajetória oficial, mas também implícita, de um dos nomes mais importantes da história do blues. Por meio de fotos e instalações, os visitantes podem conhecer não só a obra, mas também as transformações raciais promovidas por BB King.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jardim Europa

3ª a 6ª, 11h/20h; sáb., dom. e fer., 10h/19h. Até 8/10

R$ 20 (3ª, grátis)

Ensaios para o Museu das Origens

A exposição, parceria do Itaú Cultural e o Instituto Tomie Ohtake, que ocorrerá simultaneamente nos dois espaços, parte da ideia do Museu das Origens, feita por Mario Pedrosa durante as mobilizações pela reconstrução do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro após um incêndio em 1978. Para ele, cinco museus deveriam ser reunidos em um só. A mostra abrigará mais de mil peças, divididas em cinco salas temáticas, que refletem, entre outros temas, aspectos da cultura, da política e da produção de memória.

Abertura, 6/9 no Itaú Cultural

Abertura, 9/9, Instituto Tomie Ohtake

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h

Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés,88, Pinheiros

3ª a dom., 11h/19h

Até 28/1/24

Gratuito

Marta Minujín: Ao Vivo

Escultura de los Deseos, de Marta Minujín, na entrada da Pinacoteca para a abertura da retrospectiva da artista argentina Foto: Levi Fanan/Pinacoteca do Estado

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1/24

R$ 30 (Sáb., Grátis)

NenhumLugarAgora

A exposição reúne 138 obras de artistas nacionais e internacionais que refletem sobre a vida pós-pandêmica. Dividida em 10 eixos temáticos centrais - política, identidade, memória, globalização, sexualidade, ecologia, cultura de massa, urbe, tecnologia e linguagem - a mostra tem criações de artistas como Alex Flemming, Denise Adams, Hélio Fervenza, Olinda Tupinambá, Rejane Cantoni, Gabriel Borba Filho, Ding Musa, entre outros.

Abertura, 2/9

Edifício Vera. R. Álvares Penteado, 87, Centro

2ª a sáb., 11h/18h. Até 21/10

Gratuito

Outros Balões

O multiartista Tob, ex-membro da Turma do Balão Mágico, apresenta mais de 20 obras, entre telas, prints e uma instalação com uma geladeira customizada especialmente para a ocasião, refletem traços da estética cyberpunk e do grafitti.

Abertura, 1º/9

Ziv Gallery. Beco do Batman. R. Gonçalo Afonso, 119, Vila Madalena

2º a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/0h; dom., 10h/19h. Até 1º/10

Gratuito

PASSEIOS

Cine Autorama

O projeto cinema drive-in faz suas últimas sessões do ano. No sábado, os filmes que serão exibidos são a comédia Pequena Miss Sunshine (19h) e a cinebiografia Elvis (21h30). No domingo, a programação tem o longa brasileira 45 do Segundo Tempo (19h30) e o clássico Dirty Dancing - Ritmo Quente (21h30).

2 e 3/9, sábado e domingo

Memorial da América Latina. Portão 2. R. Tagipuru, 641, Barra Funda

Gratuito (reservar ingresso on-line)

Curta Kinoforum - Festival Internacional de Curtas de São Paulo

A 34ª edição do festival apresenta 301 filmes, representando 53 países. As exibições, que vão até o dia 30/9, ocorrem em diversas salas de cinema na região metropolitana de São Paulo. Entre suas principais atrações, o evento traz o último filme do cineasta francês Jean-Luc Godard (1930-2022), Trailer do Filme Que Nunca Existirá: Guerras de Mentira.

Consulte a programação completa

Gratuito

Festival de Gastronomia Coreana

O festival, promovido pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), terá exposição de alimentos típicos, degustação de comidas e bebidas do país, além de cursos e oficinas sobre a gastronomia tradicional coreana.

Centro Cultural Coreano no Brasil. Av. Paulista, 460, Bela Vista

1º/9 a 6/10. 2ª a 6ª, 10h/ 18h; Sáb. e dom., 12h/17h

Entrada Gratuita